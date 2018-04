Jaké změny připravuje EuroTel na duben

Od začátku následujícího měsíce, přináší nejstarší český operátor - společnost EuroTel - nějaké změny v cenách a portfoliu svých služeb. Od 1. 4. 2001 bude dražší jeden dotovaný mobilní přístroj a předplacená sada, naopak jedna Go sada zlevňuje a několik telefonů a Go sad již od dubna v nabídce EuroTelu nenaleznete.

Nokia 3310 - od 1. dubna 2001 je zvýšena dotovaná cena tohoto přístroje o 1 000 Kč. Máte necelé dva dny na to, abyste koupili 3310 ještě za 1 995 Kč. Od začátku měsíce již bude stát 2 995 Kč.

Go Chat - stejně jako dotovaný telefon, tak i cena předplacené sady s Nokií 3310 bude od 1. dubna 2001 od 1 000 Kč vyšší - z původních 6 995 se zvedá na 7 995 Kč.

Go Street - naopak cena předplacené sady, která obsahuje telefon Philips Azalis je od začátku dubna snížena o 500 Kč - z původních 5 495 Kč na 4 995 Kč.

Končí telefony a Go sady - z nabídky dotovaných telefonů byly vyřazeny modely: Ericsson T10, Motorola V3688, Motorola L7089, Panasonic GD90. Z předplacených sad již nebude EuroTel od 1. dubna nabízet Go sady: Go Styl (Ericsson T10) a Go Tuti (Alcatel One Touch Gum).

Předplacené vánoční SIM karty - poslední novinkou je prodloužená lhůtu pro 1. dobití u vánočních SIM karet - až do 30. dubna 2001.