Jaký je Alcatel OT 311?

Když jsme v pondělí 10. září získali první informaci o novém Alcatelu OT 311, doufali jsme, že tento telefon bude prezentován druhý den v centrále Alcatelu ve francouzské Paříži. Původně jsme tento mobil vůbec neměli vidět, ale nakonec nám OT 311 na chvíli Olivier Barrachina, Area marketing manager Alcatelu, půjčil. Ovšem pouze pod podmínkou, že telefon nebudeme fotografovat a už vůbec ne vedle OT 511, který jsme samozřejmě měli k dispozici také.

Alcatel OT 311 je velmi malý a lehký telefon (99 g, 103 x 44 x 24 mm). Je o trošku baculatější a větší než OT 511, ale to poznáte jenom v okamžiku, kdy držíte v rukou oba mobily. Zvykněte si na to, že nové mobily mají integrovanou anténu a dobře se drží v ruce - stejně jako OT 311. A pokud by se vám snad telefon příliš nelíbil, můžete vyměnit přední část krytu (na fotografiích je to ta tmavě modrá část).

Telefon ovládáte joystickem umístěným pod displejem, který umožňuje pohyb nahoru, dolů a stisk. Pod displejem je ještě tlačítko c sloužící pro opravu zadávaných znaků nebo pohyb o úroveň menu zpět a tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo jeho ukončení. S těmito třemi prvky jste skutečně schopni ovládat celý telefon. Návykovost je značná - i když jste možná poslední Alcatel drželi v ruce před půl rokem, po čtyřech minutách hraní si s mobilem dokážete v menu najít vše potřebné a ovládání telefonu joystickem vám přijde přirozené. Mimochodem, samotné menu v testovaném telefonu bylo velmi rychlé.

Na tomto místě je zbytečné se rozepisovat o tom, co OT 311 umí. Na pravé straně našeho telefonu bylo velmi jasně vyryto PROTOTYPE. Jisté je, že v telefonu bude systém prediktivního psaní, bude umět posílat zprávy EMS a e-maily. V telefonu je organizér, hry, wapový prohlížeč, hlasové vytáčení.. Software telefonu je velmi podobný modelu OT 511 - finální verze třistajedenáctky tak zřejmě bude mít všechny funkce svého výkonnějšího bratra, které bude možné provozovat na o něco méně výkonném hardwaru. I když některých rozdílů si všimnete hned - OT 311 má baterii NiMH (namísto Li-Pol), nemá hliníkový kryt...

Zaujal vás Alcatel OT 311? Potom pro vás máme zajímavé zprávy - podle Oliviera Barrachina se začne v první vlně prodávat už na konci října tohoto roku. V tuto chvíli ale nikdo nedokáže říct, jestli v této první vlně bude i Česká republika - o tom se bude rozhodovat později. I když jde označením spíše o lepší low-end, bude toho umět víc než mnohé současné telefony střední třídy. Levné Alcately vždy bodovaly na podzimním a předvánočním trhu; letos by tomu s OT 311 nemělo být jinak. Protože ale velmi podobné (cenou, provedením i funkcemi) modely chystají i jiní výrobci (Ericsson, Siemens, Panasonic), máme se na co těšit.