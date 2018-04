Víte, jakou část čelní plochy zabírá displej u vašeho smartphonu?

, aktualizováno

Dnešní špičkové smartphony představují nejen snahu napasovat co nejlepší hardware do tenkého těla. Typické je také úsilí výrobců tenčit okraje po stranách displeje tak, aby panel zabíral co možná největší plochu přístroje. Připravili jsme srovnání, jak na tom v tomto jsou význačné modely posledních pěti let.