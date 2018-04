Jaký byl Prague Internet World

Minulý týden skončila akce nazvaná Prague Internet World , snad první akce svého druhu v České republice - tedy akce zaměřená na internet jako marketingové a informační médium. Jaký byl, co přinesl, co slíbil a co splnil?

Mobil server se veletrhu účastnil aktivně - nejenom že jsme zde měli stánek, měli jsme i přednášku zaměřenou na problematiku oborově orientovaných webů. Máme tedy možnost veletrh zhodnotit z první ruky, očima aktivně se účastnících vystavovatelů, nikoliv pouze proplouvajících návštěvníků.

Především je třeba říci, že veletrh nebyl nijak laciný a cenami stánků se hrdě postavil za Invex, v cenách vstupného Invex zcela zastínil. Vstupné 200 Kč na veletrh, ceny účasti na konferencích se přehouply do mnohatisícových částek. Co se vstupného týkalo, politika pořádající firmy byla jasná: veletrh je pro obchodníky, manažery a techniky, kterým 200 Kč neublíží, děti nechť navštíví internet kavárnu někde jinde.

Obdobně tomu bylo s přednáškami - několik poměrně exklusivních přednášek zástupců amerických firem bylo především kvůli prestiži, nikoliv kvůli tomu, že byste se tam něco dozvěděli - ale pestrý repertoár českých přednášejících udělal své. Na konferenci přednášeli lidé ze vzájemně si konkurujících firem a každý se snažil ukázat v tom nejlepším světle, takže občas z rukávu vypustil něco, co bylo zajímavé se dozvědět.

Ponechávám samozřejmě stranou nešťastnou přednášku o tradičních médiích na webu, kde si vesele Mladá fronta přivlastnila prvenství, aniž by jí náleželo a hlavně aniž by se o ně zasloužila. Co stálo slyšet, byl kulatý stůl věnovaný reklamně, kde si povídali lidé zastupující WWW servery i lidé zastupující reklamní agentury - v takovémto varném kotli se názorně tavila směsice toho, kterak by si měly vycházet vstříc reklamní agentury s internetovými nakladateli.

Mobil server a TechNet na stánku předváděl své servery - po většinu doby bylo možno potkat se tam s lidmi ze serverů Mobil, Digit, Notebooky či Vztlak, na chvíli zavítali i ostatní. Jak již bylo řečeno, veletrh nebyl postaven na gigantické návštěvnosti, ale na kvalitě. Mne osobně potěšila návštěva lidí z finské centrály koncernu Nokia, kteří u nás hodinku pobyli (a zhrozili se, že telefony Nokia 6110 u nás inzeruje Celadon, nikoliv sama Nokia), příjemným překvapením byla návštěva lidí z několika reklamních agentur - to se nám na Invexu kupříkladu nestalo. Suma sumárum, předběžně uzavřené kontrakty a především v pátek napevno dojednané reklamní balíky účast na veletrhu více než pokryly - a to je příjemné zjištění.

Několikráte jsem také četl, že na Prague Internet Worldu byl každý, kdo na českém internetu něco znamená - provideři (samozřejmě NetForce), programátoři i tvůrci serverů, firmy nabízející řešení i řešení samotná. Zatím nikdo se však nepozastavil nad jedinou zajímavostí: na veletrhu chyběl Microsoft. Samozřejmě, pokud jste redaktor NetMagu, ihned mne ujistíte, že na veletrhu byli opravdu všichni, kdo na internetu něco znamenají a konec konců ani Pekárny Pardubice zde nevystavovali, ale při střízlivém pohledu jsem toho názoru, že by nebylo na škodu, aby se Microsoft ukázal s věcmi, za které by se třeba stydět nemusel - například poměrně povedený SiteServer 3.0.

To, že se Prague Internet World z hlediska vystavovatele dal označit za kontraktační, nikoliv návštěvnický, bych označil spíše za klad. Desetitisícovku letáčků si chystáme na Invex, kde nás (doufáme - stánek ještě není koupen) uvidíte opět. Chystáme se zakoupit rozlehlý stánek mezi stánkem EuroTelu a RadioMobilu - a vybudovat si na něm písečnou pláž s palmičkami... (no to možná maličko přeháním...).