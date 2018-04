Jaké PDA od osmi do dvanácti tisíc pod vánoční stromeček?

Přinášíme vám druhý díl přehledu PocketPC kapesních počítačů, které jsou aktuálně k mání na českém trhu. Do seznamu nejsou zařazeny modely X30 společnosti Dell, která je sice na svých stránkách má, podle aktuálního ceníku je však na tuzemském trhu neprodává. Vyšší verze X51, která ještě nedávno byla k mání za nižší ceny před pár týdny podražila a do přehledu PDA v cenovém rozmezí 8-12 tisíc s DPH se tak nevejde ani nejslabší model X51 s 416MHz. Prošly naopak dva LOOXy, několik iPAQů či Acer n50 Premium. Ceny se mohou lišit podle jednotlivých obchodníků a jsou s DPH.

Acer n50 Premium

Zařízení Acer n50 Premium je vyšší verzí modelu n50, který jsme popsali již v minulém přehledu PDA do osmi tisíc. Liší se od něj zejména taktem procesoru, který v případě Premium verze tepe na frekvenci 520MHz. Větší je rovněž RAM paměť a k zařízení je dodávána elegantní kolébka, která umožňuje dobíjení sekundární baterie. Také tomuto modelu nechybí podpora režimu USB host, což z něj dělá zvláště díky ceně okolo 10 tisíc korun žhavého kandidáta na vánoční dárek.

Fujitsu-Siemens LOOX 420

Fujitsu-Siemens LOOX 420 je sice starší, ale přesto slušně bezdrátově vybavený kapesní počítač s cenou pod deset tisíc korun. Jedná se o výkonnější verzi modelu 410, který jsme popisovali v minulém přehledu, tedy jen stručně. Procesor XScale PXA255 tepe na frekvenci 400MHz, paměti jsou velké 32MB ROM a 64MB RAM, přičemž ROM paměť není uživateli přístupná. Použitým systémem je Windows Mobile 2003, slot je pouze jeden a to SD/MMC typu SDIO.

Na rozdíl od nižší verze nechybí modelu 420 kromě Bluetooth 1.2 také podpora Wi-Fi 802.11b, v balení se nachází mimo jiného také dokovací stanice.

Cena je však vzhledem ke stáří zařízení a jeho výkonům příliš nadhodnocená. Pokud netrváte na tomto konkrétním modelu nebo značce, existují podle našeho názoru PDA s lepším poměrem cena/výkon.

Fujitsu Siemens LOOX 710

Za 11-12 tisíc korun (v závislosti na prodejci) lze pořídit vyšší model LOOX 710. Ten sice na první pohled díky použitému procesoru Intel PXA272 o taktu 416MHz a paměti 64MB RAM i ROM nikterak nevybočuje z řady, podpora režimu USB host či vysokokapacitní Li-Pol 1640mAh akumulátor však z tohoto modelu dělá poměrně zajímavé zařízení. Nechybí také podpora Wi-Fi a Bluetooth či sloty pro SD/MMC a CF karty.

Slušně vybavené zařízení za slušnou cenu, dalo by se napsat. Vyšší modely jsou však ještě navíc vybaveny VGA displejem či fotoaparátem a to je nutné mít na paměti, pokud se rozhodnete pro sedmičkovou řadu LOOXů.

Společnost Hewlett Packard nabízí v dané cenové kategorii hned několik kapesních počítačů.

iPAQ hx2190

Model iPAQ hx2190 má nejnovější operační systém Microsoftu, k tomu procesor XScale PXA270 taktovaný na 312MHz a 128MB paměti RAM a 64MB ROM. Ve výbavě poměrně těžkého zařízení (165 gramů) nechybí podpora Bluetooth, Wi-Fi však zařízení neumí. Displej nevybočuje z řady a proto u tohoto i ostatních zařízení této cenové kategorie najdeme 3,5 QVGA obrazovku o rozlišení 320 x 240 bodů. Sloty podporují jak SD/MMC (SDIO), tak i CompactFlash paměťové karty.

Za cenu přesahující 10 tisíc slušné zařízení, dají se však sehnat i lepší (zvlášť s podporou USB hostu).

Narazit můžete i na starší model hx2110, který má menší paměť a starší operační systém. I když bude PDA zřejmě o něco málo levnější, vyplatí se vzít raději iPAQ hx2190, pokud vás zaujalo.

iPAQ hx2410

O třídu výše než předchozí modely si stojí zařízení hx2410, taktéž od HP. Ačkoliv klame tělem, protože je vzhledově velmi podobné předchozím iPAQům, pod skořápkou je všemu úplně jinak.

A to i přesto, že použitým operačním systémem je starší Windows Mobile 2003 SE. Jako procesor posloužil na 520MHz taktovaný Intel XScale PXA270, paměti jsou shodně velké po 64MB.

Také v tomto zařízení jsou sloty dva. Kromě SDIO nechybí slot pro CFII karty. Rozšířily se i bezdrátové možnosti, Bluetooth doplňuje Wi-Fi.

Největší devizou tohoto zařízení je použitý akumulátor o kapacitě 1440mAh. To se velmi pozitivně projevilo na výdrži zařízení, ta patří k nejlepším z PocketPC kapesních počítačů v této třídě.

V balení nechybí kolébka, místo pouzdra je dodáván neobvyklý plastový kryt displeje, který může někomu imponovat, jinému bude vadit. Naštěští jej lze v případě potřeby odstranit a PDA chránit obvyklejším způsobem.

Model iPAQ hx2410 lze sehnat za cenu pod dvanáct tisíc korun, což z něj nečiní špatnou volbu.

Jen o něco dražší a naši kategorii cenově lehce přesahující model hx2490 nabízí totéž co předchozí zařízení, jen s větší pamětí (128MB ROM) a především s novým OS Windows Mobile 5.0. Pár stokorun se tak v případě zájmu o tuto modelovou řadu rozhodně vyplatí připlatit.

iPAQ rx3715

Dalším iPAQem, který cenově spadá do kategorie 8-12 tisíc je model rx3715. Ten se od všech ostatních PDA liší svým zaměřením - to je totiž ryze multimediální. Poznáte to jak skladbou programů v kapesním počítači, tak například integrovaným digitálním 1,3MPix foťáčkem či přibalenými sluchátky. Výbava zařízení je celkem slušná - použit byl ne zcela obvyklý procesor Samsung S3C2440 o taktu 400MHz (který je však plně kompatibilní) a paměť je velká 128MB ROM a 64MB RAM. Slot je pouze pro kartu SD/MMC a je typu SDIO.

Multimediálnímu iPAQu nechybí podpora jak BT, tak Wi-Fi. Baterie má stejnou kapacitu jako v případě předchozího modelu.

Zařízení je sice již staršího data výroby (OS je starší WM2003SE), avšak prodává se za slušnou cenu okolo 10 tisíc korun. Pokud tedy hledáte podobně vybavený handheld, který zároveň dobře poslouží jako MP3 přehrávač či diktafon, nešlápnete s tímto modelem vedle.

V další části si představíme zařízení s cenou nad 12 tisíc a modely s GPS.