Jaké jsou webové stránky společnosti T-Mobile?

Stejně jako jsme hodnotili stránky výrobců, budeme postupovat i v případě mobilních operátorů. Každou ze sedmi hodnocených kategorií doplňuje také naše známkování podobně jako ve škole - tedy jednička je známkou výbornou, pětka známkou nedostatečnou. V tomto a následujících dílech se tedy podíváme na hlavní stránky Eurotelu, T-Mobilu a Oskara.

Upozornění: Protože předplaceným službám věnují operátoři samostatné stránky, věnujeme jim i my některé z dalších článků.

Přehlednost a navigace

Webové stránky české větve mezinárodní firmy T-Mobile můžete najít na snadno zapamatovatelné adrese. Pokud však zapoměnete na onu pomlčku za prvním písmenkem a do adresního řádku zadáte pouze zkrácenou verzi, nic se nestane. Na správnou adresu budete bezprostředně přesměrováni, a za to získává T-Mobile první plus.

Samotné webové stránky jsou provedeny ve firemních barvách (šedá, bílá a růžová), design tudíž nemůže nikoho překvapit. Jinou barevnou kombinaci si totiž snad ani nelze představit. Podobně jako u konkurenčnícho Eurotelu je i zde pracovní plocha webového prohlížeče rozdělena do tří bloků. Horizontální pruh v horní části stránky slouží pro hrubou navigaci mezi hlavními bloky prezentací určené odlišným zákazníkům. Levý sloupec pak nabízí aktuální menu tvořené rozbalovacími seznamy prezentujícími jednotlivé služby. Zbývající plocha je určena pro samotnou prezentaci požadovaných informací.

Pochvalu si T-Mobile zaslouží za doslova bezchybnou funkčnost bez ohledu na původ vašeho webového prohlížeče. Je skutečně dobré, že ať již používáte jakoukoli alternativu, vždy se dostanete ke všem informacím v nezměněné podobě. Webová prezentace T-Mobilu je plně použitelná i v textovém prohlížeči Links, což se o stránkách konkurenčních operátorů ani zdaleka prohlásit nedá.







Doprovodná grafika nikterak neobtěžuje a je poměrně vyvážena, co do poměru k samotným textovým informacím. Pro rychlé hledání hokoli můžete použít okénka fultextového vyhledávače, který vrací nepřeberné množství odkazů, mezi kterými budete nuceni příliš dlouho vybírat.

Naše hodnocení: 1

Kvalita podaných informací

Množství podaných informací je doslova vyčerpávající a jejich kvalita je na hodně vysoké úrovni. Zřejmě vinou absence propojení enginu webových stránek s firemním informačním systémům však neprobíhá aktualizace bezprostředně po provedení nějaké změny. Webové stránky T-Mobilu jsou v odborném světě známy tím, že na nich čas od času přetrvávají zastarelé ceny či jiné zavádějící informace. V průběhu našeho testování jsme však na žádnou faktickou chybu nenarazili, což tuto pošramocenou pověst T-Mobilu vylepšuje.

Naše hodnocení: 2

Nabídka mobilních telefonů

Mobilní telefony z aktuální nabídky T-Mobilu můžete vidět hned v několika rozdílných zobrazeních. K dispozici tak máte přehled mobilů zařazených do aktuální nabídky, můžete si však také nechat vypsat úplně všechny telefony setříděné podle značek výrobců. Je-li vám to málo, máte i možnost i zde porovnávat až tři mobilní telefony vedle sebe. Na stejném místě jako seznam mobilů najdete také přehled dostupného příslušenství k nabízeným přístrojům i informaci o možných zápůjčkách. Sekci věnovanou u T-Mobilu mobilním telefonům považujeme za přehlednější, než jakou svým zákazníkům nabízí Eurotel.







Naše hodnocení: 1

Přehled tarifů

V přehledu tarifů nabízí T-Mobile návštěvníkům své webové prezentace zajímavou funkci Sestavení vlastního tarifu. Zde v přehledném formuláři zvolíte ve třech krocích vámi preferované volby a aplikace vám navrhne vhodný tarif přímo pro vás včetně výpisu všech cen. Tato aplikace má na zřeteli i případná zvýhodnění (HIT, úpis). Zobrazení tarifů (jak současných, tak i minulých a již neaktuálních) je přehledné a vzhledem k jejich nevelkému množství není příliš rozsáhlé.

Naše hodnocení: 1

Kontakty na prodejny

V nabídce menu Kontakt najdete také kontakty na značkové prodejny. Jejich seznam je zobrazen v jediné nevelké tabulce. U každé prodejny najdete její otevírací dobu, kontaktní telefony i podporované druhy plateb. V detailech pak najdete ještě podrobný popis cesty (nejčastěji od centra příslušného města), doplněný o výřez městského plánu. Zvláště vložení této mapy musíme pochválit, protože pro zákazníka mají vyšší informační hodnotu než fotografie rozesmátého personálu prodejen konkurenčního Eurotelu.

Naše hodnocení: 1

Informace s přidanou hodnotou

Na stránkách T-Mobilu sice nenajdete přebírané telekomunikační stránky, ovšem i zde máte možnost stáhnout si letáky, brožury či vzory faktur i měsíčních vyúčtování. V konečném důsledku je však nabídka služeb s přidanou hodnotou chudší než nabídka Eurotelu.

Naše hodnocení: 2

Závěr

Webové stránky českého zastoupení společnosti T-Mobile jsou názornou ukázkou povedené webové prezentace. Jsou také krásnou ukázkou toho, že i funkční, líbivé a přehledné webové stránky lze naprogramovat tak, aby jejich funkčnost nebyla omezena pouze na určitý produkt, a aby tak nediskriminovala uživatele jiného technického vybavení. Web T-Mobilu si proto nejlepší konečnou známku určitě zaslouží.

Konečné hodnocení: 1