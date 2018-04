Jaké máš číslo mobilu? Najdi si ho v seznamu

Možná ještě do konce roku by se mohly na internetu anebo na infolinkách objevit první telefonní seznamy s mobilními čísly. Údaje v tištěných Zlatých stránkách by měly být k dispozici postupně během příštího roku. V seznamech by se měly objevit prozatím pouze čísla mobilů zákazníků, kteří mají tarifní smlouvu, navíc musí se zveřejněním svého čísla souhlasit.

Proč mít vlastně číslo mobilu v seznamu? I když musí člověk s uvedením výslovně souhlasit, není to opět jen další snaha státu kontrolovat své obyvatele? Mobily jsou oblíbené proto, že číslo mají většinou pouze nejbližší přátelé, pracovní kolegové anebo obchodní partneři. Ale aby kromě obtěžování marketingem po pevné lince si mohly firmy nabízející „podivné“ zboží anebo zjišťující veřejné mínění obtěžovat i po mobilu a dostihnout člověka opravdu všude? Ne, díky…

Rusko ovládl prodej mobilů přes internetu

Obrat elektronických obchodů v loňském roce v Rusku dosáhl 662 milionů dolarů. A jedním z hlavních produktů, o které mají lidé na internetu zájem, je mobilní telefon. Jen loni koupili Rusové 26 milionů mobilů. Za první pololetí letošního roku přitom prodej mobilů přes internet přesáhl dvojnásobně prodeje klasickým způsobem. Nárůst prodejů telefonů po síti v závislosti na regionech Ruska byl od 35 do 300 procent.

I když objemy prodejů mobilů přes internet rostou závratným tempem, stále ještě tomu brání pomalé rozšíření internetu v Rusku. Navíc klasický zákazník ruského internetu nakupuje po síti především dražší věci. A tak se zvyšuje i cena, kterou je klient ochotný za telefon zaplatit. Průměrná cena mobilu koupeného přes internet je letos o 65 procent vyšší než průměrná cena mobilů kupovaných na trhu.

Prodej mobilů stoupne o čtvrtinu

Celosvětový prodej mobilních telefonů by mohl v letošním čtvrtém čtvrtletí stoupnout meziročně zhruba o čtvrtinu na 250 milionů kusů. Dvojka na trhu, americká společnost Motorola, chce například prodat během posledních tří měsíců roku prodat kolem 50 milionů přístrojů. Uvedl to manažer divize mobilních zařízení Motorola v ČR Radek Vychytil. Svůj odhad prodeje mobilů také zvýšila i finská Nokia. Celosvětově se podle ní prodá až 780 milionů telefonů.

Loni přitom výrobci prodali 680 milionů mobilních telefonů. Počet uživatelů mobilů v polovině září překročil dvě miliardy, na tři miliardy by se podle odhadů mohl vyšplhat do konce roku 2010. Kam se ty telefony ztrácejí? Lidé požadují stále nové přístroje, vypadá to, že nikdy nebudou mít dost nejnovějších vymožeností… a přitom v podstatě jediné, co potřebují, je opravdu volání a textovky. Výrobci si však mohou mnout ruce, jejich zisky rostou úžasnými tempy. Například zmíněná Nokie zvýšila díky silným prodejům čtvrtletní zisk o 29 procent.

Třetí generace v Česku

Mobilní operátor T-Mobile spustil v ČR rychlou mobilní síť UMTS. Prozatím nabízí firma verzi UMTS TDD, která přenáší pouze data, nikoliv hlas. Služba bude prozatím dostupná pouze v Praze, do poloviny příštího roku by měl být dosah na polovinu území země. Háček je také v tom, že v Praze a v ostatních lokalitách bude takzvaný Internet 4G fungovat na jiné frekvenci a pražské modemy, prostřednictvím kterých bude služba fungovat, nepůjde.

Slovenský T-Mobile představil také své rychlé mobilní připojení k internetu, a to prostřednictvím technologie FLASH-OFDM. Je to podle firmy první komerční využití technologie na světě, která umožňuje stahování až rychlostí tři Mbit/s. Služba bude dostupná ve 22 městech Slovenska a pokrývá 22 procent tamní populace.

Podle expertů je sice TDD od T-Mobile zajímavá alternativa, která umožňuje vysokorychlostní přístup k internetu, ale není kompatibilní s klasickým UMTS, jež připravují Eurotel a Oskar. Jenže kdy tedy přijdou ty skutečné 3G? Eurotel slibuje, že tento týden na Invexu představí ceny, Oskar službu chce zřejmě spustit až během příštího roku. Zatím jedná s možnými dodavateli technologií. Budou však zákazníci všechny tolik vychvalované služby 3G skutečně užívat? Ceny mají sice být konkurenční, ale …. Češi přece jen stále používají to, co je z nejlevnějších. A to zřejmě 3G nenabídne.

Slováci mohou legálně stahovat filmy z internetu

Slovenský telekomunikační operátor Slovak Telecom začal nabízet legální stahování filmů z internetu. Služba, která je v Česku k dispozici už od konce loňského května, umožní uživatelům stahování filmů prostřednictvím portálu www.station.sk. Zájemci si zatím mohou vybrat z padesáti titulů za poplatek od 55 do 70 slovenských korun. Od března bych pak mělo být filmů alespoň 250.

Na portálu jsou prozatím volně ke stažení především starší filmy a datová velikost se pohybuje od 500 MB do jednoho GB. Aby si zájemce mohl vybraný „hit“ stáhnout, musí mít program Windows Media Player. Všechno má ale svůj háček: po stažení je sice možné film sledovat vícekrát, ale po omezenou dobu 48 hodin.