Jaké jsou české SMS chaty

Minulý týden spustil Paegas, jako poslední operátor v České republice, ve své síti SMS chat. Nyní si tedy již mohou uživatelé všech mobilních sítí užívat povídání s více lidmi pomocí textových zpráv. Pravda, jsou omezeni jen na ostatní uživatele své sítě, nemohou se totiž zapojit do chatů provozovaných jiným operátorem než tím, jehož SIM kartu mají v telefonů. Jak ale z poslední doby dobře víme, vlastnit více SIM karet a přehazovat je podle potřeby není nic neobvyklého, tak proč to nedělat kvůli SMS chatu? Ať už jste jen osamělý člověk, který se chce s někým nezávazně pobavit, nebo potřebujete založit vlastní chat pro skupinu známých, rozmyslete se, u kterého operátora to bude pro vás nejlepší.

Systém chatu je u všech operátorů podobný, ostatně jde o funkci v síti, která má jistě standardy, a proto se jednotlivá řešení nemohou tolik měnit. Rozdíly ale pochopitelně najdeme - za prvé v ceně, za druhé ve struktuře příkazů používaných pro přihlašování, odhlašování a další agendu spojenou s chatem a za třetí v nabídce veřejných diskusních skupin.

Cena

Nejlépe vychází - bez nejmenších pochybností - Oskar, který dodržuje své pravidlo být v České republice pokud možno nejlevnější. Narozdíl od konkurence u něj totiž neplatíte nic za příchozí zprávy, a tak se vám nemůže stát, že by vaši peněženku zatěžovali příliš ukecaní návštěvníci. Jediné, za co se u Oskara platí, jsou odeslané SMS. Sazba za jednu takovou zprávu je však u Oskarty dražší než u jiných předplacených karet. Pokud však chcete v chatu jen poslouchat a příliš se neprojevujete, přijde vás sledování konverzace jiných velmi levně.

Eurotel s Paegasem i u ceny za SMS chat dokazují, že sazby za své služby povětšinou slaďují do podobné roviny. Paegas vychází o něco dráž, což je překvapivé, protože jakožto poslední, kdo s SMS chatem přišel, by měl ceny spíše tlačit dolů.

Pokud jste upovídanými účastníky SMS chatů, je pro vás ideální volbou Go Fun nebo Twist SMS, které vám nabízejí levné posílání zpráv. Navíc uživatelská základna dvou starších operátorů je stále výrazně větší než Oskarova, a tak máte větší naději narazit ve veřejných místnostech na vám blízké diskutéry.

Služba Eurotel Paegas Oskar Odeslání SMS 1,80 Go Fun 3,30 Go Quatro a Original 2,63 Tarif 1,70 Twist SMS 2,80 Twist 1,05 / 1,79 Tarif 3,63 Oskarta 2,63 Tarif Přijetí SMS z chatu 0,50 0,53 0 Informační SMS 0,74 1,05 0

Jak na to?

Základem je, že veškerá komunikace se odehrává jen pomocí SMS, a to nejen v rámci diskuze, ale také při nastavování parametrů, přihlašování do chatů apod. Abyste se mohli účastnit některé z debat, musíte si nejdříve založit svou přezdívku, pod kterou se budete v chatu vyjadřovat. Právě jen toto vaše smyšlené jméno uvidí ostatní účastníci debaty – žádné telefonní číslo. Na vytvoření přezdívky vám postačí jediná SMS.

Nyní tedy již existujete ve světě krátkého textového povídání. Pokud se však chcete účastnit nějaké debaty, tedy dostávat na svůj telefon příspěvky jiných a sám jim odpovídat, musíte se přihlásit do některé diskusní skupiny (místnosti). Každý operátor má několik základních veřejných místností, nicméně každý uživatel může založit libovolnou místnost další. Nejlepší je tedy vyžádat si pomocí SMS seznam existujících skupin (tvar SMS je různý, podrobnosti o nich najdete na stránkách operátorů). Pak postačí vybrat si a do místnosti se přihlásit - opět pomocí SMS. Dostanete potvrzení o přihlášení a začnou vám chodit příspěvky ostatních přihlášených členů.

Existuje také možnost debatovat pouze v úzkém kruhu známých, tak aby vás nerušili další, nevyžádaní chataři (čti četaři (to není rozkaz)). Máte možnost si založit soukromou místnost, která se nebude zobrazovat v přehledu veřejných skupin a nebude do ní mít přístup nikdo, komu to neschválíte.

Podrobnosti o práci s SMS chatem jednotlivých operátorů najdete zde: Eurotel, Paegas, Oskar.

Hlavní veřejné skupiny

Každý z operátorů nabízí přímo v rámci SMS chatu několik místností (diskusních skupin), které jsou přístupné každému uživateli a věnují se oblíbeným tématům. Každý uživatel si může v rámci chatu založit i svou vlastní místnost, dokonce lze omezit přístup do ní jen na několik uživatelů, ve veřejných místnostech to však povětšinou nejvíce vře, je snadné se do nich přihlásit, každý je najde na internetu. Jaké jsou tedy základní skupiny, které najdete na SMS chatech jednotlivých operátorů?

Eurotel:

Biják – sex, krev, akce, happy endy a slavný hvězdy

Flirt – sex, rande, sex, rande a rande a sex

Muzika – volume doprava, rodiče doleva a sousedi do pekla

Pokec – drby a kecy o čemkoli a hlavně o všem

Sport – anabolika, výrony, pot, vítězství, úplatky a idoly

Kudykam – kluby, vodvazy, rozjezdy a místa, kde si myslíš, že je to dobrý

Vtipy - Vtipy, vtípky, kameňáky

Snowmani - Hory, sníh, lyžování, snowboard a hlavně zábava na horách

SaltLake – vítězství, porážky, radost, zklamání, medaile a hlavně zábava

RDRPR - Radary Praha – zasílání a příjímání informací o dopravní situaci, radarech a silničních kontrolách v Praze

RDRD - Radary Dálnice

RDRJC - Radary Jižní Čechy

RDRSC - Radary Severní Čechy

RDRVC - Radary Východní Čechy

RDRZC - Radary Západní Čechy

RDRST - Radary Střední Čechy

RDRSM - Radary Severní Morava

RDRJM - Radary Jižní Morava

RDRBR - Radary Brno

Paegas:

Flirt - Hledáte nezávazný flirt? Zkuste lechtivý pokec s novými přáteli.

Pokec - Nemáte zrovna s kým pokecat? To vůbec nevadí, místnost pokec je vždy plná těch správných lidí.

Seznamka - Hledáte přátele či vážné seznámení? Zkuste naši seznamku.

Sport - Když se chcete podělit o své sportovní zážitky nebo jen tak pokecat o právě probíhajícím zápase.

Film - Nevíte, na co jít do kina? Nebo se chcete podělit o váš nový filmový zážitek? Zkuste místnost film.

Kultura - Chytla vás v poslední době nějaká kulturní akce? Doporučte ji a získejte další názory nebo tipy.

Mobily - Vše, co se děje kolem mobilních telefonů a služeb mobilních operátorů.

Cestovaní - Hledáte tipy na výlety anebo přátele, se kterými se chcete podělit o zážitky z cest, vše o cestování.

Hudba - Hudba je všude kolem, zdrbněte hudební hvězdy či najděte přátele pro společnou návštěvu koncertu.

Odvaz - Pořádný odvaz prostě o všem, co se kolem vás děje, no tak nevaž se,odvaž se.

