Jako u Trafalgaru ...

Jak se vlastně hraje hra typu "námořní bitva"?

Myslím, že málokdo v životě takovouto hru nikdy nehrál (jako stolní variantu, na PC, osmibitech, či jen tak na čtverečkovaném papíře s kamarádem...), takže jen krátce. Na čtvercové hrací ploše rozmístíte své loďstvo (to samé učiní soupeř) a po zahájení hry se snažíte udáváním souřadnic trefit/zničit/potopit nepřátelské lodě dřív, než to udělá váš soupeř vám. To je (velmi zjednodušeně) vše.

Salvo

Začneme klasikou - hra Slavo Garyho Lorensena - je to freewarová klasika již z roku 1998 a patří k tomu typu námořních bitev, které průběh hry znázorňují hned na dvou hracích polích - na jedné jsou vaše lodi a zásahy soupeře, na té druhé se pokoušíte najít nepřátelské lodi vy.

Ve hře je několik nastavení, hrát můžete s kamarádem, či proti počítači. Nevýhodou hry jsou poněkud titěrná hrací pole, kdy je někdy problém se stylusem trefit do toho správného políčka.

Battle Ships

Program od firmy Virtual PROcessu Informatica Lda. Je to shareware za "podivnou" cenu $9,08 (je dána tím, že originální cena je v Euro).

Hra je určena lidem, kteří mají rádi vše velké a rozsíhlé - hrací pole je přes celý displej, má 16x16 políček a můžete na něm rozmístit 14 různých lodí. Ovládací tlačítka nejsou v grafice (jen písmenka), takž na ovládání je třeba si chvilku zvykat.

Ultimate Battle Fleet

Hru prodává za $7,99 firma River Rock Studios. Je zde mnoho hezkých obrázků (hra je jimi prokládána), hra 1-2 hráčů současně a 3 úrovně obtížnosti. Dostupné jsou barevná i černobílá verze. Průběh hry je hodně animován, to začne ale po chvíli zdržovat, je naštěstí možné animace vypnout).

V nastaveních je možno vybrat tři úrovně obtížnosti, počet střel na jedno kolo (salva), systém hráčů (je zde i podpora IR hry s kamarádem), zajímavou možností je volba typu flotily. Najdete zde i statistiky vašich zápasů. Hra ovšem zabírá dost místa v Palmu - barevná verze má 256 kB.

Sea Wars 3D

Zajímavá varianta námořních válek od Alexandra Horoshilova - je to shareware za $3,95. Zobrazuje obě hrací pole (jako Salvo), ale z 3D izometrického pohledu (viz obrázek). Jsou zde tři herní obtížnosti.

3D zobrazení je na první pohled velmi působivé (je to vše velmi kvalitně vytvořeno i barevně zkombinováno), po chvíli hraní mi ale začalo vadit. Chce to vyzkoušet - třeba vám bude vyhovovat.

Sea War

Hru šíří TB Labs jako freeware. Hra má všechny atributy daného žánru, není zde toho sice příliš moc k nastavení, ale předvolený systém bude asi vyhovovat většině hráčů.

V hracím poli 10x10 políček rozmístíte 10 lodí a můžete začít hrát. Na barevných Palmech hezky barevně, nechybí žebříček skóre, snad jen bych uvítal aspoň několik základních konfigurací (minimálně obtížnost)

IRbattleship

Program od IS Complete je shareware $15. Jeho specialitou je dokonalý IR mód, kdy si můžete hru zahrát s kamarádem přes IrDa. Ve hře nejsou celkem žádná nastavení. Popravdě ale nevím, kdo by za takovou to hru skutečně zaplatil $15 :-(

SinkIt!

Další freeware projekt této kategorie, tentokrát od Riikka Teikariho. Přímočará a velmi jednoduchá hra bez jakýchkoliv preferencí, zabírá ale minimum paměti je zadarmo! Vybírat můžete mezi hrou proti Palmu, či dva hráči proti sobě.

A můj tip, či doporučení?

Těžko radit, individuální bývají požadavky i nároky každého hráče, Jedno ale mohu určitě doporučit - vyzkoušejte freewarové programy. V této kategorii platí ta výjimka o levných věcech - ty nelepší programy bývají (někdy) zadarmo!