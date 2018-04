Jaké mobily vám chtějí výrobci vnutit?

Barevné displeje

Veletrhy, jakými je i CeBIT, s sebou nesou jednu nutnou společenskou daň. Vystavovatelé se vás na nich snaží přesvědčit, že to, co je vystavováno, je to, co si budete muset koupit, abyste byli in, aby vaše společnost generovala revenjůs, vy jste byli styliš a kůůl. Pokud máte trochu fungující paměť, můžete si na příštím CeBITu vzpomenout, že jsme na tomto stánku vloni viděli to, co letos označují za překonané a nahrazené. My jsme se pro vás pokusili udělat sumář toho, co se za nové trendy u mobilních telefonů objevuje a co z toho ve skutečnosti vypadá na praktickou záležitost, případně co je jen tahák na vaše peníze.

Co se přehlédnout nedalo, jsou barevné displeje. Snad všem výrobcům došlo, že tři barvičky prezentované telefonem Siemens S10 před lety, nejsou to pravé a do svých mobilů integrují pasivní a někteří i aktivní plnobarevné displeje. Otázka je, zda barevný displej je to pravé, co byste ve svém mobilu museli mít.

Situace se má tak: pokud mobilní telefon potřebujete pouze k telefonování a psaní SMS zpráv, je pro vás barva nesmyslný luxus a takový Ericsson T68 s barvou vypadá sice frajersky, ale k ničemu víc, než k drobnému zvýraznění nápisů to není. Barevný WAP se zatím moc nepoužívá a i kdyby, v černobílé verzi o tolik nepřijdete.

Jiná situace přichází s MMS, multimediálními zprávami a telefony, které umějí přijímat obrázky a animace. Je jasné, že pokud si z iDNESu necháte posílat souhrny zpráv spolu s fotografiemi, bude se vám barevná fotka líbit více než černobílá. U chytrých telefonů je to také jasné - i tam se barva může hodit.

V praxi to dopadne stejně jako u notebooků a jak to nyní dopadá u PDA - černobílé displeje pomalu mizí a pokud někdo chce černobílé zobrazení, přepne si softwarově displej do tohoto režimu, pokud to vůbec jeho přístroj nabízí. Podobně to během pěti let dopadne i u mobilních telefonů - spolu s tím, jak mobily přestávají být jen věci k telefonování, ale jsou to už opravdu multimediální herně-komunikační systémy, přijde černobílý displej i o toto útočiště.

Kvalitní displeje nabízejí především nové mobily Sharp. Není se co divit, Sharp je mistr výroby TFT a obecně LCD displejů. Nokia má velmi kvalitní pasivní displej, ale TFT to není - zdá se, že pasivní displeje se u mobilů stejně jako u notebooků dlouho neudrží...

Java

Také Java, respektive Javové midlety, jsou v poslední době u mobilů v kurzu. Javu implementuje Siemens, Nokia, Sony Ericsson, Sharp, Maxon, Motorola a další se přidají jistě v blízké době. Sunu se podařil husarský kousek, když Javu zřejmě prosadil jako faktický standard pro tvorbu programů do mobilních telefonů. Jenže volba je to logická, na proprietární řešení není čas a nějaký takový platformní jazyk byl potřeba - Java je k tomu logickou volbou.

Vy Javu budete potřebovat jen v případě, že nejste spokojeni s tím, jaké funkce váš mobilní telefon obsahuje. Java v mobilu vám dává šanci na to, že sada funkcí nesouvisejících přímo s telefonováním se může rozšířit (pozor, Java kvůli bezpečnosti nemůže na mnoho funkcí telefonu sáhnout!) - například e-mail klient v Siemens S45i bude v Javě. A co teprve, až se objeví ICQ v Javě, respektive jako middlet pro telefon...Hry v Javě považuji za zajímavost...

GPRS

Jak jsem skeptický k obchodním modelu UMTS, tak jsem optimista v případě posunu GSM sítí dále do světlé budoucnosti pomocí GPRS. Pokud potřebujete data, ale chcete využívat i WAP, Javu a další vymoženosti pro lepší práci s telefonem, pak GPRS musíte mít. Můžete si o tomto názoru myslet, co chcete, ale dříve nebo později, pokud vaše potřeby přerostou pouhé SMS zprávy a telefonování, bude GPRS něco, co bude stát na pozadí vámi používané služby. GPRS do roka musejí mít i všechny nové low-end telefony na trhu - v tom se shodujeme s výrobci mobilů...

Bluetooth

Bluetooth se rychle stane podobně běžným doplňkem manažerských mobilních telefonů jako infraport. Smutné je, že Nokia netlačí bluetooth do svých hi-end modelů, zatímco infraport tam dodávala již od prvopočátku. V levnějších modelech zatím bluetooth nedává smysl - takové dražší telefony se od levnějších musejí nějak lišit a velmi pravděpodobné odlišení bude uzavření GPRS jen pro práci s WAPem a downloady dat pro telefon u low-end telefonů, zatímco dražší manažerské telefony budou moci přes infraport nebo přes bluetooth připojit i počítače...

Diskuse o bluetooth je jasná - pokud máte nějaké zařízení s bluetooth, například uvažujete o PDA, nenechte bluetooth stranou. A pokud máte více peněz, užijete jej i v head-setu. Jinak se s bluetooth netrapte...

Moderní tvary

Problémem nových telefonů jsou moderní tvary. Někomu se to líbí, někomu ne. Například tvarování klávesnice na telefonu Nokia 7210 je velmi hezké, ale k pohodlnému psaní SMS to není. S tím ale měly všechny módní Nokie problémy, takže žádná velká změna. Jenže podobných úliteb designerským bohům je stále více - skalní příznivce mobilů to spíše rozčiluje, než těší. Tady jednoduchá rada není - mobilní telefon vám musí vyhovovat nejenom svými funkcemi, ale i vzhledem. A pozor na jedno - když změníte značku, zpravidla musíte vyhodit i příslušenství a bohužel i v případě některých značek není přislušenství kompatibilní s novými modely. Špatná zpráva: Nokia zavádí nový systémový konektor na konci mobilu, takže většina příslušenství z dosavadních řad bude u těch nových na vyhození. V případě HF sady alespoň na výměnu držáku... co naděláte.

Kamera v mobilu

Přišla s tím Nokia - ale ve skutečnosti okopírovala starší myšlenku Ericssonu, jenže Ericsson kameru dodával jako příslušenství ke svým mobilním telefonům. Nokia kameru pohodlně integrovala, přidala ovládací software pro posílání MMS a barevný displej. Lidé jsou unešeni. Pokud to bude fungovat a bude to opravdu stát tak málo, jak Nokia slibuje, bude to velmi dobrá hračka a legrácka, s níž rádi na pařbě vyfotíte kamarády a pošlete jim snímek ihned e-mailem domů, než na to zapomenete...

Kameru do mobilu integruje i Sharp - o jeho mobilech bychom mohli ještě hodně slyšet, první vzorky vypadají vážně nadějně. Také LG přestavilo model s kamerou a i Motorola a další firmy představují kamery v prototypech nebo alespoň v konceptech.

Zatím to ovšem vypadá tak, že kamery budou jen v telefonech zvládajících odesílat MMS zprávy, a to jen v těch lepších. Ačkoliv se dá očekávat, že s postupným přidáváním barevných displejů se budou šířit i vestavěné kamery, jež přidávají barevným displejům na opodstatnění. Takže počítejme s tím, že během dvou let se budeme s kamerami setkávat v mobilech stále častěji a častěji.

USB

Může to vypadat divně, proč se v souvislosti s mobily zmiňuji o USB, ale svoji logiku to má. Až doposud se (snad s výjimkou Siemensu a Sony) očekávalo, že pokud připojujete telefon k počítači přes kabel, pak na sériový port RS-232. Jenže někteří výrobci notebooků už ani do svých modelů sériový port nedávají, a tak i výrobci mobilů pochopili, že by měli přijít s připojením přes USB. A přišli. Už nebudete muset dumat nad tím, jaký COM port propojuje váš notebook s mobilem, když použijete kabel - a to je dobře. USB byste si neměli nechat ujít, pokud propojujete počítač a mobil kabelem - USB je opravdu významně pohodlnější a jak notebook, tak mobil spotřebují méně energie, než když jsou spojeny přes infra nebo bluetooth.

Paměťové moduly

V japonských modelech PHS systému už není tak neobvyklé, že telefon má vestavěný slot pro paměťovou kartu - například Toshiba a Sony na ně ukládají MP3 soubory s hudbou. V GSM telefonech se až na speciální výjimky se sloty pro paměťové moduly nesetkáváme, ale SL45 od Siemensu je první vlaštovka a spolu s nárůstem počtu telefonů používajících paměť pro hudbu nebo download souborů je jisté, že se bude objevovat více paměťových slotů. Nejvíce šancí má v tomto případě SD (Panasonic), Memory Stick (Sony Ericsson, Toshiba) a MMC (Nokia a Siemens).