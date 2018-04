Jaké máte zkušenosti s weby našich operátorů?

Rozhodli jsme se zlehka otestovat weby Eurotelu, T-Mobile a Oskara, abychom zjistili, jaké mají silné a slabé stránky. Hlavním kritériem našeho hodnocení je - jednoduchá navigace, přehlednost a služby, které nám operátor poskytuje on-line. Pro porovnávání jsme vybírali služby, které mají všichni tři aktéři našeho mobilního trhu.

Test jsme rozdělili na dvě části. V první části „Přehlednost stránek aneb Co všechno najdete na homepage“ se budeme snažit porovnat rozmístění jednotlivých ovládacích prvků na hlavní stránce. V části druhé – „Služby a možnosti stránek“ se podíváme nato, kolik on-line možností a informací operátoři nabízí a jak je náročné se k nim proklikat.

Přehlednost stránek aneb Co všechno najdete na homepage

T-Mobile

Web je optimalizován na rozlišení 800x600, ale umí se pěkně roztáhnout na celou stránku, když na svém monitoru jedete ve vyšších hodnotách. Na hlavní stránce umístili webdesigneři rozbalovací menu nalevo a hned nad něj kolonku pro vyhledávání a rychlou navigaci, čímž zlepšili přístup k informacím na webu.

Vršek stránky zabírá výběr sekce podle typu služby (tarif, TWIST a Business). Tato forma grafiky je víceméně povinná a vychází z jejich firemního designu.

Na hlavní stránce najdete vždy čtyři aktuální nabídky, které se liší pro uživatele předplacených karet a Business klienty. Trochu utopeně působí aktuality vpravo dole a to samé platí pro rychlý vstup do profilu Můj T-Mobile, který se tísní nad aktualitami v pravém, ne zrovna výrazném sloupci.

Oskar

I u Oskara mysleli na uživatele s menším monitorem a dali svému internetovému domovu klasické rozměry 800x600. Oskaří internetový domek se nezatěžuje žádnou náročnou grafikou a spoléhá na svou červenou linku a rozbalovací menu, která jsou oproti T-Mobile horizontální. Nabídka podle zákazníka je dělená jen na firemního a soukromého klienta.

Na graficky jednoduchém webu Oskar prezentuje poslední čtyři reklamní akce a pod reklamním bannerem celkem nestandardních rozměrů i poslední tři tiskové zprávy o aktivitách firmy. Celkem příjemný je pro uživatele rychlý přístup do profilu Můj Oskar, který na místě, které prostě nepřehlédnete.

Eurotel

Na doméně eurotel.cz vítězí na první pohled množství nad střízlivostí. Veliké stránky optimalizované pro rozlišení 1024 x 768 jsou po většině plochy zaplněny textem rozděleným do boxíků. Po chvíli zjistíte, že vše má svůj systém. Hlavní menu v horizontální liště je obecné a shrnuje celou škálu možných dotazů a zbytek řeší paleta šesti aktuálních nabídek. Novinky a tiskové zprávy jsou v pravém sloupci celkem přehledně a viditelně uspořádány a odlišeny šedým boxíkem.

Rozdělení zákazníků na předplacené karty, tarifní a business klienty je zdvojeno – jedna možnost je hned pod horním menu a druhou, graficky výraznější, můžete najít hned pod aktuálními nabídkami a poznáte je ihned podle jejich charakteristických barev.

Služby a možnosti stránek



V této části se zaměříme na on-line služby a možnosti využívání webových aplikací. Při testování jsme postupovali tak, že jsme zkoušeli, kolikrát klikne uživatel neznalý struktury stránek. Nepoužívali jsme zkrácených dočasných voleb, které se objevovaly na hlavní stránce, ale naopak. Snažili jsme se hledat podle menu a podle toho, co by nás logicky mělo zavést k cíli.

SMS brána



Zasílání SMS přes internet bylo kdysi velkým hitem. Dnes se SMS proměnily spíše v nosiče reklamního poselství. Z brány Eurotelu sice můžete posílat zprávy zadarmo, ale adresátovi přijdou obohaceny o 100 znaků reklamy.

T-Mobile pro jistotu poskytuje volné SMS jen přes t-zones, což vede ke zdlouhavému přihlašování a poslání jedné SMS se tak může často protáhnout. Oskar je už posledním z operátorů, který nechává zprávy z internetu volné a bez reklamy. V této kategorii tak z pohledu funkčnosti a náročnosti při hledání vítězí Eurotel s Oskarem, kterým stačí k přechodu na odesílací formulář jeden klik.

Automatická konfigurace MMS



Nastavení telefonů pro WAP nebo MMS pomocí „binární SMS“ neumí operátoři zatím u všech telefonů. V počtu značek a typů vítězí Oskar, ale jak jednoduše se k tomuto nastavení mohou dostat případní zájemci? Pro značky telefonů,

Binární SMS - chytré zprávy, které obsahují binární kód. Ten umí ve vašem telefonu automaticky nastavit třeba konfiguraci pro příjem MMS nebo pro používaní WAPu.

které binární SMS nepodporují, nabízí operátoři alespoň návody, jak si nastavit telefon ručně. Tyto volby jsou však celkem umně skryty v hlubinách operátorských stránek.

Celkem jednoduše a logicky se k nastavovacím SMS proklikáte u T-Mobile, kde stačí v podstatě jenom třikrát kliknout a díky rozbalovacímu menu si vybíráte pořád na jednom místě a nemusíte přesouvat pozornost do jiných částí stránek. Oskar má také celkem intuitivní cestu k nastavovacím skriptům. Uživatelům tohoto operátora stačí čtyři kliknutí k cíli.

U Eurotelu je to složitější. Sice stačí také relativně malý počet stisků tlačítka na myši, ale orientace na stránkách je poněkud náročnější. Není to jako u předchozích případů, kdy klikáte stále to jednoho menu. K nastavení se dostanete pomocí odkazu v textu a pak ještě v nově se objevivším pravém menu. Nehledě nato, že funkce je skrytá pod odkazem Aktivace MMS a ne Nastavení MMS jako u ostatních operátorů.

Jak již bylo řečeno výše, Oskar vítězí kvalitou služby, ale přehledností a jednoznačností navigace vítězí v této kategorii T-Mobile.

Vyhledávání a orientace na stránkách



Vyhledávácí formulář je základem každého obsažnějšího serveru. Proto je zvláštní, že na stránkách Oskara chybí. Eurotel a T-Mobile mají vyhledávání hned na hlavní stránce a nabízí tak návštěvníkům rychlejší alternativu pro vyhledávání. Jestli můžeme něco doporučit, tak používejte vyhledávání co nejvíce. Kdo nechce hledat fulltextově ani se probírat různými menu, může ještě využít mapy stránek, kterou zase pro změnu nenabízí Eurotel.

Dobře vymyšlené menu šetří čas. Příkladem obecného menu, které do jedné rubriky skloubí mnoho podrubrik má Eurotel. Stačí, když rozkliknete jednu položku a už se musíte brodit různými podmenu a odkazy v textu. T-Mobile stejně jako Oskar mají menu jedno, které se větví hned při rozbalení a proto není nutné hledat další odkazy v textu. Tím značně urychlují a zpřehledňují hledání.

T-Mobile a Eurotel ještě přidávají „rychlou navigaci“ a „oblíbené odkazy“, díky kterým se můžete dostat na nejčastěji vyhledávané a nejdůležitější informace na webu.

V orientaci a přehlednosti tak vítězí T-Mobile, který díky jednoduchému menu, systému vyhledávání, mapy stránek a rychlé navigaci šetří čas a nervy po informacích slídících uživatelů.

Hledáme ceníky



Ceníky jsou důležité, to ví každý uživatel mobilního telefonu. Operátoři to vědí také, a tak se k cenám snaží přidat vždy co nejvíc informací. Oskar to jednoduše kombinuje. V jedné rubrice Tarify a ceny jsou popsané tarify i s jejich cenou. V podstatě je to otázka dvou kliků z hlavní stránky. T-Mobile používá stejný princip a dokonce má i stejně pojmenovanou rubriku.

Eurotel se opět chová, jako by na svých stránkách prodával reklamu. Máte v podstatě dvě možnosti. Buď chcete jenom ceny, což znamená odskok do souboru plného tabulek a nebo si chcete přečíst něco navíc o vašem tarifu a to vás čeká prodírání odkazovým roštím k dalším detailům. Eurotel se zbytečně zamotává do odkazování a prolinkovávání a ve výsledku má na stránkách velké množství textů, ale poměrně málo relevantních informací.

A co na to divák?

Uživatelské názory na weby se různí. Zběhlí internetoví surfaři používají fulltext, který je ve většině případů nejrychlejším a nejjistějším řešením. Nováčci a lidé, kteří žijí spíše z "papírových" informací, si vystačí s nabídkou na hlavních stránkách a podle jejich slov využívají překvapivě i internetové časopisy o mobilech. Tam je podle nich většina potřebných operátorských informací k dispozici nebo pak přijdou na řadu infolinky. "Na stránkách operátora jsem nikdy nebyla a nevím, co by mě tam mělo přilákat. Stačí mi, že můžu volat a jednou za čas si dobiji kredit," shrnula svůj názor na situaci prodavačka Kristýna Koubová. Vůbec mě to nezajímá, ale od takových stránek bych očekávala, že tam budou

"Informace k mému tarifu mi stačí v drtivé většině případů z letáků a brožurek operátorů a myslím si, že nejsem ojedinělý případ. Když nevím, tak radši využívám služeb infolinky. Pro mě jsou internetové stránky spíše záležitostí image," řekl učitel Jiří Most. Oproti tomu webdesigner Zdeněk Nový si dle vlastních slov pravidelně prochází weby operátorů, protože ho vždycky překvapí zajímavým flashem nebo grafickým řešením. Podle něj má nejlepší stránky T-Mobile a renovaci by zasloužily stránky Eurotelu.

Finále?



Který operátor má tedy nejlepší stránky? Podle našeho krátkého testu je to T-Mobile, kterému chybí jen volně přístupná SMS brána. To ale souvisí s politikou firmy, která již nikde na internetu SMS zdarma neposkytuje. V přehlednosti a jednoduchosti ovládání vyhrává určitě.

V množství informací jsou si všichni operátoři víceméně rovni. Po stránce grafické úpravy vede Eurotel, který sice nemá tak odlehčenou grafiku jako Oskar nebo T-Mobile, ale pestrostí barev a kvalitních obrázků zaujme leckterého nezaujatého návštěvníka. Bohužel někdy grafika přebije informace, které jsou důležitější.

Jaké máte vy zkušenosti s weby našich operátorů? Co by měli zlepšit?