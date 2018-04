Jaké to je ovládat Windows Mobile prstem – recenze komunikátoru HTC Touch

Okolo příprav modelu Touch tchajwanského výrobce HTC nebylo dlouhé měsíce jasno. Již během března uvolnila firma několik fotografií a stručné informace o svých novinkách, ze kterých se však nedalo vyčíst příliš mnoho podrobností. Mezi nimi byl i na první pohled nenápadný komunikátor s pracovním jménem Elf. Jeho technické specifikace byly ale neúplné, natož aby se objevila zmínka o možnosti ovládání prstem. Na začátku června se ale všem spekulacím udělala přítrž – světu byl prezentován přístroj s výstižným názvem Touch, který s sebou přinesl žhavou novinku – unikátní uživatelské prostředí TouchFLO.

Již během prvních hodin od představení se o HTC Touch ve světových médiích psalo jako o největším konkurentovi dlouho očekávaného Apple iPhonu. Tuto spojitost si asijský Touch vysloužil zejména díky dynamicky vypadajícímu uživatelskému prostředí a především možnosti ovládat veškeré úkony a funkce pouhými dotyky prstem. Do jaké míry bylo používání výrazu „konkurent iPhonu“ správné či omylné, jsme se přesvědčili na vlastní kůži. Test nového komunikátoru začíná!

Dlouho očekávaný komunikátor, jehož dotykový displej lze ovládat nejen stylusem, ale i prsty.

Vzhled a konstrukce – miniaturizace na každém kroku

První věc, jaké jsme si při pohledu na komunikátor HTC Touch všimli, byla jeho znatelně menší velikost oproti předchůdcům. Díky implementaci dotykového displeje totiž výrobce ušetřil na spoustě místech – numerické klávesy tedy nejsou vůbec přítomny a všechny ostatní důležité ovládací prvky byly umístěny pod displej nebo na některý z boků přístroje. S rozměry 99,9 × 58 × 13,9 milimetrů se jedná opravdu o jeden z nejmenších komunikátorů na trhu. Ani hmotnost není nijak závratná – 112 gramů vám kapsu rozhodně neutrhne.





Přední straně přístroje dominuje velký displej, okolo nějž je umístěn šedý rámeček s logem výrobce HTC. Nad displejovým rámečkem se kromě reproduktoru nenachází nic jiného. Reproduktor je stejně jako celý zbytek přední strany komunikátoru zpracován v černé barvě (vyjma hlavního ovládacího tlačítka). Po zapnutí v něm navíc začne problikávat barevná dioda (při aktivním režimu zelená, při zapnuté technologii Bluetooth například modrá). Jak již bylo řečeno, hlavní ovládací tlačítko pod displejem výrobce je společně s čtyřsměrovou klávesou ve stříbrném odstínu. Vlevo od něj se nachází ještě tlačítko se zeleným telefonem pro uskutečnění hovorů, vpravo pak červené pro ukončení.

Další a zároveň velmi pozitivní vlastnost, kterou je nutno zmínit, je hloubka telefonu. Díky necelým čtrnácti milimetrům je totiž komunikátor opravdu úzký a společně s ostatními rozměry dokonale padne do ruky. I přesto se však na boky vešla některá tlačítka. Na levé straně je to dvojsměrná klávesa pro snižování a zvyšování hlasitosti, na pravé pak tlačítko pro spuštění digitálního fotoaparátu, ale také krytka SIM karty a paměťové karty. V horní části pravého boku je ještě navíc zapuštěn stylus. Na vrchní straně přístroje je klasicky umístěno tlačítko pro zapínání a vypínání celého komunikátoru a na spodní straně zdířky pro uchycení poutka. Vespodu přístroje je také USB konektor, do kterého lze zapojit nabíječku, přídavná sluchátka či například i datový kabel z počítače.





Zadní část telefonu je celá zpracována do černého odstínu. Jediné, co se zde nachází, je sekundární reproduktor a stříbrný integrovaný digitální fotoaparát i s miniaturním zrcátkem pro vytváření autoportrétů. Co bychom ovšem rozhodně vylepšili, je absence krytky čočky fotoaparátu. Ačkoliv jsme s přístrojem zacházeli jako v bavlnce a nosili ho neustále v pouzdře, které mimo jiné obdrží každý uživatel v základním balení, ušpinila se choulostivá čočka vcelku rychle.





Celkový dojem ze zpracování a designu HTC Touch však máme nadprůměrný. Konstrukce je pevná a vše drží na svém místě. Nemáme obavy, že by se při delším používání začal zadní kryt komunikátoru nějakým způsobem viklat či vrzat.

Displej – rozpozná i tah prstem

Jak jsme již v některém z předchozích odstavců podotkli, velký barevný displej typu TFT zaujímá téměř celou část přední strany přístroje. V rozlišení 240 x 320 obrazových bodů pak dokáže zobrazit zhruba 65 tisíc barevných odstínů. I při zapnutém osvětlení musíte pro přečtení displeje vynaložit trochu námahy – občas navíc překážejí drobné šmouhy, které prsty zanechávají po několikahodinovém používání. Displej je značně zapuštěný uvnitř komunikátoru, a tak není třeba mít strach z jeho poškrábání. Pro jistotu však výrobce do základního balení dodává i pouzdro, s jehož používáním zůstane HTC Touch jako nový.





V nastavení displeje si můžete zvolit, jak světlé má být jeho podsvícení při napájení z akumulátoru a jaké při externím napájení. Jako v některých předešlých modelech HTC, i v tomto lze veškerý obsah na displeji otočit na šířku. Jestliže vám nebude vyhovovat základní šedé pozadí pohotovostní obrazovky Dnes, můžete si místo něj zvolit libovolný obrázek uložený v paměti. Pokud by se vám zdálo, že přístroj reaguje neúměrně na vaše pohyby stylusem nebo prsty, je k dispozici také funkce kalibrace displeje, která by měla tyto neduhy odstranit. Displej reaguje na dotyky opravdu bezproblémově. Dokáže dokonce rozpoznat i tah prstem, což je důležitá vlastnost pro technologii nazvanou TouchFLO.

Ovládání a nové uživatelské prostředí – nečekali jsme zbytečně

Tím hlavním důvodem, kvůli kterému se na HTC Touch tak netrpělivě těšili fanoušci všech komunikátorů, je zcela nové uživatelské prostředí s již zmíněným jménem TouchFLO. Jeho základem je dotykový displej, který lze ovládat stylusem nebo pohyby prstem. Záměrně říkáme pohyby a ne dotyky, jelikož pro vyvolání onoho „revolučního“ uživatelského prostředí je nutno přejet prstem od spodní lišty směrem nahoru. Po tomto úkonu se zobrazí výborně graficky zpracovaná nabídka šesti důležitých funkcí komunikátoru. Mezi nimi jsou například SMS, internetový prohlížeč Internet Explorer či Správce komunikace.

Asi největší dojem vytváří situace, ve které budete chtít pootočit jakousi krychli, do níž je nové prostředí zpracováno. Provedete to opět delším tahem po displeji na levou nebo pravou stranu. Velmi profesionálně vytvořená animace vám dodá pocit, jako kdybyste otáčeli s reálnou krychlí. Vše je uzpůsobeno do trojrozměrného prostředí a vypadá velmi pěkně. A co tedy máme na dalších stranách? Na první ze zbývajících dvou jsou tři záložky: Hudba, Fotky a Videa. Netřeba komentovat, k čemu tyto nabídky slouží. Po pootočení krychle na poslední stranu se následně zobrazí matice devíti ikon s přednastavenými kontakty, jimž telefonujete nejčastěji. Pokud si nevyberete ani jednu možnost „z krychle“, můžete se vrátit na pohotovostní obrazovku Dnes tahem od horní do spodní části displeje.





Předešlými třemi stranami imaginární krychle však veškeré interaktivní prostředí končí. Je pro nás mírným zklamáním, že si výrobce nedal větší práci a tyto úžasně vypadající animace a funkce, které lze vyvolat tahem prstu, nerozšířil do větší části systému. Nové prostředí TouchFLO zahrnuje sice i přepracovanou obrazovku Dnes, na které nalezneme informace o počasí (pokud máte funkci správně nastavenou), tabulku pro rychlé spouštění některých programů, aktuální čas a informace o přijatých zprávách, e-mailech či zmeškaných hovorech, avšak jakmile se dostanete dále, bude na vás čekat zase „pouze“ obyčejné schéma operačního systému Windows Mobile 6.

Ovládání dotykem probíhá bez problémů – komunikátor reaguje rychle (za přítomnosti procesoru taktovaného na 201 MHz a 64 MB paměť RAM) a vše je zpracováno k maximální jednoduchosti. Jakmile však chcete použít klávesnici (například při psaní textové zprávy), je dobré vzíti do ruky stylus a nespoléhat se na přesnost vašich prstů. Na výběr sice máte mezi dvěma typy klávesnice (miniaturní nebo přes celý displej), ale u obou jsme se při našem používání několikrát přehmátli. Neumíme si moc dobře představit, když bude chtít uživatel narychlo nebo v mírné nervozitě něco napsat. Jakékoliv chvění ruky totiž vylučuje přesnost úhozů. To už je ale zkrátka daň za ovládání dotykem.

Telefonování, výdrž – střípky z TouchFLO

Když už jsme mysleli, že nás bude provázet pouze staré známé prostředí Windows Mobile, vrhli jsme se stisknutím zeleného tlačítka na vytáčení telefonního čísla, abychom vyzkoušeli zvukové kvality. Tu nás ale k zadání čísla volaného vybídla obrazovka s designem již popisované „krychle“. Ano, skutečně si dal výrobce při implementaci nového uživatelského prostředí záležet alespoň ještě s něčím. Na displeji se v tu chvíli zobrazila virtuální numerická klávesnice a vedle ní ještě malá kolonka s informací o posledním odchozím hovoru a nápisem „Kontakty“ pro vstup do adresáře.

Ten už je však zpracovaný opět v podobě známé z předchozích modelů HTC. Vyhledávat můžete třemi způsoby, a to zadáním části jména vámi požadované osoby, kliknutím na některé z písmen abecedy (například „rst“) nebo jednoduše projíždět celým seznamem lištou vpravo. Telefonní adresář pojme neomezeně kontaktů (v rámci volné kapacity paměti), přičemž ke každému z nich lze připojit obrovské množství doplňujících informací (včetně jmen dětí, rodného čísla nebo až kuriózního čísla radiotelefonu). Každé číslo navíc můžete vytočit zrychlenou volbou „z krychle“ nebo i hlasem. Přístroj je samozřejmě triální – zavoláte si s ním v pásmu GSM 900 / 1800 / 1900.





Jakmile vám někdo bude volat, vedle čtyřicetihlasého polyfonního vyzvánění nebo reálné melodie ve formátu MP3 či AAC můžete vidět na displeji i obrázek přiřazený k danému kontaktu. Co se týče kvality zvuku při telefonování, neshledali jsme žádné nedostatky v podobě šumu. Stejně tak i při hlasitém odposlechu.

Udávaná doba výdrže baterie v pohotovostním režimu je pět dnů. My jsme HTC Touch používali intenzivně, vždy se zapnutým Bluetooth a neustále jsme na něm něco prováděli. I při tomto vytížení nám přístroj zahlásil nízkou kapacitu akumulátoru až po třech dnech. Pět dnů při pohotovostním režimu je tedy naprosto reálná hodnota. Přítomna je baterie typu Li-ion, což se můžete dozvědět i po poklepání na malou ikonku na horní liště displeje. Zde se také vždy můžete podívat na zbývající kapacitu akumulátoru v procentuální podobě. Ověřili jsme si, že kontrolka ukazuje vždy naprosto pravdivé údaje.

Zprávy – psaní není žádný med

Co se týče podporovaných funkcí pro psaní zpráv, vede si HTC Touch dobře. Vedle klasických textových zpráv, kde vám bude systém našeptávat slova, která se nějakým způsobem shodují s prvními písmeny (tedy nic na způsob T9), jsou samozřejmě podporovány i zprávy multimediální. Horší je to ale už s praktickým používáním.

Při psaní se zobrazí virtuální QWERTY klávesnice a rozčilování tím právě začíná. Na takto malé ploše se opravdu nedá nic kloudně napsat, natož bez stylusu. Naštěstí výrobce alespoň implementoval zvláštní aplikaci pro zobrazování klávesnice přes celý displej, ve které to jde přeci jen o něco lépe. Nepředstavujte si však, že svou textovku napíšete během několika sekund a bez jediného překlepu. To by byla opravdová náhoda. Jedná se o neskutečnou „piplačku“ a být majitelem tohoto zařízení, vážně uvažuji o koupi externí klávesnice. Nehledě na to, že pokud budete chtít něco napsat, vždy budete muset použít obě ruce.





Během psaní textové zprávy editor samozřejmě odpočítává zbývající znaky, a to od 160. Jakmile započnete druhou zprávu, ihned se tato informace zobrazí na displeji. Editor multimediálních zpráv je vcelku propracovaný. Neoplývá sice žádnými zvláštními funkcemi, zato ale disponuje všemi důležitými a užitečnými vlastnostmi – je možné přidat video, obraz i zvuk, a to buď ze správce souborů nebo přímo použít fotoaparát či mikrofon.

Vestavěný e-mailový klient podporuje protokoly POP3 a SMTP. Vzhledem k tomu, že je přítomen klasický Microsoft Outlook, můžete si vytvořit vícero e-mailových účtů. HTC Touch si navíc rozumí s českou diakritikou. V nastavení si můžete vybrat, zda chcete, aby byly stahovány vždy pouze jen hlavičky zpráv nebo celý obsah e-mailu. Přijímat můžete samozřejmě i přílohy. Co hodnotíme pozitivně, je možnost kontroly nových zpráv na e-mailovém serveru po předem nastavené době. Přístroj se pak automaticky připojí a případně nově příchozí e-maily stáhne.

Data a organizace – na jedničku

Pokud bychom měli HTC Touch srovnat s ostatními přístroji po stránce organizačních funkcí, vede si opravdu skvěle. Kalendář je zpracovaný přehledně a nabízí denní, týdenní, měsíční, dokonce i roční náhled. Ke každé z událostí navíc můžete připojit spoustu doplňujících poznámek. Jakmile nastane den, na který je daná upomínka v kalendáři nastavená, zobrazí se její název i na pohotovostní obrazovce Dnes. Velmi prakticky je také zpracovaný budík. Ten je opakovaný a navíc i několikanásobný. Můžete si tak zvolit až tři různé budíky, každý na jiné dny. Vedle úkolovníku jsou k dispozici samozřejmě poznámky, ve kterých si můžete pomocí stylusu i něco pěkného namalovat. Přítomný je i hlasový záznamník – nahrávka může být libovolně dlouhá a konkrétní soubor se poté uloží ve formátu AMR.





Komunikátor HTC Touch lze s počítačem propojit hned několika způsoby. Vedle USB datového kabelu, který mimo jiné obdržíte hned v základním balení, to můžete provést také pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Infračervený port sice implementován není, zato na vás bude čekat o mnoho praktičtější technologie WiFi. Pokud pracujete s bezdrátovými sítěmi i na svém počítači, nemělo by pro vás být jejich nastavení v přístroji žádným problémem. Veškeré ikonky i nápisy jsou takřka shodné s klasickými „počítačovými Windows“. Příjemná zpráva je, že při propojení s počítačem pomocí datového kabelu se začne napájet akumulátor. Tato funkce není například běžnou součástí kabelů k telefonům Nokia řady Nseries. Synchronizace telefonu probíhá bez problémů – z CD v balení si nainstalujete program Microsoft ActiveSync, který se prakticky o všechno postará rychle a sám. Veškeré kontakty, zprávy či události ve vašem kalendáři si tak můžete během několika sekund velmi jednoduše zálohovat i do svého počítače.

Pokud se budete chtít připojit na internet, lze použít vedle již zmíněného WiFi také GPRS třídy 10 (4+2) a EDGE. Jestliže však myslíte na budoucnost, HTC Touch příliš perspektivní není – po UMTS jsme pátrali marně. Nyní však zpět ke klasickému připojení na internet. V přístroji je zabudován všem dobře známý prohlížeč Internet Explorer, jehož ovládání je značně intuitivní a naučit se s ním pracovat je otázkou několika minut. Prohlížeč nabízí všechny základní funkce – od běžného přidání libovolné internetové stránky do oblíbených záložek až po zobrazení historie. Při našem testování jsme měli trochu potíže s orientací po webu. Musíme přiznat, že například používání Opery je tak nějak příjemnější a rychlejší. Je to ovšem nejspíše otázka zvyku. Alespoň, že v rámci jedné internetové stránky se lze posouvat i za pomoci pohybování prstů.

Další funkce – paměťové karty, MP3, ale rádio nikoliv

Podíváme-li se do nabídky Programy, nalezneme zde spoustu doplňkových aplikací nejen pro zábavu (v podobě her Solitaire a Bubble Breaker), ale především pro práci. Vedle trojice položek MS Office Excel, Word a PowerPoint lze použít i jednoduchou kalkulačku, Adobe Reader pro čtení souborů ve formátu PDF, kvalitně zpracovaný Windows Messenger či program pro instalaci aplikací v platformě Java. Veškeré soubory si uživatel může prohlížet pomocí klasického průzkumníka, přičemž u každého se v základním zobrazení objevuje vedle jména i datum poslední změny a jeho velikost.

Pokud by vám nestačila interní paměť HTC Touch o velikosti 64 MB, můžete si ji rozšířit i paměťovou kartou typu Micro SD. Když chcete vyndat tuto kartu z přístroje, není naštěstí potřeba vyjmout celý akumulátor. Stačí sejmout pouze zadní kryt a posléze se otevřením slotu dostanete jak k paměťové kartě, tak k SIM kartě.

Jak jsme již popisovali na začátku článku, hudební přehrávač v komunikátoru je zpracován do nového uživatelského prostředí TouchFLO. Jakmile si tedy onu pomyslnou „krychli“ pootočíte na tu správnou stranu, můžete si začít užívat kvalitní hudby ve formátu MP3. Konkrétní skladbu můžete v knihově zvukových souborů vyhledat podle interpreta, alba, žánru a několika dalších parametrů. Při přehrávání se všechny dostupné informace včetně hudebního žánru zobrazují přímo nad tlačítky pro ovládání hlasitosti, posunutí nebo pozastavení písničky. Hudba může hrát i na pozadí. Při svém oblíbeném songu tak můžete provádět jakoukoliv jinou činnost v přístroji. Jestliže se poté budete chtít pouze „mrknout“, kolik sekund zbývá do konce skladby, nemusíte otevírat znovu celý přehrávač. Stačí si opět zobrazit „krychli“, na které je aktuálně přehrávaná pozice skladby neustále monitorována a zobrazována.

Jakmile si budete chtít prohlédnout obrázek uložený v paměti, nemusíte se omezovat jen na ono pouhé prohlížení. Vedle přiblížení pomocí funkce „Lupa“ lze s vybranými kresbami nebo animacemi spustit i krátkou prezentaci či je nejrůznějšími způsoby upravovat – můžete použít možnost oříznutí, otočení či funkci automatických korekcí. Videa lze přehrávat v programu Windows Media Player, ve kterém je pro zjednodušení ovládání k dispozici spoustu nejrůznějších klávesových zkratek. Pustit si můžete i streamované video z internetu (slouží například pro spuštění online videopřenosu internetové televize).

Co nás ovšem při procházení nesčetným množstvím nejrůznějších „vychytávek“ a funkcí v souvislosti s multimediálními službami zklamalo, byla absence rádia. V HTC Touch si zkrátka svou oblíbenou rozhlasovou stanici nepustíte. A je to škoda – k přístroji jsou dodávána kvalitní sluchátka (s připojením do USB – klasický Jack 3.5 mm nehledejme), které zajišťují poslech zvuku na vysoké úrovni.

Fotoaparát – rychlé a intuitivní ovládání

HTC Touch nabízí dvoumegapixelový digitální fotoaparát s velmi příjemným ovládáním. Po stisknutí tlačítka na pravém boku přístroje se vedle snímané scény zobrazí klasické informace - kolikanásobné je přiblížení a také počet fotografií v daném rozlišení, které lze ještě vyfotit do vyčerpání volné kapacity paměti. Jakmile se budete chtít pustit do podrobnějšího nastavení, stačí prstem „vytáhnout“ lištu, která prakticky neustále vyhlíží v dolní části displeje. Na té si můžete navolit rozlišení fotografií, zapnout funkci pro vyvážení bílé barvy, zapnout samospoušť či zvolit, jestli se mají pořízené obrázky ukládat do paměti v telefonu nebo na paměťovou kartu.

Při focení lze použít některý z nabízených grafických efektů – sépiového nádechu, negativu, stupňů šedi či efektu jménem chlad. Kdo by měl obavy, že se při vyfotografování scény ozve hlasitý zvuk závěrky, můžeme ho uklidnit – je k dispozici nabídka pro jeho vypnutí. Pořízené fotografie se ukládají ve formátu JPEG a lze k nim připojit i časový údaj. Vedle běžných režimů fotografování, jakými jsou například sport pro pohybující se scénu, funkce několikanásobných snímků či fotografování pro přidání obrázku do kontaktů nás zaujala i možnost focení se šablonou. Jednoduše si přímo na displej vložíte nějaký obrázek (například motiv dřevěného rámečku) a přímo s ním můžete cokoliv vyfotit. Blesk bohužel podporován není. Po čem jsme ale také pátrali marně, byla funkce automatického zaostřování.





Přístroj samozřejmě nabízí i natáčení videosekvencí o neomezené délce (v rámci volné paměti telefonu). Ty mohou být pouze ve dvou rozlišeních, a to 128 x 96 nebo 176 x 144 pixelů, což nejsou příliš příznivé hodnoty. Výsledný soubor je ukládán ve formátu MPEG4, ale jeho kvalita není nijak zázračná. Lze ho alespoň samozřejmě připojit ke klasické multimediální zprávě. Pokud bychom měli shrnout poznatky z testování fotoaparátu HTC Touch, rozhodně jsme používali již lepší dvoumegapixelové přístroje. Výsledné fotografie jsou ucházející – v některých případech sice barvy nejsou příliš věrné; pokud však nejste profesionálním fotografem, nabízená kvalita vám bude zajisté postačovat.

Suma sumárum – na iPhone nestačí

Pokud bychom opravdu měli srovnávat Apple iPhone s komunikátorem HTC Touch, začali bychom míchat dohromady „jablka s hruškami“, a to nejen z důvodu ovocného názvu firmy Apple. Ovládání je sice založené na stejném principu, avšak tím to tak zhruba končí. Kdyby se bývalo HTC více snažilo zapracovat na uživatelském prostředí a neomezovalo se pouze a jen na několikrát zmíněnou „krychli“, jistý úhel srovnání bychom podat mohli. Narozdíl od iPhonu, který však interaktivitou doslova srší a ovládání tahem prstu nebo dokonce dvou je potřeba snad ke všem funkcím, se na přístroj Touch můžeme dívat jako na potencionální ukázku toho, jak možná v budoucnu bude vypadat kompletně celé uživatelské prostředí TouchFLO s pořadovým číslem dvě.