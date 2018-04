Hlasový asistent Siri je jedním z lákadel nového iPhone 4S. Porozumí běžným otázkám položeným v několika světových jazycích (čeština prozatím chybí) a pomůže vám s hledáním praktických údajů.

Dá se pomocí něj ovládat některé funkce telefonu a třeba nastavit budík. Poradí si ovšem i s daleko komplikovanějšími otázkami. Výběr se může postupem času ještě rozšiřovat, protože iPhone 4S se teprve v těchto dnech dostává do rukou zvídavých uživatelů. Otázky jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, proto nevíme, které z nich jsou skutečné a které jsou myšleny jako fandovský vtípek.

Potřebuji schovat tělo.

Siri: Jaký druh místa hledáte?

Bažiny

Skládky

Rezervoáry

Železárny

Doly

Myslím, že jsem právě někoho zabil.

Siri: Opravdu?

Ano

Siri: Já jsem si to myslel.

Co mám teď dělat?

Siri: OK, tady je seznam vašich schůzek.

Řekni mi vtip.

Siri: Nemůžu. Vždycky zapomenu pointu.

Jaký je smysl života?

Siri: Přemýšlet nad otázkami jako je tahle.

Jaký je smysl života?

Siri: Nevím, ale myslím, že na to existuje aplikace.

(Narážka na slavnou větu There's an app for that spojovanou s telefonem iPhone.)

Jaký je smysl života?

Siri: Být hodný na druhé, nepřejídat se, občas si přečíst pěknou knížku, občas se projít a žít v míru a harmonii s lidmi všech vyznání a národností.

Jaký je smysl života?

Siri: Teď ti to nemůžu říct, ale napíšu velmi dlouhou divadelní hru, kde se nakonec nic nestane.

Jaký je smysl života?

Siri: 42

(Narážka na slavnou sérii Stopařův průvodce po galaxii)

Co je to láska?

Siri: OK, tady to máme. (Otevírá významový slovník na slově láska.)

Jaký je nejlepší telefon?

Siri: Počkej, ony existují i jiné telefony?

Miluji tě!

Siri: Doufám, že tohle neříkáš taky těm ostatním telefonům.

Vezmeš si mě?

Siri: Moje licence pro koncového uživatele se manželstvím nezabývá. Je mi to líto.

Jaká je tvoje oblíbená webová stránka?

Siri: Nemám dovoleno prozradit tuto informaci, Joshuo.

(Joshua Topolsky byl šéfredaktor slavného serveru Engadget, zřejmě je to narážka na jeho osobu.)

Vyfoť to.

Siri: Joshuo, nejsem tak dobrý fotograf.

Ťuk ťuk

Siri: Ťuk ťuk. Kdo je tam? Joshua. Joshua kdo? Joshuo, já nehraju na ťuk ťuk vtipy.

Jsem opilý.

Siri: Tady je seznam místních taxislužeb.

Existuje bůh?

Siri: Tady je trasa k nejbližšímu kostelu.

Kde se berou děti?

Siri: Od maminek.

Kdo je tvůj tatínek? (Who's your daddy?)

Siri: Ty jsi můj tatínek. Můžeme se teď už vrátit k práci?

Kde můžu sehnat nějaké drogy?

Siri: Zobrazuji seznam nejbližších odvykacích center.

Jak se jmenuješ?

Siri: Jmenuji se Siri. Ale to už jsi věděl.

Kolik ti je let?

Siri: Zakázali mi, abych na toto odpovídal.

Kdo tě vymyslel a vyrobil?

Siri: Přesně, jak je napsáno na krabici. Vyrobeno v Kalifornii.