Jaký bude nástupce Psionu netBook?

Psion netBook je mobilní zařízení, které lze jeho provedením zařadit někam mezi kapesní počítače a notebooky. Třebaže je na trhu již od roku 1999, což pro počítač v dnešní době představuje téměř důchodový věk, stále nemá ve své kategorii příliš mnoho konkurentů. Díky svým rozměrům a hmotnosti kombinuje snadnou přenositelnost s relativně ergonomickým používáním a jeho hardwarová a softwarová výbava mu navíc umožňuje dobře plnit své poslání - fungovat jako přenosná kancelář. I když je současný netBook stále výborně použitelný a pro mnoho uživatelů takřka nedocenitelný, jeho technické parametry už v dnešní době tolik neoslní. 256 barev už dnes pomalu přestává stačit i na displejích mobilních telefonů, 64 MB paměti (v nejvybavenější verzi) lze snadno zaplnit a (i když je práce s netBookem poměrně svižná), jeho 190MHz procesor už dávno nepředstavuje technologickou špičku. Často kritizovanou vlastností je také jeho konektivita - pouhý sériový a infračervený port je v dnešní době velkou vadou na kráse, mnoho uživatelů by jistě ocenilo USB, Bluetooth nebo vestavěné Wi-Fi.

O nástupci netBooku se hovořilo již delší dobu, nedávný příspěvek na PDAStreet však mnohým uživatelům přinesl dlouho očekávané podrobnější informace. Na květnovém Mobile Force Forum v Miláně byl totiž k vidění testovací kousek nového netBooku Pro. Nutno poznamenat, že informace je stále nutné brát s rezervou - nejsou totiž přímo z oficiálních zdrojů a navíc se do doby oficiálního uvedení pokračovatele netBooku Pro mohou ještě některé detaily pozměnit.

K dispozici bohužel zatím není žádná fotografie nového přístroje, proto se musíme spokojit se slovním popisem. Fyzickými rozměry by se nový netBook neměl lišit od současného modelu, kosmetickou změnou by mělo být barevné provedení, které bude zřejmě respektovat stříbrno-šedý módní trend. Zvenku přibyla zdířka na telefonní kabel (o interním modemu ale zatím informace nejsou) a také mini-jack konektor na sluchátka. Zastaralý sériový port RS232 bude snad konečně doplňovat i moderní rozhraní USB. PC CARD slot zůstává u netBooku zachován, změna ale nastala u slotu pro paměťové karty. Z dostupných informací bohužel není jasné, zda budou nadále podporovány stávající karty Compact Flash, nebo zda Psion přešel k jinému standardu.

Po rozevření nového netBooku Pro zaujmou další změny - kromě drobných detailů, jako je štítek pod displejem, je zde největší inovací nový displej, který je nyní rozměrnější a neobsahuje již pevné ikony pro spouštění vestavěných aplikací. Lze oprávněně usuzovat, že má vyšší rozlišení a barevnou hloubku než displej na současném netBooku (640x480 pixelů a 256 barev).

Uvnitř nového netBooku Pro by měl být procesor Intel XScale, podle některých zdrojů taktovaný na 400 MHz. Taktéž z jiného zdroje pochází i údaj o interní paměti 128 MB, je však možné, že bude podobně jako u současného modelu k dispozici více variant lišících se kmitočtem procesoru a velikostí paměti.

Poměrně jistý je však jeden - pro mnohé fandy Psionů smutný - fakt, že nový netBook Pro již nebude dodáván s osvědčeným operačním systémem Epoc, ale poběží na něm Windows CE.net 4.1. O tom se spekulovalo již dříve a nyní se tedy obavy skalních psionistů ukázaly jako oprávněné. Kvůli tomuto řešení pochopitelně nebude možné na novém netBooku používat stávající (podle mého názoru výborné) aplikace a rovněž kompatibilita dokumentů vezme za své, nehledě na vlastnosti operačního systému jako takového. Na druhou stranu by prý výhodou Windows CE.net měla být podpora Bluetooth; o tom, zda je Bluetooth implementováno přímo v novém netBooku, ale informace nejsou. Naskýtá se otázka, proč Psion Teklogix do nového netBooku nenasadil úspěchy sklízející operační systém Symbian v jeho nové sedmé verzi. Odpovědí však pravděpodobně bude orientace OS Symbian spíše na komunikátory a chytré telefony než na kapesní počítače, kde dříve bodoval předchůdce Symbianu - Epoc.

Nehodlám zde rozvíjet úvahy o vhodnosti použití Windows CE.net do nového netBooku namísto Epocu či Symbianu, podle názorů na různých diskusních fórech se však zdá, že stávající uživatelé tuto změnu přijmou s nevolí. Vyhlídkou do budoucna je pak možnost linuxového operačního systému na netBooku, nic ale zatím není definitivní.

Asi nikoho nepřekvapí, že nový netBook Pro bude oproti svému předchůdci o něco dražší, na konečnou cenu si však budeme muset počkat do doby oficiálního uvedení. Psion Telklogix by na nový netBook měl začít přijímat objednávky již v následujících měsících, první kusy by pak měly být dodány v srpnu či v září.