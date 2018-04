Jaké jsou šance intervalových paušálů na trhu?

Na úterý 3. února svolal alternativní operátor GTS tiskovou konferenci, na které představí toužebn očekávaný paušál za přístup na internet prostřednictvím vytáčeného připojení, objevit by se na ní měl i ministr informatiky Vladimír Mlynář. Český Telecom připravil obdobnou konferenci na čtvrtek, posléze ji však také přesunul na úterý (a zrušil kvůli ní plánovanou pracovní snídani na jiné téma). Aktuální informace z tiskových konferencí si můžete přečíst zde.



Oba operátoři na svých konferencích představí intervalový paušál, tedy připojení k internetu bez účtování doby připojení během určité části dne. Představený paušál se má týkat připojení mimo špičku (off-peak), během špičky mají uživatelé zaplatit každou minutu.

Zástupci operátorů i uživatelů se zajímali o intervalový paušál již dávno

Intervalové paušály byly jednou z alternativ, kterými se zabývali zástupci Telecomu, alternativních operátorů, uživatelů internetu i Českého telekomunikačního úřadu na Fóru pro vytáčený přístup k síti Internet, které svolal na konci roku 2002 předseda ČTÚ David Stádník. Zpočátku se Fórum jevilo jako zajímavý průlom do patové situace na našem trhu s vytáčeným připojením, postupně však jeho význam začal upadat v souvislosti se separátními jednáními mezi jednotlivými operátory a koncem září 2003 bylo rozpuštěno, aniž by se na trhu cokoli změnilo.

Separátní jednání operátorů však probíhala i nadále a nyní rozvířila hladinu nová nabídka GTS. Tato společnost nabídla již dříve za výhodné ceny neomezené připojení pomocí ADSL ve své vlastní síti na území Prahy 1 a 2, posléze přišla s výhodným paušálem za ADSL i pro své zákazníky připojené po kabelech Telecomu. Zdá se, že tyto dvě nabídky mohou být za současných velkoobchodních podmínek výhodné spíše pro Telecom než pro GTS, nabídka GTS má však pro tuto společnost význam do budoucna. Zákazníci se mohou časem rozhodnout používat také lukrativnější hlasové služby, GTS zvýší svůj podíl na trhu a může vyčkat na vývoj velkoobchodní nabídky Telecomu k lepšímu.

Souboj paušálů

Silnou vlastností intervalového paušálu na dial-up je jeho absolutní dostupnost. Pokrytí signálem ADSL je omezeno fyzikálními limity. Technologie ISDN je na tom lépe, ale vyžaduje přepojení uživatele na jiné karty v telefonní ústředně. Legendární je zkušenost bývalého předsedy představenstva Telecomu, kterému nedokázal Telecom zřídit přípojku ISDN ani po delší době. Připojení po síti kabelové televize je omezeno víceméně na některá sídliště, připojení prostřednictvím mobilního telefonu technologií GPRS naopak trpí v centrech měst, kde se kvůli silnému provozu začíná projevovat nedostatek timeslotů.

Slabinou intervalového paušálu je jeho jeho časové omezení, limitovaná rychlost analogového modemu a omezené pokrytí území. Ač to zní neuvěřitelně, existují hustě osídlené oblasti, kam dráty Telecomu nevedou, příkladem mohou být některé 30 let staré panelové domy na pražském sídlišti Prosek. Nelze předpokládat, že by Telecom náhle začal po třiceti letech na Proseku pokládat kabely, rychlost připojení je však možné zvýšit kompresí dat a optimalizací obsahu. Touto cestou se vydal se svým mobilním internetem přes GPRS operátor T-Mobile, poskytovatele vytáčeného připojení již nyní podle našich informací obcházejí obchodníci firmy Kapsch, která podobnou technologii nabízí na našem trhu.

Obchodní příležitost čeká na intervalový internetový paušál zejména u domácích uživatelů v oblastech, kam nedosáhne ADSL. Cenou intervalový paušál příliš konkurovat nemůže, blíží se nejlepvnějším nabídkám internetu po ADSL i v mobilních sítích. Na rozdíl od mobilů dochází u dial-upu k menšímu zpoždění dat (latenci), a spojení je stabilnější.

Hrozbou pro intervalový paušál by mohlo být připojení k internetu pomocí mobilního telefonu po zavedení technologie EDGE, která v sítích standardu GSM zvyšuje rychlost a šetří timesloty, zavedení technologie AO/DI v sítích ISDN pro permanentní připojení a další pokles cen ADSL.

Zajímavé je, že ostatní operátoři se zavedením intervalového paušálu zatím váhají, a zdá se, že jejich separátní jednání nepokročila tak daleko jako jednání GTS. Společnost Tiscali Spodala Telecomu návrh na propojení pro model FRIACO (Flat Rate Internet Access - Call Origination, paušál za přístup k internetu placený dle originace hovorů) a očekává formální odpověď ze strany Telecomu na tuto žádost. Celý proces probíhá pod dohledem ČTÚ. Nextra čeká na FRIACO také.

Aliatel zpřístupnění vytáčeného internetu za paušál plánuje a v současnosti připravuje několik modelů. Vše je však podmíněno zveřejněním velkoobchodní nabídky Českého Telecomu, které Aliatel očekává ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Zatím se Aliatel podle svého mluvčího zaměřuje na zvyšování kvality a na nízké minutové ceny, v nejbližší době hodlá Aliatel představit zákazníkům z podnikové sféry výhodnější ceny za vytáčené připojení na internet ve špičce.

Podle mluvčí Czech On Line tento operátor zatím vyhodnocuje situaci.

Jaká cena za intervalový paušál by podle vás byla optimální? Kolik procent by z ní mělo připadnout Telecomu a kolik poskytovateli internetové konektivity? Svoje názory můžete napsat do diskuse pod článkem.