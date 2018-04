Jaké podmínky nám operátoři předhazují?

Tuzemské zájemce o mobilní telefony dnes již lákají svou nabídkou tři operátoři. Naše redakce se proto podívala podrobněji na "Všeobecné podmínky" poskytování telekomunikačních služeb, tak je deklarují naši operátoři. Srovnání nepřineslo zjištění velkých rozdílů mezi nimi, ale přesto vás může připravit na nečekané situace, již se můžete při používání mobilního telefonu dočkat.

Srovnávání těchto dokumentů je poměrně obtížné a tak vám dnes předkládáme jen porovnání jedné z částí "Podmínek". Vybrali jsme tu, která se u EuroTelu jmenuje "Odpovědnost za škodu a náhrada škody" (bod 14., pozn red.), u RadioMobilu se jmenuje stejně a bod má číslo 15. a u Českého Mobilu se nazývá "Omezení odpovědnosti Českého Mobilu (bod 11., pozn. red.). Články o odpovědnosti operátora jasně ukazují, jaké má šance uživatel jejich služeb, pokud tyto nebudou fungovat tak, jak uživatel očekává, neřku-li vznikne-li mu proto dokonce nějaká škoda.. Na druhou stranu se také můžete přesvědčit o tom, jaké šance má operátor, pokud uživatel jeho služeb nebude "fungovat" tak, jak operátor očekává.

EuroTel

Odpovědnost za škodu a náhrada škody

EuroTel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení ostatních právních povinností než uvedených ve Všeobecných podmínkách, pouze pokud k takovému porušení došlo nedbalostí zaměstnanců nebo obchodních zástupců EuroTelu.

EuroTel neodpovídá za:

- škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části, - ušlý zisk. - Škodu nahradí EuroTel bezplatným poskytnutím služeb sítí ve výši skutečné škody, nejvýše však v částce 50 000,- Kč. Pouze v případě, že by náhrada škody měla být poskytnuta po skončení platnosti Smlouvy, náhrada bude vyplacena v penězích.

- Účastník odpovídá za škodu, která vznikne EuroTelu, pokud přes předchozí upozornění EuroTelem použije mobilní telefon nebo přídavné zařízení, které ruší sítě, dile v důsledku neoprávněného zásahu do SIM karty nebo mobilního telefonu, nebo použití mobilního telefonu nebo přídavného zařízení neschváleného pro provoz v ČR. - Účastník odpovídá za zneužití SIM karty nebo mobilního telefonu a za škodu tím způsobenou EuroTelu. - Účastník se zavazuje uhradit částku ve výši ceny služeb poskytnutých osobě zneužívající SIM kartu nebo mobilní telefon, a to i za dobu, než EuroTelu bude doručeno účastníkovo písemné oznámení o zneužití SIM karty nebo mobilního telefonu.

RadioMobil

15. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

15.1. RadioMobil odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z těchto Všeobecných podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí RadioMobilu, jeho zaměstnance nebo obchodního zástupce.

15.2. V případě neposkytnutí služeb v rámci sítě podle Účastnické smlouvy je odpovědnost RadioMobilu vůči účastníkovi omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky.

15.3. RadioMobil neodpovídá za:

15.3.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacity sítě, poruchy nebo závady, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo její součásti,

15.3.2. ušlý zisk.

15.4. Náhrada škody v souladu s ustanovením 15.1. těchto Všeobecných podmínek bude poskytnuta účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však v částce 60.000,- Kč, a to ve formě poskytnutí Služeb sjednaných v Účastnické smlouvě. Pouze v případě, že náhrada škody přichází v úvahu po ukončení platnosti účastnické smlouvy, bude náhrada škody vyplacena v penězích.

15.5. Účastník poskytne náhradu a odškodní RadioMobil za škodu nebo ztrátu, která vznikne RadioMobilu, pokud účastník používá koncové zařízení, které nelze považovat za schválené podle generálního povolení č. GP-15/1996, a dále v důsledku neoprávněného zásahu do SIM karty nebo koncového zařízení.

15.6. Účastník odpovídá za zneužití SIM karty nebo koncového zařízení a za škodu tím způsobenou RadioMobilu. Účastník se zavazuje uhradit cenu služeb poskytnutých osobě zneužívající jemu přidělenou SIM kartu nebo jeho koncové zařízení za dobu trvání tohoto zneužití, která skončí nejpozději do pěti (5) hodin po doručení účastníkova písemného oznámení RadioMobilu o zneužití SIM karty nebo koncového zařízení.

Český Mobil

11. ODPOVĚDNOST

11.1 Omezení odpovědnosti Českého Mobilu

11.1.1 Český Mobil neodpovídá a nebude odpovědný třetí straně za škody (bez ohledu na to, zda jsou přímé či nepřímé, včetně ušlého zisku) nebo za jiné ztráty způsobené:

(a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním zařízení nebo služeb poskytovaných Českým Mobilem, (b) jakýmkoliv přerušením služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav nebo údržby, přerušení způsobené událostmi, které jsou mimo kontrolu Českého Mobilu, jako např. živelné pohromy nebo válka, problémy vyvolané pracovníky, atd.) nebo přerušeným spojením,

(c) nezajištěním pokrytí v Oblasti pokrytí nebo špatnou kvalitou přenosu v Oblasti pokrytí,

(d) opožděnými, či neúspěšně přenesenými zprávami,

(e) uvedením nesprávných údajů v seznamu nebo

(f) jakýmkoli protiprávním vyzrazením osobních údajů o Účastníkovi s tím, že Český Mobil přijal přiměřená bezpečnostní opatření, aby takovému vyzrazení zabránil.

11.1.2 Jakékoli přerušení služby, přerušená spojení, nezajištění pokrytí v Oblasti pokrytí, špatná kvalita přenosu v Oblasti pokrytí, opožděné, či neúspěšně přenesené zprávy, uvedení nesprávných údajů v seznamu nebo nedovolené vyzrazení osobních údajů nemají a nebudou mít jakýkoliv vliv na povinnosti a závazky Účastníka vůči Českému Mobilu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. 11.2. Prodej mobilních telefonů

11.2.1 Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na prodej mobilních telefonů, jejich příslušenství a jiných zařízení Českým Mobilem.

(Zde je místo pro dlouhotrvající jásot čtenářů, kteří jsou současně majiteli mobilního telefonu některé ze sítí mobilních telefonů, tedy i NMT.)

Naši operátoři vlastně v žádném případě neodpovídají za ušlý zisk. Popravdě řečeno, neodpovídají téměř za nic, dokonce ani za to, že nemáte signál v oblasti pokrytí, jak píše Český Mobil. Komentář začínáme ušlým ziskem záměrně. Ve chvíli, kdy čekáte na telefon, jímž vás má třeba někdo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, je nefungující síť opravdu nemilá. Dobrá, můžeme říct, že právě taková výzva se většinou mobilním telefonem nedělá. Tak jinak. Čekáte na odpověď od potenciálního zaměstnavatele. On se vám však nedovolá a to dva dny po sobě. Nestává se to často, ale i takový případ již historie mobilní telefonie v ČR zaznamenala. Díky tomu přijdete o nabízené místo. Již dva měsíce jste bez práce a nové místo vám mělo vynášet 20000 měsíčně. Co teď? EuroTel vám zřejmě poskytne k provolání 50000 korun, RadioMobil dokonce 60000 korun a Český Mobil pro jistotu nic. První dva případy jsou jistě lepší než třetí, ovšem jen těžko z kreditu u operátora zaplatíte nájem. Mohou existovat i další případy, jejichž aktéři pravděpodobně nemusí dostat nic u žádného operátora. Mám na mysli různé živnostníky, jimž mobilní telefon přináší významné procento zákaznků, ne-li dokonce všechny. Na opraváře či na dodávky stavebního materiálu zpravidla nechceme a ani nemůžeme čekat do doby, kdy síť začne zase fungovat. Navíc o případné poruše volající vůbec nemusí vědět.

Jak jste sami viděli, "Podmínky" obsahují i další nepříjemnosti, často hraničící s logikou. Vezměme jen samotnou neodpovědnost za nefungování sítě. Nejkouzelněji to popisuje Český Mobil, jehož formulace o nepokrytí oblasti pokrytí by si zasloužily vejít do análů. Výsledek je však stejný u všech operátorů. Síť nefunguje? Nezavinili to hrubou nedbalostí zaměstnanci provozovatele? Máte smůlu. RadioMobil se aspoň zavazuje k povinnosti "urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky".

Na druhou stranu je formulace RadioMobilu zřejmě nechtěně zajímavá i tím, že používá pojem "neoprávněně zaplacené částky". V souvislosti s ostatním textem by se však zřejmě jednalo o částky neoprávněně zaplacené zákazníkovi. Ty by RadioMobil vracel jen těžko. Zákazník, pokud pošle operátorovi více peněz než má, se přeci nedopouští neoprávněného placení? Právníci RadioMobilu by slovo "zaplacené" měli možná nahradit slovem "inkasované".

EuroTel je v celém bodě velmi stručný a jeho operační prostor pro případné spory s klienty je tak prakticky neomezený.

Český Mobil však jednoznačně vede. Nejen, že nabízí NIC jako náhradu škody a to zřejmě ani v případě, že problém vznikne jeho hrubou nedbalostí, ale má ještě dva pozoruhodné body navíc. V bodě e)tak odmítá škodu vzniklou "uvedením nesprávným údajů v seznamu". Kdo jiný by měl mít správný přehled o číslech svých klientů? Kdo jiný by tedy měl být schopen o nich správně informovat? Pokud již lidé souhlasí s uvedením svého čísla v seznamu, obvykle chtějí, aby bylo uvedeno správně. Jinak jeho zveřejnění ztrácí smysl.

Bod f) je ještě horší. Nenést odpovědnost za škodu vzniklou "jakýmkoli protiprávním vyzrazením osobních údajů o Účastníkovi s tím, že Český Mobil přijal přiměřená bezpečnostní opatření, aby takovému vyzrazení zabránil" je vskutku milé. Nechci si představovat, k čemu všemu může takové "vyzrazení" vést, ale domnívám se, že by pro takový případ měla být stanovena jasná odpovědnost pro toho, kdo únik infrmací zaviní.

Před závěrem ještě jedno upozornění. Uživatelé mobilů by neměli zapomínat, že jejich odpovědnost za případné škody způsobené operátorovi je pojata v odlišném duchu, než je tomu u operátorů.

Pokud vás náš srovnávací článek zaujal, dejte nám to prosím na vědomí na adresu. Rádi si přečteme i vaše náměty a připomínky na toto téma.