Jaké jsou nové Siemensy A40, S45 a ME45? (preview)

Za málo peněz málo muziky, manažerská klasika a luxusní a odolná hračka – to jsou naše dojmy z krátkého testování mobilních telefonů Siemens A40, S45 a ME 45. Nové Siemensy nepřinášejí žádnou převratnou novinku – ona totiž ani na obzoru není nová technologie či funkce, které mobilním telefonům chybí. Pozornost výrobce se u S45 a ME45 soustředila především na to, aby mobily měly vše, co mohou mít (velké telefonní seznamy, GPRS, synchronizace s osobním počítačem) a hlavně se dobře používaly. A40 je potom typickým představitelem velmi levného telefonu, který uspokojuje především základní potřeby mobilního telefonisty – telefonování, esemeskování a svěží design telefonu.

Siemens A40 – za málo peněz, hodně málo muziky

Siemens A40 je nástupce low-endových modelů A35/36, které jsou stále na pultech obchodů. Tyto telefony mají v nabídce Siemensu jasnou pozici – jde o velmi jednoduché telefony, určené především do předplacených sad. Pokračovatel této tradice nese označení A40 a už teď je jasné, že žádná závratná vylepšení oproti předchůdcům nepřináší.

Vzhled Siemense A40 je velmi podobný svým starším sourozencům, modelům A35/36. Nejinak je tomu s hmotností a rozměry přístroje. Přední kryt telefonu má modrou barvu, která je doplněna stříbrným vyměnitelným oválem okolo displeje. Zadní část telefonu je černá.

Kapacita baterie Ni-MH je 600 mAh. Výdrž telefonu by se měla pohybovat okolo tří dnů v pohotovostním režimu. Displej byl nejkritizovanější částí modelů A35/36. Siemens A40 je na tom bohužel úplně stejně. Na grafický displej se vejdou pouze dva řádky textu a jedna řádka systémových ikon. Čitelnost displeje není nejhorší, přesto se jistě najdou telefony, které dokáží zobrazit více.

Po stisku tlačítka pro zapnutí telefonu se přístroj uživatele zeptá, zda si jej přeje opravdu uvést do stavu pohotovosti. Pokud nepotvrdíte volbu „zapnout“, telefon se po pár sekundách automaticky vypne. Menu telefonu je jednoduché a uživatel si na něj rychle zvykne. Pokud karta SIM podporuje technologii SIM Toolkit, má telefon 7 položek menu. V opačném případě má menu o jednu položku méně. U dalších položek najdete standardní funkce, od telefonního seznamu až po nastavení mobilu.

Vnitřní paměť na čísla Siemens A40 nemá, stejně tak se uživatel musí spokojit s pamětí SMS zpráv pouze na své SIM kartě. Vyzváněcích melodií má telefon 15, bez editoru vlastní melodie. Samozřejmostí jsou hodiny, ale další nadstandardní funkce už v tomto telefonu nenajdete. Siemens A40 bude ideální telefon pro zákazníky, kteří nekladou důraz na velké množství funkcí a nechtějí za telefon příliš utratit. Pokud bude cena přístroje nastavena na rozumnou úroveň, rozhodně se u Siemensu nemusí bát o nedostatek zájemců. Po prvním zhodnocení platí, že se jedná o asi nejjednodušší GSM telefon na našem trhu.

Siemens S45 – sourozenec SL45?

Už po prvních minutách práce s mobilem Siemens S45 si majitelé jiného modelu od tohoto výrobce – Siemensu SL45 – uvědomí, že s něčím podobným už pracovali. Menu obou telefonů jsou si totiž velmi podobná. Vzhledem ale S45 připomíná především Siemens S35. Po zběžné prohlídce S45 se nám na mysl vnucovala úvaha, jestli náhodou vývojáři nevzali hardware Siemensu S35, nepřidali GPRS a nenaroubovali na tuto sestavu povedené funkce z SL45.

Pokud jste zvyklí na Siemens SL45, budete možná trošku zklamáni – S45 má horší displej (i když sám o sobě je také vynikající). Nejvíce ale pocítíte absenci paměťových MM karet – kvůli tomu si třeba do hlasového záznamníku uložíte poznámku dlouho jen 30 sekund. Vyzváněcích melodií je v S45 patnáct, textových zpráv si do paměti v telefonu uložíte 25. SL45 umožňoval ukládat mnohem více informací a dat – pokud jste na MM kartě neměli příliš mnoho hudebních souborů MP3, potom jste až do vyčerpání kapacity mohli ukládat na kartu další data.

S45 má ale jednu velkou výhodu oproti SL45 – umí GPRS. Bude to vůbec první telefon od Siemense s podporou této technologie. Pokud bude těchto mobilů dostatek a nebudou příliš drahé, nebudou se moci operátoři vymlouvat při otálení s nabídnutím datových přenosů GPRS zákazníkům na to, že nemají dostatek telefonů. Ostatně uvedení S45 na český trh se kryje s předpokládaným spuštěním GPRS u RadioMobilu (ten má se Siemensem velmi úzké vztahy) v červenci tohoto roku.

Siemens ME45 – kdyby to fungovalo už teď, byla by to bomba

Nejočekávanější Siemens tohoto roku, ME45, jsme viděli pouze jako velmi rannou verzi – firmware jevil znatelné známky nedodělanosti, některé technologie (GPRS) ještě nebyly v této verzi firmwaru podporovány. Přesto však bylo jasné, že jde o špičkový telefon. Posuďte sami: velký telefonní seznam (500 položek, nelze používat současně seznam na kartě SIM a v telefonu), podpora EMS (multimediální textové zprávy – obrázky, hudba, animace), schopnost synchronizovat data v mobilním telefonu se softwarem v osobním počítači, velmi příjemný design (působí dojmem solidnosti) a navíc ještě odolnost vůči vnějším vlivům – s ME 45 se totiž nemusíte bát, že vám telefon navlhne v dešti, nebo že se rozbije při pádu na zem. ME 45 má stejný stupeň odolnosti jako Siemens M35 (bylo použito podobné konstrukční řešení).

Pokud se Siemensu povede uvést ME45 na trh v rozumné době (hovoří se o uvedení do jednoho měsíce, ale tomuto datu věří jen málokdo), potom bude mít velkou šanci změnit obecný názor na řazení mobilů do pomyslných třít. ME 45 totiž opravdu vypadá velmi dobře (jde tedy o tzv. luxusní telefon), má téměř všechny funkce, na které si jenom vzpomenete (asi byste řekli: manažerský telefon) a vůbec mu nebude vadit, když jej nebudete používat v kanceláři (je nárazu-, prachu- a vlhkuvzdorný, tedy outdoor telefon).

Možná vám není jasné, proč by si někdo měl kupovat Siemens S45, když si může koupit rovnou ME45 – to už si ale musí vyřešit sám Siemens.

Už aby tady tyto telefony byly

I když chce Siemens tyto telefony uvést na trh ještě v prázdninových měsících (v minulých letech představoval telefony třídy S skutečně v červenci), je dost možné, že skutečné datum uvedení bude později. Oba telefony z pětačtyřicítkové řady jsou totiž nadupané funkcemi a technologiemi, se kterými Siemens zatím nemá žádné zkušenosti. Bylo by škoda, kdyby tyto telefony zklamaly jen proto, že ne vše v nich fungovalo ideálně. A konkurenčních modelů bude na podzim na trhu požehnaně – vybírat si budete mezi již vyzrálým Ericssonem R520m (Ericsson chystá i další novinky), novou Nokií 6310, prorazit bude chtít i Alcatel se svým OT 511 a pozadu v uvedení nových mobilů nezůstane ani Motorola (léto je také její oblíbená doba pro uvádění nových mobilů). Funkčně si budou telefony velmi podobné, snad až na to, že nové Siemensy na rozdíl od konkurence neumí bluetooth.