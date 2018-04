Jaké telefony umějí Push To Talk?

Push to Talk (PTT) je služba, která se implementuje v mobilních sítích. Jednoduše řečeno přináší Push to Talk uživatelům funkci klasické vysílačky na mobilní telefon. Operátoři si od PTT slibují zvýšení ARPU (průměrný příjem na zákazníka).

Jako první nabídl tuto službu zákazníkům americký operátor NexTel ve své síti iDen v roce 1996. Původně bylo PTT zpřístupněno jen lokálně, ale postupně se rozšířilo téměř na celou síť. Podle informací Nextelu si jejich službu označenou jako Direct Connect vyzkoušelo koncem roku 2003 přibližně 90 % jejich zákazníků. Na takovou poptávku zareagoval další velký americký operátor Verizon Wireless spuštěním PTT v srpnu 2003 a během následujících šesti měsíců registroval přes 100 000 aktivních uživatelů PTT.

Včera oznámil spuštění PPT Eurotel. Týká se zatím jen firemních zákazníků a detaily budou známy až po novém roce, ale každopádně je prvním operátorem, který přestoupil od slov k činům. Pro představu, s jakým telefonem si můžete v lednu novou službu vyzkoušet, připravili jsme pro vás malý přehled.

Nokia 3230 - levný smartphone s 1,3Mpx fotoaparátem a EDGE

Smartphone Series 60 s operačním systémem Symbian bude mít výbornou výbavu a přitom nebude drahý. Cena by neměla výrazně překročit 11 000 Kč. Nokia 3230 se začne prodávat na začátku příštího roku.

Oproti svým sourozencům není tak drahý, jeho výbava ale v ničem nezaostává, spíš naopak. Design telefonu je spíš střídmý. Nokia ustoupila od oblých tvarů a nový smartphone je toho dobrým důkazem. Někomu může připomínat zvětšené současné mobily od Sony Ericssonu. Nokia vsadila na decentní design. Klávesnice má obvyklý tvar, jen je poměrně malá. Telefonu totiž dominuje rozměrný displej známý i z jiných chytrých telefonů výrobce.



Nokia 5140 - vyrážíme do terénu (recenze)

Nokia 5140 je jeden z mála telefonů na trhu, který se může chlubit zvýšenou odolností. Poptávka po takto upravených telefonech není příliš velká, ale za to poměrně stabilní a uvedení Nokie 5140 tak pravděpodobně nebude krokem zpět. Kdo se s ní na trhu utká?

Nokia 5140 se k její smůle dost opozdila a na pultech naní ji čekal velmi silný soupeř v podobě nového odolného Siemensu M65. Jejich souboj tak rozhodne hlavně cena, protože odolný telefon má především vydržet a při jejich výběru se zákazník na značku ani funkce většinou tolik neohlíží. V základním balení naleznete originálně tvarovaný stereo headset a poutko pro přichycení telefonu k opasku.



Nokia 6020 - slušná střední třída živě

Nokia 6020 má podobnou výbavu jako model 3220, ale mnohem méně nápadný design. Nokia jej také proto řadí do své konzervativní řady. Telefon je trochu podobný low-endovému modelu 2600 a také trochu špičkovému modelu 6230. A zhruba na půl cesty mezi nimi i je.

Je to telefon střední třídy, jeho cena by se měla pohybovat okolo 7 000 Kč. Sama Nokia tento telefon považuje za nástupce modelu 6610i a předpokládá, že se stane hitem vánočního trhu. Ovšem až toho příštího. Telefon se totiž začne prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku, přesný termín zatím výrobce neuvedl.

Nokia 6170 - nerezové véčko s Push to Talk

Po prvním GSM véčku s označením 7200, dnes Nokia představila stejně koncipovanou novinku, která narozdíl od jmenovaného modelu nepoužívá textilní kryt, ale kryt kovový a navíc nerezový. Stejně jako model 7200 je novinka 6170 postavena na platformě Series 40.

Tvar telefonu je velmi podobný modelu 7200, na dnešní dobu je hodně hranatý. Kovový kryt telefonu by mohl být všeobecně přijatelnější, než nezvyklý textilní kryt Nokie 7200. Konkurence podobně tvarovaný telefon v Evropě nenabízí, několik hranatých véček najdeme na čínském trhu. Body k dobru Nokia získává za integrovanou anténu, která stále není u véček běžnou záležitostí, spíš naopak.



Nokia 6260 - chytré véčko pro pořádné ruce

Nokia 6260 je jedním z několika málo véček vybavených operačním systémem, konkrétně se jedná o Symbian série 60 v 7.0s. Přes netradiční vzhled tohoto přístroje, tak majitele Symbianových telefonů přivítá známé menu, které má stejnou strukturu jako například u Nokie 7610. Pravděpodobně si na ní budete muset připravit okolo 15 000 korun.



Nokia 6600 – dokonale vám padne

Pokud někdo uvažuje o chytrém mobilu, který chce používat pro práci, určitě do svého výběru zahrne i Nokii 6600. V takovém výběru ale Nokii 6600 kritizuje kvůli vzhledu (vypadá jako plastové mýdlo), kvůli tomu, že menu nemá šmrnc (protože vedle leží barevné menu z Siemensu SX1) nebo třeba proto, že nemá rádio či spoustu funkcí ze Sony Ericsson P900. Ale nakonec si stejně koupí Nokii 6600.

Nokia 6600 je zatím poslední mobil založený na platformě Nokia série 60. To znamená mobilní telefon s velkým barevným displejem o rozlišení 176 x 208 bodů, operačním systémem Symbian a uživatelským prostředí UIQ. Konkrétní verze Symbianu v modelu 6600 je podle Nokie je 7.0s. Tento chytrý mobil tedy umožňuje instalovat další aplikace.



Nokia 6670 - rebelka má také slušné dvojče

Když se objevila v nabídce Nokie stylová 7610, představovala zajímavý posun chytrého telefonu od čistě pracovního zaměření směrem k zábavě. Samozřejmě zde již byla herní Nokia N-Gage, ale model 7610 byl kompromisem mezi pracovním nástrojem a zábavným fashion zařízením. Nokia 7610 je charakteristická designem se dvěma zaoblenými rohy a netradičně zpracovanou klávesnicí, která se podřizuje základním křivkám telefonu.

Trochu výstřední vzhled mohl některé uživatele od pořízení Nokie 7610 odradit, a tak se výrobce rozhodl její design trochu upravit a nabídnout chytrý telefon v kategorii Classic. Tak spatřila světlo světa Nokia 6670, jejiž zpracování by nemělo urážet ani ty nejkonzervativnější zájemce o Symbian a megapixelový fotoaparát.



Nokia 7610 - megapixelový švihák

Nokia nepřinesla kromě megapixelového fotoaparátu žádné velké změny. Menu telefonu na první pohled ani nerozeznáte od Nokie 6600. Symbian Series 60 je ovšem dobře propracovaný systém, který ani není příliš kam vylepšovat. Pro uživatele je důležité, že mají k dispozici celou řadu aplikací. Ty oblíbené si mohou do nového telefonu prostě přehrát.

Jinou parketou je ovšem design. Ten se objektivně hodnotí jen těžko, ale nám se Nokia 7610 líbí. Svým zpracováním se tato Nokia posouvá víc k zábavě než práci. Tomu odpovídají i aplikace v telefonu jako FaceWave Message nebo Movie director.

Nokia 6630 - finská první dáma vykročí do ulic

Nokia 6630 je perfektně vybavený chytrý telefon. Její největší předností je podpora EDGE a UMTS. Po jediném smartphonu s EDGE u nás již brzy poroste poptávka díky T-Mobilu a Oskarovi. UMTS v České republice nikdo nevyužije až do roku 2006. V té době už bude Nokia 6630 jen těžko stačit s dechem na žhavé novinky, a tak UMTS ocení jen pár nadšenců ochotných zkoušet 3G služby na cestách po světě. V mnoha zemích ovšem UMTS mají a zde bude hrát Nokia 6630 již o letošních vánocích pro finského výrobce mnohem důležitější roli než u nás.



Nokia 7270 - vylepšené "textilní" véčko

Model 7270 navazuje na první véčko Nokie vůbec, model 7200. Opět se jedná především o stylový telefon vyšší třídy, čemuž bude asi odpovídat i jeho cena. Nokia 7270 potěší především ty zákazníky, kteří chtějí mít každý den "jiný telefon". To se jim s novou Nokií podaří velmi snadno. Jeden den budou mít telefon s textilním krytem, druhý s koženým a třetí s elegantním kovovým. Přímo s telefonem by se měly dodávat tři různé balíčky příslušenství kombinující poutka, výměnné kryty, nebo pouzdra.

Nokia opě použila kontrast v podobě dvou ostrých a dvou zaoblených hran. Tentokrát ve stejném gardu, jako u modelu 7610. Naopak další dnešní novinka, model 7260 má zaoblené hrany v opačných rozích. Celkový design telefonu je pro Nokii typický, rozhodně nekopíruje rozšířená asijská véčka, ani třeba klasická véčka od Motoroly.

Nový Siemens C70 má Push to Talk

Siemens připravuje a zanedlouho i oficiálně představí nový telefon nižší třídy C70, který nabídne podporu technologie Push to Talk. Nový Simens C70 vychází z modeu C65 (recenze zde) a jedinou inovací je pouze "mobilní vysílačka".

Další dva PTT Siemensy: CX70 a CX70 Emoty

Další dva Siemensy, které budou umět Push To Talk se jmenují CX70 a CX70 Emoty. Oba modely vycházejí ze současného modelu CX65. CX70 i podobně vypadá, verze Emoty má speciální kryt se senzory pro posílání "emotivních multimediálních zpráv. Oba nové Siemensy se ještě neprodávají, na pulty prodejen se pravděpodobně dostanou hned na začátku příštího roku. Další výbava obou modelů odpovídá výbavě modelu CX65.

CX70

CX70 Emoty



Motorola V400 - véčko s Push to Talk pro USA

Motorola V400 je obdoba evropské verze V500 včetně designového provedení.Stejně jako evropská V500 tak i americká V400 podporuje čtyři GSM frekvence (850/900/1800/1900 MHz). Telefon se ale v Evropě neprodává.

LG F7250T - první LG s Push to Talk

LG chystá nový vysouvací mobil F7250T. Telefon vychází z modelu F7250, o kterém jsme vás informovali již před časem v tomto článku. Výbava je u obou telefonů stejná a zahrnuje VGA fotoaparát, infraport, Javu, hlasové ovládání a vytáčení. Paměť telefonu by měla mít velikost 1 MB. Telefon se začne prodávat už tento měsíc, ve Francii jej bude nabízet operátor Orange, který provozuje službu Push to Talk pod názvem Talk Now.

Telefon bude pravděpodobně i v nabídce dalších operátorů ze skupiny Orange. U nás zatím žádný operátor Push to Talk nenabízí, takže se asi této novinky jen tak nedočkáme. Možná se ale u nás bude prodávat varianta bez Push to Talk - F7250.