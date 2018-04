Jaké jsou rozdíly v podrobných výpisech operátorů

Přehled výpisů

I když se vám na první pohled mohou zdát podrobné výpisy všech našich operátorů shodné, není tomu tak. Jsou mezi nimi jisté rozdíly, které sice nejsou patrné hned, ale po bližším prozkoumání je sami odhalíte. Jedinou shodnou vlastností všech tří výpisů je pochopitelně seznam odchozích hovorů. Dále každý výpis obsahuje základní informace o telefonním čísle (popřípadně jeho uživateli), ke kterému se vztahuje. V ostatních bodech však již existuje řada rozdílů.V tabulce vidíte porovnání podrobných výpisů českých operátorů a jejich hlavní rozdíly.

EuroTel RadioMobil Český Mobil Položky výpisu Datum Typ sítě+časové pásmo Datum Čas uskutečnění hovoru Volané číslo Čas uskutečnění hovoru Služba (Hovor, SMS) Datum Časové pásmo Směr (typ sítě+předvolba) Čas uskutečnění hovoru Volané číslo Volané číslo Délka hovoru Typ sítě Časové pásmo Cena hovoru (bez DPH) Délka hovoru Délka hovoru Zdarma Cena Data účastníka Telefonní číslo Telefonní číslo Telefonní číslo Zákaznický kód Zákaznický kód Zákaznický kód Účtovací období Účtovací období Účtovací období Datum vystavení Datum vystavení Datum vystavení Tarif Datové a faxové číslo Číslo faktury Číslo faktury Hlavní stránka Celkem provoláno Hlas. Služby+částka (částka, sleva, celkem) Textové zprávy Doplňkové služby Měs. Paušál Data Zbývající volné minuty SMS Celkem částka WAP

EuroTel

Paegas

Oskar

Shrnutí

Hlavním kladem výpisu EuroTelu je přehlednost a stručnost. Také hlavní stránka, obsahující základní údaje o zákazníkovi, podává věcné a stručné informace (viz tabulka). Na druhou stranu nevýhodou je velikost fontu, která není příliš velká a čitelnost může činit občas problémy. Také chybí fakturační adresa.Hlavní výhodou výpisu je jeho výborná čitelnost. Naopak hlavička (základní informace o zákazníkovi) je příliš nevýrazná. Také chybí základní přehled a účtování služeb a celkových provolaných částek (jak je tomu u Oskara a EuroTelu).Podrobný výpis Českého Mobilu je přehledný a ze všech tří výpisů nejlogičtěji řazený - podle data a zároveň podle druhů jednotlivých sítí. Jedinou nevýhodou je snad jen opět malá velikost fontu (stejně jako u výpisu EuroTelu).Nejpřehlednější a nejsrozumitelnější je výpis Oskara. Především proto, že celý výpis je řazen podle volání do jednotlivých sítí, což ho dělá velice srozumitelným. EuroTel má výpis podobný jako Oskar s tím rozdílem, že nemá řazená jednotlivá volání podle typů sítě. Nejhůře je na tom Paegas - jeho výpis je sice nejčitelnější - písmena jsou větší a tučnější - ovšem velice brzy se v něm ztratíte. A především u něj chybí základní shrnutí služeb a ceny do jednotlivých sítí.