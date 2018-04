Jaké mobily uvede Siemens do konce roku

Siemens na letošním veletrhu CommunicAsia představil tři nové telefony. O těchto novinkách jsme vás informovali souhrnně v tomto článku . Zajímali jsme se také, co nového chystá Siemens v kategorii manažerských a stylových telefonů. Nám se podařilo získat poněkud přesnější informace, než jsou ty běžné kuloární, ovšem představitelé evropského zastoupení společnosti je stejně odmítli oficiálně potvrdit či veřejně komentovat. Na co se tedy můžeme těšit?

Začít můžeme právě u véčkového telefonu pro Asii s označením CL50. Tento telefon Siemens představil pod dvojím označením, vedle výše uvedeného, ještě jako model 8008 pro některé asijské trhy. Je tedy zřejmé, že kariéra CL50 se nebude muset odehrávat jen na Dálném východě, ale je vcelku pravděpodobné, že se začne prodávat i mimo Asii. Podle našich informací by se mělo dostat i na evropské zákazníky, ale pokud se tak stane, tak zřejmě ne dříve než na podzim letošního roku. V Evropě by se měl telefon prodávat pod označením CL50, ale je možné, že oproti asijské verzi může dojít ještě k drobným rozdílům. O budoucnosti CL50 pro Evropu by mělo být jasno do konce léta. Mimochodem, CL50 vyrábí pro Siemens s největší pravděpodobností společnost Giya, která se měla podílet i na projektu véčka s barevným displejem, o kterém jsme vás informovali na začátku letošního roku. Tento projekt byl v té podobě, jak se původně očekávalo, pozastaven a místo něj spatřil světlo světa právě model CL50. Původního véčka s barevným displejem se tak asi nedočkáme, připravovaná náhrada by však měla očekávání zákazníků přesto naplnit.

Siemens téměř na sto procent uvede na podzim letošního roku telefon s barevným displejem, který by měl patřit do řady telefonů „55“. Jaké bude přesné označení, zatím nevíme, ale zřejmě se bude jednat o náhradu současných sourozeneckých modelů S/ME45. Je dokonce možné, že tato novinka bude vycházet z projektu véčka s barevným displejem, ale tuto informaci nám nechtěl nikdo ani neoficiálně potvrdit. V každém případě se bude jednat o špičkový telefon s výbavou minimálně na úrovni současné inovované verze S/ME45i a barevný displej by měl být rozhodně lepší než se schopností zobrazit jen 256 barev. Tvar telefonu by měl být klasický, véčko to asi nebude. Uvedení nového Siemensu střední třídy lze očekávat zhruba v září, prodávat by se pak měl začít zhruba o měsíc později. Nepodařilo se nám získat ani přibližnou cenu této chystané novinky, ale podle současné strategie výrobce lze očekávat velmi podobnou cenovou hladinu jako u současných modelů S/ME45, což znamená zhruba 12 000 Kč při uvedení telefonu na trh.

Telefon s barevným displejem však nebude vrcholem nabídky a s největší pravděpodobností se dočkáme do konce roku i nástupce špičkového modelu SL45i, který v dnešní době již zaostává za konkurencí díky absenci podpory rychlého přenosu dat. Zatím neznáme ani přibližné označení tohoto TOP modelu Siemensu, je však prý možné, že se na první pozici číselného označení telefonů Siemens objeví vyšší číslice, než je pětka. Tento telefon by měl mít samozřejmě taktéž barevný displej a vedle něj i integrovaný fotoaparát. Samozřejmostí by měla být plná podpora MMS zpráv, rychlá data a v poslední době nezbytné Java aplikace. Otázkou je, zdali Siemens opět sáhne po výměnné paměťové kartě, kterou mají modely SL45(i) nebo SL42. Díky takové pomůcce by se z nového Siemensu mohl stát král přístrojů s podporou Javy. Nový TOP model Siemensu se však s největší pravděpodobností na trhu neobjeví dříve než těsně před koncem roku, výrobce by jistě rád stihnul předvánoční trh. O předpokládané ceně zatím nemá smysl ani spekulovat, jistě bude záviset na cenách konkurenčních podobně vybavených telefonů, které se na trh dostanou asi o trochu dříve než tento Siemens.

Jakmile získáme podrobnější informace, budeme vás samozřejmě ihned informovat, některé detaily by měly spatřit světlo světa již za několik týdnů.