Jaké PDA pod stromeček - přehled nejlevnějších PocketPC

Přinášíme vám první díl přehledu PocketPC kapesních počítačů, které jsou k dostání na předvánočním trhu. Zaměřili jsme se na zařízení s cenou do 8 tisíc korun včetně daně. Záměrně jsme do přehledu nezahrnuli zařízení s podporou GPS, kterým budeme věnovat v nejbližší době samostatný článek.

Před týdnem jsme vám přinesli podobný přehled, který mapoval PalmOS zařízení, které je možné si zakoupit.

Pokud srovnáme ceny nejlevnějších palmů s low-endy z PocketPC oblasti, zjistíme, že palmy jsou mnohem levnější. Je pravda, že výbava palmu a PocketPC s nejnižší cenou je dost rozdílná, na druhou stranu by jistě nejeden začátečník uvítal PDA za pár tisíc i v oblasti PocketPC zařízení. Pokud se totiž podíváte na nabídku nejlevnějších kapesních počítačů s operačním systémem Windows, je patrné, že jejich cena začíná až na šesti tisících, kdežto nejlevnější palm se dá sehnat za cenu téměř poloviční. Ale nyní již k věci, resp. přehledu PDA. Těch je v cenové kategorii do 8 tisíc pouze několik, můžete však narazit i na některá starší zařízení ve výprodejích, která do této relace spadají.

Acer n310

V současné době je jedním z nejvýhodnějších nákupů Acer n310. Toto PDA sice neoplývá špičkovým výkonem, pokud však hledáte kapesní počítač určený pro práci a požadujete VGA displej a nechce se vám příliš utrácet, je tou pravou volbou. Wi-Fi nebo kolíbku naleznete až u modelu n311, ten je však o nějaké dva až tři tisíce dražší. Acer n310 seženete nejlevněji za částku lehce přes 7 tisíc korun, což je cena natolik příjemná, že nemá smysl uvažovat o podobně drahých a výkonných QVGA zařízeních. Recenzi modelu n310 najdete na Palmare zde.

HP iPAQ rx1950

Model iPAQ rx1950 nepatří mezi žádné mladíky, jedná se však o zařízení s operačním systémem Windows Mobile 5.0, které má slot pro SD/MMC karty s podporou SDIO.

Rozměry zařízení jsou i na dnešní dobu kompaktní, váha činí příjemných 125 gramů.

Poslední dobou má stále více low-endů funkce kapesních počítačů, které ještě nedávno okupovaly vyšší třídu (a také se prodávaly o dost dráže). PDA je totiž vybaveno bezdráty Wi-Fi (802.11b) a IrDA - Bluetooth bohužel chybí. Pokud však jásáte, že můžete mít za slušnou cenu kapesní počítač, se kterým budete skrze bezdrátovou síť volat se Skype, musíme vás zklamat. Program sice spustíte, dokonce si s ním zavoláte, kvůli použitému procesoru Samsung se 300MHz však bude znát, že nějaký ten megahertz a potažmo paměť (64MB ROM, 32MB RAM) chybí.

Cena tohoto PDA začíná na částce okolo 6400 korun. V nabídce je i set s GPS kolébkou a navigačním softwarem, za ten se však připlácí zhruba pět tisíc.

HP iPAQ rx4240

Čerstvou novinkou je model iPAQ rx4240 Media Companion. Jedná se o nadstandardně vybavený kapesní počítač s procesorem Samsung o frekvenci 400MHz a bezdrátovým rozhraním Wi-Fi a Bluetooth v2.0. Použitý je systém WM5, paměť velká 128MB ROM a 64MB RAM. Vzhledem k rozměrům 102x63.5x17.5 mm a váze 127 gramů je displej pouze 2,8". Pokud vám nebude vadit, že nemá GPS, můžete ve srovnání s podobnými modely řady rx vybavenými navigací ušetřit několik tisícovek.

Zařízení začíná na ceně okolo 7 tisíc korun.

Jak vidno, nabídka v kategorii do 8 tisíc korun je na rozdíl od palmů poměrně úzká. Mnohem více zařízení najdete v kategorii do deseti tisíc, jak se ostatně můžete přesvědčit již brzy v dalším článku. Rovněž zbývá dodat, že mnohdy netknuté PDA (například nevhodný dárek) lze zakoupit za cenu o poznání nižší. K pořízení bazarového PDA lze využít například server Jarmark, kde jsou (mimo jiné) kapesní počítače nabízeny. Jak koupit použité PocketPC zařízení a přitom se nespálit, najdete v našem článku zde, návod jak PDA vybírat pak tady.