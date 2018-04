Jaké srdce bude bít v PalmOS 5.0?

To fakticky znamená pro výrobce snazší i levnější zabudování MS slotu do jejich PDA, což by mohlo přímo snížit i cenu těchto modelů. Podle Motoroly bude podpora Memory Stick součástí jejich budoucích procesorů 680x0 a ARM DragonBall.

Karty Memory Stick jsou konkurencí ke slotům Secure Digital, které nabízí Palm Inc ve své nové řadě Palmů M500/M505. SD sloty jsou rovněž použity v posledním modelu HandEry HandEra 330. Memory Sticky zatím používá pouze Sony. (Handspring má ve svých Visorech vlastní systém slotů Springboard).

V této souvislosti připomeňme, že v současné době se začínají v USA prodávat nové PDA počítače Sony Clié PEG N700C za cenu $499,99. Každé snížení nákladů a ceny Sony jistě uvítá, konkurenční Palm m505 a Visor Prism se prodávají za $450. Multimediální Clié s touto cenou by bylo pro oba modely velmi těžkou konkurencí.

Palm Inc stále oficiálně neoznámil, jaké procesory budou v příští generaci jejich modelů s operačním systémem PalmOS 5.0, které jsou očekávány příští rok na jaře.

Jak jsme již informovali v našich aktualitách, oznámila Motorola předminulý týden vývoj další generace 65K DragonBallu i první generace nové linie s integrací Dragonball designu s ARM (Dragonball ARM) - právě tyto procesory budou mít zabudovánu přímou podporu Memory Stick.

Ve hře je ale i další hráč

Před týdnem uvedla firma Agilent Technologies informace o novém chipu, který by mohl vytvořit základ PalmOS 5.0 v nové generaci handheldů Palm Inc. Chip AAEC-2000 obsahuje ARM920T procesor s taktem 200 MHz, nabídne velký výběr vstupních a výstupních zařízení, LCD ovladač pro full color a externí paměť, programovatelnou PLL. Parametry by měly uspokojit budoucí nároky PDA pro očekávané náročné aplikace (browsery, chytré telefony, MP3 atd.). Výroba by měla začít v srpnu, očekává se cena $15 za jeden kus.