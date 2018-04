Jako každý uživatel na internetu si o sobě myslím, že jsem nadprůměrně inteligentní, což rád dokazuji mnoha vynalézavými způsoby, jak si ušetřit práci. Jeden příklad za všechny, abyste mohli i vy obdivovat můj důftip a vynalézavost spojenou s prudkou inteligencí: na Štědrý den jsem podobně, jako statisíce ostatních hodlal rozesílat gratulace jako SMS zprávy. Jenže všichni víme, jak nepohodlně se gratulace na telefonu píší. A tak mne osvítila idea magnifica - což takhle vzít SMS gratulaci, kterou jsem na telefon dostal a jenom ji rozeslat ostatním lidem? To přeci nikdo nepozná, nebudu muset zprávu ťukat ma pidiklávesnici a společenskému bontonu učiním zadost. I stalo se. Vybral jsem vhodnou gratulaci, kterou jsem dostal a jal jsem se ji přeposílat ostatním. Samozřejmě jsem si mazaně dal pozor, aby ji autor nedostal zpět - na to jsem dostatečně representativní příklad osvíceného génia. Když jsem rozesílal řádově padesátou zprávu, přišla mi první reakce. Ano, hádáte správně. Na konci mnou přeposílané gratulace zbylo. Hm... co jsem tím vlastně chtěl říci? Jo, už vím. Jako každý uživatel internetu jsem i já tak trochu pošuk...