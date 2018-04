Jaké služby pro nás připravuje Český Mobil díl 2.

V pátek jsme přerušili podívání o chystaných nových službách Českého Mobilu (14.1.2000 - Český Mobil - jaké služby nám přichystá 1) v tom nejzajímavějším. Pojďme pokračovat.

Nejdříve několik drobností. Český Mobil chystá ke spuštění funkci ALS, tedy Alternative Subscriber Line. Díky této funkci můžete mít na jedné SIM kartě dvě telefonní čísla, pod kterými jste dostupní a přepínáním na telefonu si můžete vybírat, které z čísel má být vaše odchozí (jako příchozí jsou obě čísla aktivní najednou a můžete si i současné hovory propojovat do konference).

Tuto funkci provozují především skandinávští operátoři, dalším jejím velkým propagátorem je britský Orange a několik dalších operátorů. Dokonce je možné, tam kde je již trh liberalizovaný, jedno z těchto čísel udělat jako číslo v pevné síti - příchozí hovor je pak účtován jako hovor do pevné sítě a volající tedy platí méně. To u nás zatím ale nepůjde - na to má faktický monopol Český Telecom.

Dobrou funkcí bude také AoC, informace o provolané sumě. Ta vám po skončení hovoru ukáže, kolik jste provolali - podobně jako u Go a Twistu. V případě Českého Mobilu ale u všech tarifních programů. Funkce zatím ale nefunguje, nicméně uvedena do provozu bude prý brzy.

Nyní k velkým službám. Tou první, na kterou se podíváme, bude WAP. WAP zatím provozuje pouze EuroTel, v síti Paegasu není zatím běžnému klientovi možno WAPovat. I Český Mobil hodlá WAP nabídnout - technologicky je již prý připraven, pracuje ale na WAP službách. Technologie samotná, bez služby, je k ničemu - s čímž lze souhlasit, takže podobně, jako oba operátoři, hodlá Český Mobil připravit soubor základních služeb vhodných pro WAPování, jako jsou zprávy, kurzy, programy kin, televizí atd. S WAPem tedy lze zřejmě počítat k datu ostrého startu, tedy na březen.

Podobné je to s GPRS - Český Mobil bude používat technologii obou dodavatelů, u GPRS je zatím největší brzdou pro všechny nedostatek funkčních terminálů s podporou GPRS. I na GPRS se ale můžeme těšit brzy - dokonce se dá čekat, že GPRS přijde do sítě Českého Mobilu ještě dříve, než první řádná vlna zákazníků, takže pro surfování by mohlo být docela volno. Český Mobil by měl pro GPRS disponovat dostatečnou kapacitou, takže je velmi pravděpodobné, že surfování přes GPRS vyjde cenově nastejno, jako dnešní rychlost 9600 bps.

Zajímavá byla debata o tarifech s homezone. Právě homezone patří mezi oblíbené taháky při bojích o třetí licenci, kdy vlastně nikdo si nedovolí homezone nenabídnout. Postoj Českého Mobilu je zajímavý - homezone je sice slibně znějící služba, ale v praxi z ní nepanuje až takové nadšení E2-Interkom Viag v Německu Homezone tlačí, seč mu síly stačí, ale zájem o jeho síť se díky tomu nijak radikálně nezvýšil. Zdá se, že čas homezone přijde až s druhou generací této technologie a především s větším průnikem telekomunikační svobody na (i západní!) trhy. Homezone totiž má nejzajímavější možnost chytnout se právě jako konkurence pevným linkám, ale zase k takové velké cenové redukci sami mobilní operátoři nesáhnout, dokud nebudou spojeni s pevnými operátory. A to zase není snadné sousto pro regulátory... prostě je to s homezone zatím dosti nahnuté.

To je zatím o velkých novinkách všechno, těch drobných se jistě urodí dostatek ještě časem. I tak to ale vypadá, že se službami se u Českého Mobilu chýlí k lepším časům a to je něco, co potřebujeme jako soli.