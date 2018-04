Jaký je první telefon Sony Ericsson

První telefon, který vyrobila firma Sony Ericsson Mobile, nese označení C1002S. Jeho vývoj má na svědomí japonská společnost, Ericsson se zapojil až do závěrečného dokončování produktu po vytvoření společného podniku prvního října. Jde o model vyrobený přímo pro japonského operátora KDDI, tedy pro použití v síti standardu CDMA. Je to rozvírací telefon (takové jsou v Japonsku nejoblíbenější) s barevným displejem a výměnnými kryty.

„Tento telefon začala vyvíjet společnost Sony ještě předtím, než došlo ke spojení s Ericssonem, ale nakonec jsme se rozhodli udělat z tohoto telefonu první produkt společnosti Sony Ericsson Mobile,“ řekl zástupce společnosti Ted Kanno agentuře Reuters. Na krytu nového mobilu najdete právě jméno Sony Ericsson.

Nově vzniklá firma zatím žádný telefon neprezentovala jako svůj vlastní výrobek, pouze všechny mobily vyráběné Ericssonem a Sony shrnula do jedné množiny prezentované na internetu i jinde jako produkty Sony Ericsson Mobile. První společně vyvíjené a vyráběné telefony pro Evropu se chystají až na třetí čtvrtletí příštího roku.

A jak vypadá Sony Ericsson C1002S? Drží se v Japonsku jasně nejrozšířenějšího designu rozvíracího telefonu. Těmto telefonům se u nás většinou říká „véčka“, podle označení vyklápěcích Motorol, které s tímto konceptem jako první uspěly v Evropě. Přístroj má velký TFT displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů, který je schopen zobrazit 65 tisíc barev. Jeho velikost je srovnatelná s mobilními telefony, jaké známe my, váhou trochu převyšuje dnešní evropské i japonské standardy: při rozměrech 92 x 46 x 28 mm má hmotnost 105 gramů.

Telefon má paměť na dokumenty elektronické pošty, která pojme 200 kB dat. Tento prostor je rozdělen mezi odchozí (58 kB, okolo 250 zpráv) a příchozí e-maily (125 kB, zhruba 500 zpráv). Výdrž baterie je bohužel o něco nižší než u evropských telefonů, což je do značné míry ovlivněno většími schopnostmi a tedy i složitějším vybavením mobilu, například barevným displejem nebo 18 mm reproduktorem zvýrazňujícím basy (bass efekt). C1002S vydrží 200 hodin v pohotovosti nebo dvě hodiny hovoru. Kdo hodně telefonuje, měl by nosit nabíječku raději stále s sebou. To však není u japonských telefonů nic nezvyklého. Ovšem tak špatně jako dosavadní telefony pro sítě třetí generace, které někdy vydrží sotva hodinu, na tom Sony Ericsson rozhodně není.

Uživatel si může C1002S snadno upravit k obrazu svému. K tomu slouží výměnné přední kryty. Již na začátku prodeje bude kromě základných tří barev telefonu k dispozici navíc také 22 různých krytů. Další osobní nastavení pak přináší možnost zvolit si libovolné pozadí na displeji, stejně jako screensaver pro pohotovostní stav a další animace pro různé funkce telefonu.

Telefon se začne prodávat ještě před koncem tohoto roku. Cena zatím není známá, ovšem nás nemusí tolik zajímat, tento přístroj se k nám totiž jistě dovážet nebude, protože pracuje v jiném standardu sítě, než GSM.

Tomuto mobilu, ať už bude úspěšný, nebo ne, rozhodně již nikdo neodpáře to, že byl prvním mobilním telefonem prodávaným pod značkou Sony Ericsson Mobile. Když se podíváte, co umí vývojáři z firmy Sony, a spojíte to s uměním inženýrů z Ericssonu, které se naposled projevilo u modelu T68, rozhodně se začnete těšit na další společné výrobky. Ty již vytvoří společný tým obou firem a dočkáme se jich v druhé polovině příštího roku. Že by to nakonec byl telefon s barevným displejem, podporou bluetooth, ovládací klávesou Jog-Dial a zvláštní pamětí na e-maily?