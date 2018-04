Jaký je ideální mobil podle operátorů GSM

Největší světové společenstí provozovatelů GSM sítí se rozhodlo, že nadiktuje výrobcům telefonů a vývojářům aplikací svou představu mobilního telefonu. Pravidla GSM asociace, jak by měl vypadat a co by měl umět mobil připravený na služby mobilního internetu a multimediálních zpráv, ukazují, co budou v nejbližší době operátoři od výrobců požadovat. Podle reakcí výrobců lze soudit, že se těmto požadavkům podřídí. Ostatně, budou-li tyto vlastnosti telefonů požadovat všichni operátoři GSM, výrobcům ani nic jiného nezbyde. Jak tedy bude vypadat mobilní telefon GSM v blízké budoucnosti?

Dokument určující požadavky na moderní mobilní telefon se nazývá M-Services, což je zkratka z názvu Mobile Services Initiative (Iniciativa mobilních služeb). GSM asociaci (GSMA) k tomuto kroku vedla nervozita z fragmentace v oblasti výroby mobilních telefonů. Funkce a schopnosti telefonů se podle GSMA příliš liší a operátoři tak mají velmi těžkou pozici při zavádění nových služeb. Proto chtějí zástupci GSMA vlastnosti mobilů do jisté míry sjednotit, k čemuž má sloužit M-Services, jakýsi popis vyžadovaných služeb a aplikací pro mobilní internet a multimédia.

Hlavní tři oblasti, kterých se M-services týká, jsou: grafické uživatelské rozhraní, aplikační rámec pro stahování obsahu internetu a podpora multimedia messaging. Největší podporu má projekt M-Services u firmy Openwave, která vyvíjí prohlížeč splňující požadavky GSM asociace. Ten hodlá nabídnout všem výrobcům mobilních telefonů.

Výrobci, tlačeni společnou silou operátorů, pravidla pro M-Services podporují. Pochopitelně. Jestliže totiž většina operátorů bude vyžadovat takové telefony, budou nuceni se požadavkům podřídit. Podporu M-Services oznámili již všichni velcí výrobci – Alcatel, Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Samsung, Sagem a další.

Mobile Services Inatiative by měla usnadnit život operátorům, kteří budou moci snadněji přednést své požadavky výrobcům. Pokud se však skutečně operátoři s výrobci dohodnou a tento "neoficiální standard" se začně běžně používat, ve svém důsledku to přinese výhody i uživatelům. Přístup ke službám by se totiž sjednotil a nikdo by se nemusel učit mnoho různých funkcích jednotlivých telefonů a operátorů. Přestože by stále existovaly rozdíly, základ by byl společný.

Jak má vypadat telefon splňující pravidla M-Services

Když GSM asociace (GSMA) sepisovala pravidla pro M-Services, evidentně měla přesnou představu o vzhledu a funkcích mobilního telefonu, který tato pravidla bude splňovat. Jak by tedy podle GSMA měla v blízké budoucnosti vypadat většina mobilů?

Telefon kompatibilní s M-Services bude muset podporovat tyto funkce a vlastnosti:

WAP 2.0 (WML2 / XHTML)



Gafické uživatelské rozhraní - Gaphical User Interface



Stahování multimediálních souborů



Multimedia Messaging – MMS a E-mail



Enhanced Messaging Service - EMS



SIM Toolkit