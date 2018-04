Jaké PDA pod stromeček - přehled PocketPC od 8 do 12 tisíc

Přinášíme vám druhý díl přehledu PocketPC kapesních počítačů, které jsou aktuálně k mání na českém trhu. V první části jste mohli najít zařízení do 8 tisíc korun, ještě předtím pak přehled dostupných palmů.

Acer

Acer má v dané kategorii jedno zařízení a tím je model n311 . Toto PDA sice neoplývá špičkovým výkonem, takt procesoru Samsung S3C2440 je 400MHz, RAM velká 64MB a ROM 128MB. Na rozdíl od levnějšího modelu n310 najdete u tohoto také Wi-Fi nebo kolíbku, na druhou stranu si za ně připlatíte nějaké dva až tři tisíce a tak se vyplatí zapřemýšlet, jestli se bez Wi-Fi obejdete.

Acer n311 seženete nejlevněji za částku okolo 10 tisíc korun, hojně k mání je také verze s Bluetooth GPS a autonabíječkou, za tu si však připlatíte zhruba patnáct set korun.

Recenzi modelu n310 najdete na Palmare zde.

Asus MyPal A 730

Kapesní počítač Asus MyPal A730 byl uveden na trh již před více než dvěma lety, o čemž svědčí to, že je k dostání již jen omezeně a ve výprodeji. To je znát jak na operačním systému, který je staršího data vzniku (WM 2003 SE), tak například na velikosti pamětí, která je v obou případech 64MB či taktu 520MHz procesoru. Sloty jsou zastoupeny dva - CF i SD.

Baterie má na výkon a větší spotřebu displeje kapacitu pouze 1100mAh - stejnou jako následující Dell Axim X51v. Naštěstí je vyměnitelná a lze tak dokoupit náhradní.

Asus má 3,6" VGA displej. Kromě toho nechybí kapesnímu počítači 1,3MPIx fotoaparát s možností zachycení videa, ale také podpora režimu USB host, tudíž lze k MyPalu A730 připojit například standardní klávesnici či myš.

Dodávaly se verze jen s Bluetooth, tak s BT i Wi-Fi. Verze s oběma bezdráty je k dostání za cenu okolo 10 tisíc korun. Pokud tedy požadujete VGA zařízení a nevadí vám starší doba jeho vzniku (design však působí i po delší době celkem svěže) a použitý operační systém či menší paměť, nešlápnete s tímto modelem vedle.



Dell

Dell má v nabídce jen jedno zařízení a to model X51. Ten však nabízí hned ve třech konfiguracích lišících se výkonem i výbavou.

Zařízení Axim x51v je již druhým rokem vlajkovou lodí společnosti Dell. Osazeno je nejnovějším systémem Windows Mobile 5.0 a paměť ROM je velká 256MB, RAM pak 64MB.

Kapesní počítač s váhou 175 gramů pohání výkonný procesor XScale PXA270 o taktu 624MHz. Aximu x51v nechybí všechny myslitelné bezdrátové komunikace ať již přes Bluetooth, Wi-Fi či infraport. Paměťové karty je možné vkládat jak do SD, tak CF slotu.

Největší devizou je displej kapesního počítače. Na VGA obrazovku s rozlišením 640 x 480 bodů je opravdu radost pohledět. Kvůli ní odpustíte PDA i o něco větší rozměry a hmotnost, které však ve skutečnosti vypadají jinak než papírově - zařízení padne výborně do ruky a jeho zpracování i vzhled je na velmi dobré úrovni. Potěší grafický akcelerátor, který zvládá i nejnáročnější hry.

Cena 12376 korun sice není nízká a o něco málo převyšuje stanovený limit, model X51v však patří i přes svůj věk k tomu nejlepšímu, co lze v oblasti PocketPC koupit. Zamrzí snad jen absence podpory USB host režimu a kapacita dodávaného 1100mAh akumulátoru.

Dell Axim x51 Wireless 520 MHz

Kapesní počítač Dell Axim x51 je až na pár "drobností" identický se svým předchůdcem. Liší se taktem procesoru, velikostí ROM paměti, která je poloviční, ale především typem použité obrazovky. Ta je v tomto případě pouze QVGA s rozlišením 320 x 240 bodů.

Cena zařízení je jen o pár stokorun levnější (stojí 11662 korun), než v případě modelu s VGA obrazovkou. Koupě této verze kapesního počítače tak není ani zdaleka takovým ternem, jako v případě předchozího modelu. V řadě high-end zařízení s QVGA se najdou PDA za mnohem nižší cenu či lepší výbavou (zejména s podporou GPS).

Dell Axim x51 416 MHz

Prakticky totéž, co o předchozím modelu, by se dalo napsat také o nejméně výkonném z trojice modelové řady x51. Zařízení s taktem procesoru 416MHz se od předchozích dvou odlišuje ještě absencí Wi-Fi podpory a kolébky, kterou v balení nahrazuje synchronizační kabel. Pokud na podpoře bezdrátu netrváte a bez dokovací stanice se obejdete, můžete mít kapesní počítač Dell za cenu 8925 korun, což také není špatné, ovšem platí to, co u vyššího modelu.

Fujitsu Siemens

Fujitsu Siemens nabízí v současné době několik počítačů řady N, které jsou vybaveny kromě jiného také GPS receiverem. Model C550 o rozměrech 116 × 71 × 14 mm a váze 160 gramů vychází z vrcholné verze N560, narozdíl od ní však navigaci neumožňuje.

Displej se může pochlubit rozlišením VGA (640 × 480 obrazových bodů) a úhlopříčkou 3,5". Procesor Intel Xscale je taktovaný na velkorysých 520MHz, paměť je velká 64MB RAM a 128MB flash ROM. Data lze ukládat na SD/MMC paměťové karty.

Nechybí možnost připojení do Wi-Fi sítě či Bluetooth, stejně jako je zastoupena funkce USB host, která umožní k zařizení připojit širokou škálu příslušenství jako je klávesnice atp.

Cena tohoto zařízení, které je poháněno 1200mAh baterií se pohybuje okolo deseti a půl tisíce korun. Naše dojmy z něj najdete tady.

HP

Společnost Hewlett Packard nabízí v dané cenové kategorii dva kapesní počítače, z nichž ani jeden není novinkou, spíše naopak.

Model iPAQ hx2190 má nejnovější operační systém Microsoftu, k tomu procesor XScale PXA270 taktovaný na 312MHz a 128MB paměti RAM a 64MB ROM. Ve výbavě poměrně těžkého zařízení (165 gramů) nechybí podpora Bluetooth, Wi-Fi však zařízení neumí.

Displej nevybočuje z řady a proto u tohoto i ostatních zařízení této cenové kategorie najdeme 3,5 QVGA obrazovku o rozlišení 320 x 240 bodů. Sloty podporují jak SD/MMC (SDIO), tak i CompactFlash paměťové karty. Baterie patří k nejslabším článkům - její kapacita je pouhých 920mAh.

Za cenu přesahující 9 tisíc můžete mít slušné zařízení, dají se však sehnat i lepší (zvlášť s podporou USB hostu) a rychlejší.

iPAQ hx2490

O třídu výše než předchozí model si stojí zařízení hx2410. Použitým operačním systémem je Windows Mobile 5.0, jako procesor posloužil na 520MHz taktovaný Intel XScale PXA270, paměti jsou shodně velké 64MB v případě RAM a na svoji dobu slušných 192MB ROM (až 128MB jako úložný prostor pro uživatele).

Také v tomto zařízení jsou sloty dva. Kromě SDIO nechybí slot pro CFII karty. Rozšířily se i bezdrátové možnosti, Bluetooth doplňuje Wi-Fi.

Největší devizou PDA je použitý akumulátor o kapacitě 1440mAh. To se velmi pozitivně projevilo na výdrži zařízení, ta patří k nejlepším z PocketPC kapesních počítačů v této třídě.

Model iPAQ hx2490 lze sehnat za cenu okolo 10600 korun.

Jak vidno, nabídka v kategorii od 8 do 12 tisíc korun je na rozdíl od nejlevnějších PocketPC poměrně rozmanitá. Pokud chcete ještě ušetřit a koupit vybavený kapesní počítač, tak mnohdy netknuté PDA (například nevhodný dárek) lze zakoupit za cenu o poznání nižší než nové zařízení. K pořízení bazarového PDA lze využít například server Jarmark, kde jsou (mimo jiné) kapesní počítače nabízeny. Jak koupit použité PocketPC zařízení a přitom se nespálit, najdete v našem článku zde, návod jak PDA vybírat pak tady.