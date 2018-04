Jaké jsou rozdíly mezi Ericssony T39, T65 a T68?

Chcete si koupit nový mobil z dílny Ericssonu a nevíte, pro který se rozhodnout? V současnosti si můžete vybírat mezi nejstarším T39 a novějšími T65 a T68. Pokud se budete orientovat jenom podle ceny, potom je vše jasné. T39 stojí 10,5 až 11 tisíc korun, T65 pořídíte za 9,5 až 10 tisíc korun a na T68 si připravte 18 až 21 tisíc korun. Stejně tak jednoduché bude vaše rozhodování, pokud kladete důraz na design a provedení telefonu. T39 má anténu a kryt klávesnice. T68 je bez vnější antény (má ji integrovanou) a disponuje barevným displejem. T65 nemá vnější anténu, ani barevný displej či kryt klávesnice. Jenže možná vás zajímají funkce – a tady se zarazíte. Protože funkce všech telefonů jsou téměř totožné.

Zmatek do vašeho rozhodování možná vnese i označování. Můžete se zcela běžně setkat s označením Ericsson T39m nebo jenom T39. Totéž platí o T65 (s) a T68 (m,i). Rozdíly mezi různě značenými Ericssony se stejným číslem ale nejsou. T39m je totéž co T39; chybějící m má příčinu pouze ve zjednodušení označení. Jediný rozdíl je mezi T68 (m) a T68i. T68i je totiž T68m s novým firmwarem, který přidává některá drobná vylepšení, ale hlavně přináší podporu multimediálních zpráv MMS (více o tomto telefonu si přečtěte zde).

Ericsson T39 je ze všech tří mobilů nejstarší. V době svého uvedení (léto 2001) to byl druhý nejlepší mobil Ericssonu (dosud nepřekonaný je již legendární model R520m). I v současnosti jej lze označit jako špičkový manažerský telefon, kterému se často funkčně a designově nevyrovnají ani dnes uváděné novinky. Například vše to, co umí Nokie 6310 a 6510 až nyní, uměl již před půl rokem, a navíc některé funkce (e-mail, standardizované EMS, podpora telefonních karet) tyto manažerské Nokie neumějí dosud. T68 je luxusním nástupcem právě T39. U nás se začal prodávat na přelomu podzimu a zimy. K funkcím T39 už příliš mnoho přidat nešlo – T68 se tak odlišuje především barevným displejem (256 barev), ovládáním (joystick) a designem (integrovaná anténa). Ericsson T65 se začal prodávat před koncem roku a narozdíl od svých kolegů si nehraje na manažerský mobil.

Jenže spousta typických uživatelů manažerských mobilů má jiné požadavky na mobil, než jaké se jim snaží vsugerovat Sony Ericsson. Proto není potřeba T65 z úvah vylučovat. I když – pokud se chcete připojovat k počítači nebo kapesnímu počítači prostřednictvím bluetooth či infračerveného portu, budete mít smůlu. T65 tato rozhraní nemá. Ale můžete si dokoupit doplňky, které připojíte prostřednictvím datového konektoru na spodní straně mobilu. K internetu se dokáže nejrychleji připojit T68 – přes GPRS rychlostí až 53,6 kb/s oproti 40,2 kb/s u Ericssonů T39 a T65. T68 totiž umí GPRS v konfiguraci 4+1, zatímco jeho bratři zvládají jenom 3+1. Už delší dobu se ale hovoří o tom, že se připravuje firmware, který i těmto pomalejším mobilům umožní využívat konfiguraci 4+1, a tím pádem i přenosová rychlost vzroste na 53,6 kb/s. Všechny tyto Ericssony umí i HSCSD (2+1, 28,8 kb/s). Samozřejmostí je stahování a posílání e-mailů.

Určení do kategorie manažerských mobilů je poznat i na vnitřním telefonním seznamu. U modelů T39 a T68 si můžete uložit až 510 záznamů, T65 jich pojme jenom 300. Do T65 se také vejde méně textových zpráv – 30 oproti 50 u pokročilejších sourozenců. A s T65 se také nepodíváte do USA a Kanady, protože nepodporuje pásmo GSM 1900. Modely T39 a T68 jsou samozřejmě triální, a tak podporují všechna pásma GSM (900/1800/1900). Rozdíly najdeme i u akumulátorů – T65 má Li-Ion, T39 a T68 lehčí Li-Pol. Zajímavé je, že výdrž Ericssonu T39 a T65 s různými bateriemi je totožná (300 hodin pohotovosti nebo 660 minut hovoru); T68 vydrží o něco méně (250 hodin pohotovosti nebo 300 minut hovoru).

Pokud tedy u svého telefonu netrváte na podpoře bluetooth a infračervené komunikaci, stejně jako se spokojíte s fungováním jenom v Evropě, bude vám nejspíše stačit Ericsson T65. Pokud si ale budete muset vybrat mezi T39 a T68, měli byste zvážit jenom dvě kritéria. Tím jedním je maximální částka, kterou jste ochotní za mobil zaplatit. Pokud na to máte, tak si T68 klidně kupte. A druhým kritériem není nic jiného než design a provedení. Pokud jste ochotní zaplatit téměř dvacet tisíc korun za barevný displej, integrovanou anténu a ovládání joystickem, potom si pořiďte T68. Jestli tyto vymoženosti vůbec nepotřebujete a navíc chcete mít efektní kryt klávesnice, potom se rozhodněte pro T39. A nebojte se toho, že je u GPRS o 13,2 kb/s pomalejší – v českých sítích to téměř nevadí.