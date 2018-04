Jaké nové GPS nabízí Garmin pro outdoor

GPS 12 Map

je dokonalé spojení software a přijímače s GPS III Plus s "hard" pouzdrem z GPS 12. Uvnitř je mapa celého světa, tentokrát už poměrně pěkně zpracovaná i pro Českou republiku. Jsou zde všechny silnice 1. třídy a města zhruba od velikosti 1000 obyvatel. Ale není to pravidlo. Více v recenzi na GPS III Plus. Pomocí MapSource lse do GPS nahrát další informace o jednotlivých bodech, jako jsou telefonní čísla hotelů nebo ubytoven, otvírací doby památek a podobně. Na 4AA baterky vydrží až 36 hodin v nepřetržitém provozu. Paměť na 500 definovaných bodů.