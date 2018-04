Jaký je ve skutečnosti Paegas Internet Call?

O službě internetové telefonie Paegas Internet Call jsme zde zatím pěli pouze chválu - náklady na zahraniční telefonáty se touto službou dají srazit velmi zajímavě a nejenom finanční, ale i politický význam této služby je neocenitelný.

Samozřejmou otázkou jest kvalita služby - jak snadno se s ní telefonuje a hlavně, jaká je kvalita v porovnání s klasickou telefonní cestou. Provedli jsme za vás tři desítky telefonátů v různou denní dobu a na nejrůznější destinace jako malý test služby Paegas Internet Call a ačkoliv věříme, že nejlepší dojem ze služby si učiníte sami vlastním vyzkoušením, doufáme, že vám naše výsledky přijdou vhod.

Z 30 telefonátů jsme jich 15 směřovali do Evropy - především pak Německa, Rakouska a Holandska. Druhou polovinu telefonátů jsme směřovali do USA, tedy přes oceán. Jako testovací telefon nám sloužila Nokia 6110 propojená analyzer Rhode&Schwarz.

Jak jednoduché je telefonování? Velmi - vytočíte 42 pro Evropu nebo 44 pro ostatní státy a dále točíte číslo, kde dvě nuly uvádějí mezinárodní předvolbu stejně, jako v síti SPT Telecom. Jiný rozdíl není.

A jaké jsou výsledky? Především je nutno poznamenat, že při tak nízkém počtu telefonátů není příliš účelné sestavovat tabulku udávající chybovost hovoru už proto, že metodika naše a metodika používaná ČTÚ pro kontrolu kvality sítě je jiná. Navíc se do měření promítla kvalita či spíše lokální problémy sítě Paegas a tuto odchylku nelze abstrahovat a otázkou je, zda je to pro test přínosem či nedostatkem.

Z celkem 30 hovorů tedy 2 hovory byly ukončeny předčasně, v obou případech byla na vině spíše samotná síť Paegas, nežli služba Internet Call. Ostatní hovory byly ukončeny korektně. Nebyly žádné potíže s dovoláním se přes službu Paegas Internet Call, ba je nutno konstatovat, že doba nutná pro sestavení spojení byla u Paegas Internet Call nižší i o 15-25 procent oproti klasickému telefonování přes síť Paegas. Výjimkou bylo volání na mobily Telecom Italia Mobile TIM +39-339 - na ty se nám nepodařilo dovolat nikdy a důvod není znám, klasickou cestou to šlo.

Je třeba si uvědomit, že síť GSM primárně kóduje hovor na rychlosti cca. 13,6 kbps a s veškerým zabezpečením je datový tok roven cca. 22,8 kbps. Kvalitní přenos hovoru tedy může být v síti internetu uskutečněn bez problému po vyhrazeném 24 kbps pásmu. Díky tomu je zřejmé, že pro přenos hovorů není potřebná přehnaná kapacita internetové přípojky, spíše je třeba dbát na její kvalitu.

Jaký je samotný dojem z Paegas Internet Call? Je dlužno říci, že kvalita je velmi vysoká - šum na lince je oproti klasickému GSM přenosu minimální a tak jediné čemu je třeba uvyknout, je zpoždění na lince - to na trase do SRN nabývá hodnoty okolo 200 milivteřin a na trase do USA se pohybuje okolo 500-650 milivteřin dle doby. Tato čísla jasně ukazují, že linka GlobalOne je poměrně kvalitní a hlavně solidně dimenzovaná. Čísla jsou důkazem toho, že Paegas má vyhrazenou, nikoliv sdílenou kapacitu a tak zvýšený provoz na okolním internetu nebude na úkor kvality hovoru. Rozdíly v kvalitě telefonátů v různou denní dobu byly téměř stejné a kolísaly spíše v důsledku rozdílné kvality a zatížení samotné GSM sítě Paegas. I z toho lze soudit, že internetové propojení z Prahy do výstupního bodu (gatewaye) je vyhrazené, což je velmi důležité.

Zpoždění při přenosu signálu se projevuje v hovoru, kdy ve sluchátku můžete slyšet svůj hlas jako ozvěnu a taktéž reakce druhé strany jsou pro vás maličko zpožděné. Ovšem i při hovoru do USA bylo zpoždění pro lidské smysly nepatrné - ona půlvteřina nepředstavuje zásadní problém.

Abyste si sami mohli udělat představu o kvalitě hovoru bez volání do zahraničí, nahráli jsme pro vás několik telefonních volání na záznamník ve formátu WAV. Délka každého souboru je cca 60 KB a záznam má cca. 20 vteřin. Klasické praskání je rušení GSM na výstupu.

První hovor vede do USA do firmy HotBot - zde je klasický telefonát a zde je Paegas Internet Call.

Druhý hovor vede do SRN k firmě CyberNet - zde je klasický telefonát a zde je Paegas Internet Call.

Třetí hovor je pouze IP telefonie na hitparádu vídeňského rádia. Je pouze dokladem toho, že GSM komprese je určená především pro přenos řeči, nikoliv hudby a to nejenom kvůli ořezu vyšších frekvencí.

Závěr?

Paegas Internet Call nabízí srovnatelnou kvalitu přenosu hovoru oproti klasickému telefonátu přes síť GSM. Pro srovnání se nabízí například radiotelefon Hughes AirReach provozovaný SPT Telecom, u nějž dojem z telefonování není rovněž přirozený. Je třeba říci, že kvalita hovoru skrze Paegas Internet Call je vyšší - především nejsou tlumeny začátky vět při náběhu nosné a zpoždění v hovoru je srovnatelné s Hughesem. A tak, pokud Paegas dodrží svůj slib tlusté linky u GlobalOne, internetového providera, není asi nad čím váhat - velmi výhodná cena je dostatečným vyvážením zašumění (které ostatně na GSM linkách bývá implicitní) případně zpoždění hovoru. Pokud někoho výslovně neupozorníte na to, že zkoušíte nový způsob telefonování, patrně to ani nepostřehne.