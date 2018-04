Jaké jsou všechny akční ceny ADSL?

Za stejnou cenu firma nabízí i poloviční rychlost. S tou se musí spokojit zákazníci, kteří bydlí dále od telefonní ústředny. Telecom zároveň snížil velkoobchodní cenu, za kterou službu nabízí konkurenci. „Velkoobchodní akční nabídka bude trvat do dubna, a našim partnerům jsme nabídku předložili už před měsícem,“ řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha na tiskové konferenci.

Dominantní operátor nabídl alternativcům akční ceny už v měsíčním předstihu. Ti se nabídky chytili a není žádným překvapením, že hned poté, co se na trhu objevil Internet Expres Optimal od Telecomu, se začaly rojit nové nabídky od alternativních operátorů.

Co nato konkurence?

Konkurenční operátoři snížili během týdne cenu svého připojení až o dvě pětiny. Výraznější pokles zaznamenalo především připojení o rychlosti 1024 kbps. Půlmegabitový přístup zlevnil v některých případech téměř o 20 procent.

Půlmegabitové připojení nabízí společnosti Tiscali za 712 korun měsíčně. Připojení o dvojnásobné rychlosti začaly v lednu nabízet České radiokomunikace za 951 korun, tedy o 43 procent levněji než dosud.

Cenu připojení snížily i společnosti Nextra, eTel nebo Aliatel. Firmy většinou nabízejí zavedení služby za symbolickou jednu korunu, ale zároveň požadují její používání po dobu nejméně půl roku.

Nextra snížila cenu nejčastěji objednávaného typu připojení ADSLink Basic Lite 512/128 - 3GB na 690 korun. S rychlejším ADSLink Basic Lite 1024/256 - 6 GB také trochu ušetříte, a zaplatíte za něj korun 990. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Volný nabízí do konce února zvýhodněný tarif s datovým limitem 3 GB za cenu datového limitu 1 GB. Za ADSL o rychlosti 512/128 kbps tak teď uživatelé zaplatí 599 korun.

název tarifu rychlost (kbps) datové limity (GB) cena (Kč) Nextra ADSLink Basic Lite 1024/256 6 GB 990 Volný ADSL 512/128 3 GB 712 ČRa Bluetone 1024/256 6 GB 951 ČTc Internet Expres Optimal 1024/256 FUP 950 eTel ADSL Standard light 1024/256 6 GB 832 Tiscali ADSL 512/128 3 GB 712

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Sice zlevnil, ale pořád zlobí

Operátoři na nabídku Telecomu zareagovali nejen úpravou cen, ale někteří ji zároveň napadli u antimonopolního úřadu. Podle společnosti Tiscali Telecom nabízí velkoobchodní ceny, které ostatní operátory diskriminují a v některých případech mohou být vyšší než jeho nabídka pro koncové zákazníky. Nabídkou v tzv. pilotním provozu navíc firma podle Tiscali obchází regulační povinnosti při zavádění nové komerční služby.

Spojme síly, zvýšíme svou hodnotu

O tom, že Telecom s Eurotelem jsou už jedno tělo jedno duše, už nikdo nepochybuje. Novým prpojením nabídek teď pokrýva široké spektrum všech možných typů připojení v České republice. Kromě pevné linky tak operátorský kolos nabízí i mobilní připojení a nebo nebo WiFi.

Tím, že Eurotel nabízí stejné ADSL jako Telecom, se účinnost jejich kampaně jenom zvyšuje. Nehledě na to, že ještě teď oba operátoři zlevnili balíčky, které se dají kombinovat s datovými tarify. Jestli se snaží propojit své služby tak, aby se od sebe po privatizaci daly těžko oddělit, tak se jim to docela daří. Nehledě nato, že tím mohou zvýšit svou cenu.

Eurotel začal nabízet ADSL už na podzim, ale teď přidal ke stávajícím rychlostem připojení ještě novinku od Telecomu – 1024 kbps. K tomu operátor uvedl nový hlasový tarif Eurotel Speed.

Jestliže si teď aktivujete některý z tarifů ET Data Speed Nonstop, Data Nonstop a nebo WiFi Jet Nonstop, můžete za 119 korun měsíčně volat do všech sítí za 5,12 korun. K tomu ještě k tomu dostanete 30 volných minut do všech sítí a textovku za 1,19 korun.

Balíček Rychlost kbps Cena v promo nabídce

(3.1. - 17.4.) ET Data Speed Nonstop 256 s ET Speed 256/64 950 ET Data Speed Nonstop 512 s ET Speed 512/128 1070 ET Data Speed Nonstop 1024 s ET Speed 1024/256 1070 Zřízení ET Data Speed (aktivační poplatek) - 1,19

Ceny jsou včetně 19% DPH



Kabelová konkurence je rychlejší

Ceně i rychlosti ADSL úspěšně konkurují kabeloví operátoři. Například u největší firmy UPC lze nyní pořídit připojení o rychlosti jeden megabit/s za 779 korun. Připojení o dvojnásobné rychlosti vyjde pod 1300 korun. Kabelový internet je s více než 65.000 klienty jedním z hlavních konkurentů ADSL, jež nyní využívá přes 100.000 lidí.

Jak bude vypadat zlevňování a zrychlování ADSL v tomto roce? Jestli podobné akce zkusí Český Telecom ještě alespoň jednou, tak se můžeme dočkat i toho, co dlouhodobě předpovídá ministr informatiky Vladimír Mlynář, když říká, že internet spadne pod pětistovku.