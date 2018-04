Jaké účtování hovorů je nejvýhodnější?

Možná jste si v uplynulých dnech všimli vzedmutých vášní, které ovládly majitele mobilů diskutující na téma změna účtování hovorů u předplacených karet Paegas Twist. Zatímco až do 1. května jste platili za každou započatou půlminutu hovoru (polovinu minutové sazby), nyní už se platí první minuta celá a dále každá započatá sekunda. Podle některých je tento způsob účtování zlodějský, protože velmi výrazně zdražuje krátké hovory; podle druhých je zase naopak velmi výhodný, protože zlevňuje hovory delší než jedna minuta.

Faktem je, že pravdu mají obě strany. U hovorů kratších než 30 vteřin je výhodnější účtování po půlminutě. Hovory od 31 do 60 vteřin jsou stejně drahé u obou způsobů účtování a pokud mluvíte déle než jednu minutu (a neskončíte na X minutách či X minutách a 30 sekundách), potom ušetříte. Vždy záleží na tom, jak právě voláte. Podle našich informací je průměrná délka hovoru v českých mobilních sítích větší než jedna minuta; konkrétně se pohybuje v rozmezí 1:05 až 1:40. V průměru bychom tedy měli s účtováním označovaným jako 60+1 ušetřit. Jenže ne vždy je to tak jednoznačné.

V minulosti používali oba mobilní operátoři, Eurotel i RadioMobil, účtování po půlminutách (označované jako 30+30). A to u předplacených karet i paušálních programů. Český Mobil ale od začátku nabízí pro většinu tarifů účtování 60+1, kterému se ostatní operátoři začínají postupně přizpůsobovat. RadioMobil má účtování 60+1 pro všechny standardní tarify i tarify Twist; Eurotel účtuje 60+1 u standardních tarifů a u karet Go zatím ponechal účtování 30+30.

Český Mobil se rozhodl pro 60+1 pravděpodobně v obavě, zda nebudou jeho zákazníci málo volat. Jsou totiž nejméně lukrativní (viz tento článek ) a mají největší tendence šetřit za mobilní telefonování. Pokud ale platí první minutu celou, potom ztrácejí zábranu končit hovor ještě v první půlminuě, jako byli zvyklí ve dvou starších sítích, a u delších hovorů vlastně ušetří a rádi pominou fakt, že volali déle (a tedy platili více), než vlastně původně chtěli. Dnes už si na to zvykli a nemají důvod nic měnit. Teď, když zákazníci sítě Oskar volají v průměru déle než minutu, by možná Český Mobil rád zavedl účtování 30+30, ale to by byl pro zákazníky příliš velký šok a případný růst příjmů z tohoto účtování by zřejmě nepokryl ztrátu z Oskaret používaných jenom pro krátké sdělení „zavolej mi na pevnou, čau.”

Eurotel zavedl účtování 60+1 pro paušální zákazníky především z marketingových důvodů. Přišel s ním totiž dřív než RadioMobil a mohl toho využít v reklamách, kde zdůrazňoval šetření u delších hovorů (což je pravda). Na zákazníky opět zapůsobil psychologický efekt – hovory do minuty platili celé, takže nemělo smysl volat krátce a u delších hovorů také nemuseli očekávat minutové pípnutí, protože věděli, že tak jako tak ušetří. A proto volali bez obav déle a déle... RadioMobil přišel s účtováním 60+1 jako třetí – a proto zákazníkům, kteří to doteď vnímají jako křivdu, ani nijak nezdůrazňoval, že by mohli u delších hovorů ušetřit (opět pomineme fakt, že když voláte déle, než jste chtěli, tak sice ušetříte, ale v důsledku zaplatíte více, než jste plánovali).

Naopak u předplacených karet Go se Eurotel do 60+1 zřejmě nijak nepožene. Zákazníci stejně volají déle než minutu, takže motivovat je delším úvodním impulsem nemá smysl, a potom už na účtování 30+30 Eurotel bude jenom vydělávat. Totéž platí i pro karty Paegas Twist a RadioMobil. Důvod, proč nakonec došlo k nečekané změně účtování, je prostý. Podle našich informací totiž RadioMobil chtěl udělat něco, co zatraktivní karty Twist. Sáhnul proto po změně účtování, která ho tolik bolet nebude (zvláště, když budou zákazníci volat více než dříve). Je ovšem otázkou, jestli poněkud nepodcenil propagaci a vysvětlení tohoto kroku – z diskusí na dvou nejčtenějších webech o mobilních komunikacích (Mobil.cz a MobilMania) totiž plyne, že zákazníky dopředu neavizovanou změnou především naštval a nyní se mu příliš nedaří tento pocit reklamními kampaněmi zvrátit.

Nepříjemný pro české mobilní operátory je fakt, že čeští zákazníci jsou poměrně dobře informovaní o situaci v sousedním Slovensku. Orange tam účtuje hovory po sekundách již od té první (1+1), což dělá ve všech svých sítích na světě (a je na tom založena spousta kampaní Orange na téma platíte to, co provoláte). To donutilo ke stejnému kroku se skřípěním zubů i slovenský Eurotel (který se postupně začleňuje do skupiny T-Mobile). Začínají sílit hlasy po tom, aby stejné zavedli i naši operátoři. Naši operátoři sice ještě mohou namítat, že na Slovensku jsou provoz a náklady na postavení mobilní sítě nižší než u nás (což je velmi diskutabilní), a proto si tamní duopol může dovolit takové extempore, ale těžko už budou vysvětlovat, proč Orange má toto účtování po celé Evropě a zdaleka není sám. Mimochodem, například v Německu si můžete vybrat, jestli chcete platit 60+1 nebo po deseti sekundách (minutové hovorné je v takovém případě dražší, ale u krátkých hovorů se vám vyplatí).

Dalo by se říct, že pro začínající mobilní operátory je nejvýhodnější účtování 60+1. Poté, co se jejich zákazníci naučí dlouze volat, by z hlediska provozovatele mobilní sítě bylo nejlepší přejít na 30+30. Varianty 1+1 a 10+10 jsou vhodné především jako marketingový nástroj, který sice může vyburcovat k delším hovorům, ale pro operátora to oproti prvním dvěma způsobům účtování až tolik výhodné není.

Zákazníci mají naopak zcela jiné preference. Pokud pomineme 1+1, které je z hlediska uživatele mobilního telefonu nejspravedlivějším možným způsobem účtování, potom je pro ně zpočátku výhodné 30+30 a v budoucnu (opět, až si zvyknou volat déle) 60+1. Účtování 10+10 příliš v úvahu nebereme, nepatří k nejvyužívanějším v Evropě a vždy je zákazníkovi cenou znechuceno.

Mobilní operátoři to nemají s volbou účtování vůbec lehké. Musí postupovat obezřetně, aby dostatečně vydělávali a přitom motivovali zákazníky k delším hovorům. A alespoň ti čeští operátoři mohou jenom závistivě pokukovat po tarifech Home Českého Telecomu, který používá pro místní hovory účtování 120+60 (tedy po prvních dvou minutách platíte už jenom po minutě) a 60+60 pro meziměstské hovory a hovory do mobilních sítí.