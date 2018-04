Jaký je Samsung Matrix Phone nebo Motorola C350 (týdenní přehled)

Chcete-li vyzkoušet nový operační systém PocketPC 2003 Smartphone Edition na obrazovce svého počítače, nejste tak úplně bez šance. Pokud se totiž zaregistrujete jako vývojáři do Mobile Solutions Partner Program společnosti Microsoft, můžete si stáhnout eMbedded Visual C++ 4.0m jehož součástí je i emulátor chytrého mobilního telefonu s tímto operačním systémem (viz. obrázek). Emulovány jsou také hlasové hovory, GPRS i MMS, nepotřebujete tedy žádné doplňkové adaptéry.