Jaké PocketPC pod stromeček, chatujte přes SMS a další (Palmare 49. týden)

období pondělí, 6. prosince 2004 – pátek, 10. prosince 2004

pondělí

Pohodlný hardreset, evidence knih či křížovky na PDA (Palmare Freeware 108)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o aplikaci BatteryTimePlus, která přidá do Today obrazovky monitorovací funkce. S programem Speedy si změříte výkon svého Palmu, Fuel Record pomůže s evidencí čerpání benzínu.

úterý

Programování PocketPC naruby (4/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme popisu ukončení aplikace.

středa

Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena do 10 tisíc

Blíží se Vánoce a PDA by mohlo být jedním z dárků, který budete pro sebe či své blízké kupovat. Kapesních počítačů je však na trhu celá řada - který tedy vybrat v kategorii do 10 tisíc včetně daně?

čtvrtek

Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena nad 10 tisíc (část I.)

Blíží se Vánoce a PDA by mohlo být jedním z dárků, který budete pro sebe či své blízké koupit. Kapesních počítačů je však na trhu celá řada - co tedy vybrat v kategorii nad 10 tisíc včetně daně?

Chatujte pomocí SMS až do omrzení (recenze programu EXSMS)

Dnes si představíme program, pomocí něhož můžete velmi lehce chatovat se svými přáteli za pomoci textových zpráv. Rozhovor ze svého Pocket PC Phone Edition či Smartphonu si lze následně uložit, nechybí ani populární smajlíci.

pátek

Dobývejte nová území ve strategické Medieval Heroes II a zbavte se všech diamantů v Bejeweled II (Hry do kapsy 122)

Co vám přináší dnešní díl naší přílohy Hry do kapsy s pořadovým číslem 122? Kromě výběru těch nejzajímavějších novinek pro PDA si v rubrice Klasika připomeneme hru Commando a představíme si druhá pokračování jedné veleúspěšné tahové strategie a logické pecky Bejeweled.

Vybíráme PocketPC PDA pod stromeček: cena nad 10 tisíc (část II.)

Blíží se Vánoce a PDA by mohlo být jedním z dárků, který budete pro sebe či své blízké koupit. Kapesních počítačů je však na trhu celá řada - co tedy vybrat v kategorii nad 10 tisíc včetně daně z nabídky společnosti HP?