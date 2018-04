Jaké mobily si přizpůsobíte svým potřebám?

Široké spektrum uživatelů mobilních telefonů staví výrobce do nevděčné pozice. Vytvořit takový mobil, aby vyhovoval úplně každému, je totiž nemožné. Snaha udržet odbyt i na zcela nasyceném trhu proto vede k vývoji doplňkových funkcí, které by stávající klienty nalákaly. Kromě polyfonních melodií, dokonalejších her či vestavěného digitálního fotoaparátu tak u nových mobilů najdeme i praktické funkce, jako je podpora programovacího jazyka Java Micro Edition (J2ME). Ten totiž jako jediný umožní uživatelům alespoň částečnou personalizaci daného telefonu.

Nezávisle na tom, zdali vám v mobilu chybí zajímavá hra či e-mailový klient, midlet (aplikace napsaná v J2ME) nabídne řešení. Kromě toho, že na internetu najdete několik specializovaných serverů, které obsahují databázi volně dostupných aplikací pro mobilní zařízení, můžete si vlastní program také vytvořit. Sporným bodem však zůstává paměť. Zatímco Siemens u svého modelu SL45i uživatelům nabízí rovněž prostor paměťové karty (32 MB), Nokia u 3410 a 6310i dává k dispozici jen 150, respektive 128 kB. Samotný midlet sice zabírá řádově jednotky, maximálně desítky kB, ale ty nejzajímavější programy potřebují operační prostor. Schopný e-mailový klient zabere po instalaci téměř 70 kB a musíte počítat s minimálně stejně velkou provozní pamětí.

Pokud při výběru nového mobilu bude vaším hlavním parametrem právě podpora Javy, nezapomeňte se kromě dostupné paměti podívat i na další specifikace, které by mohly používaní midletů silně omezit. Kupříkladu u Nokie 6310i je maximální velikost aplikace omezena na 30 kB. Jinými slovy, například e-mailového klienta do ní nenahrajete. Tím, že většina v přehledu uvedených mobilů bude k dispozici až v průběhu roku, s těmito detaily vás seznámíme až v příslušných recenzích.