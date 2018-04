Jaké hry unikly pro N-Gage? Prohlédněte si screenshoty

Firma Nokia pro své herní konzole N-Gage a N-Gage QD připravuje celou řadu zajímavých her. Na oficiálním webu jsou hry ohlášené i půl roku. Postupně se k nim přidává více informací, více screenshotů, videí, až po uvedení hry na trh.

Uniklé hry

Někdy se však stane, že se hra na světlo dostane o něco dříve, než je plánováno, ať už jde o úniky her či beta testování. Důležité je, že se nám podařilo sehnat některé z nich. Konkrétně jde o tituly: Ashen, The Sims Bustin’ Out a Marcel Desailly Pro Soccer.

Hra Ashen by měla být již ve finální verzi a čeká se nejspíše na uvedení N-Gage QD na trh. Možná v ní bude hra přibalena, či půjde o jiný marketingový tah. Hra The Sims by měla v těchto dnech vstoupit na trh. Poslední hrou je fotbal Marcel Desailly. Plánované datum oficiálního zveřejnění her: Ashen - červen 2004, The Sims Bustin’ Out - květen 2004, Marcel Desailly Pro Soccer – květen 2004.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé hry a prozradit k nim pár informací. Upozorňujeme, že se nemusí jednat o finální verze, jaké budete moci zakoupit v obchodě, takže se údaje mohou více či méně lišit od dojmu z konečné verze. Berte tedy prosím tyto informace s jistou rezervou.

Ashen

Pravidelní návštěvníci stránek N-Gage už vědí, že se jedná o akční střílečku z pohledu první osoby. Hra vás vtáhne do děje příběhem, stimulující hudbou a zvuky. Hraní v pozdních hodinách je opravdovým zážitkem. Nejde jen o akční hru, ale nese i prvky adventury. Nemusíte tedy hned začít běhat a střílet do všeho co se hýbe. Postupně začnete přicházet do hry, která se bude časem komplikovat, budete dostávat nové zbraně (celkem devět) a úkoly. Hordy nepřátel už na vás samozřejmě čekají.

Asi vás nepřekvapí, že grafika ve hře je o něco horší než na screenshotech. Nokia musí na něco trošku nalákat. Na druhou stranu je rychlá a plynulá, takže pocit ze hry máte dobrý. Sice se sem tam, když šlo do tuhého a sešlo se na jednom místě více nepřátel, hra trochu škubala, ale mohlo jít o aplikace na pozadí či ne-finálovou verzi. Jednotlivé mapy v Ashenu jsou dosti velké a načtou se celé do paměti. Nemusíte pak čekat na loadování při přecházení do jiných částí mapy (jako je například ve hře Half-Life). Proto také hra zabírá okolo 9.5M v paměti RAM. Oficiální stránky hry naleznete na adrese www.ashen-game.com

The Sims Bustin’ Out

Milovníci Simsů si přijdou na své – budou své miláčky mít i v mobilní verzi. Pro nezasvěcené, hry The Sims jsou jakousi simulací života. V PC verzích máte svou rodinku, postavu, dům a o něj se staráte. Mobilní verze vypadá podobně. Po spuštění hry si vytvoříte vlastní postavu, dáte ji jméno, vzhled, barvu vlasů a oblečení a hajdy s ní do virtuálního světa. V něm budete se o postavičku budete starat. Budete jí říkat, kam má jít, co odpovídat, kdy a co uvařit, kdy spát, kdy jít na toaletu a budete jí i bavit a hrát si s ní.

Na spodním status baru vidíte jednotlivé atributy postavy (hlad, hygienu, stav zábavy, …), a vy musíte podle toho jednat. Je-li postava ospalá, uložíte jí do postele, pak jí dáte sprchu a podíváte se třeba na televizi. Takto by to vypadalo, že jde o nějakou podivnou verzi tamagotshiho, ale není tomu tak. Dostáváte od lidi spoustu úkolů, například najít na farmě 8 slepic, což může být docela zábava. Někdy se zase projedete se sekačkou po trávníku. Pro chvíle oddechu je zde 8 mini-her. V nich najdete starého známého hada z 5110, házení šipek a další. Můžete potkat plno lidí, na stránkách uvádí 25 fantastických postav. Za skóre v mini-hrách dostáváte bodíky a za ně můžete (podobně jako v PC Simsech) nakupovat. Nakupovat lze v obchodě a v aukcích. Dokonce přes BT můžete dražit věci s přítelem na druhé straně. Krásně se můžete vypracovat z farmy (na které začínáte) až do vysokých společenských kruhů.

Ovládání je dosti intuitivní a rychle se dá na něj zvyknout. Budete mít možná trochu problémy, pokud nerozumíte anglicky. Nevím jestli Nokia uvažuje o české lokalizaci hry, ale lze to zvládnout i bez toho. Na stránkách N-Gage jsem už viděl, že někteří lidé odesílají skóre z mini-her, takže to bude docela zajímavé. Zajímavě si programátoři v EA poradili i s grafikou. Přestože na telefonu není moc místa, je vše zobrazeno přehledně s detailně. Když chvilku necháte postavičku být, začne na vás dělat různé pošklebky a grimasy – i ty je docela vidět, ale musíte mít na paměti, že 176x208 není jak obrazovka počítače. Snad vám více řeknou následující screenshoty:

Marcel Desailly Pro Soccer

A máme tu další fotbálek. U něj není mnoho co popisovat, je v něm vše co do fotbalu patří. K dispozici je 32 evropských klubů a 32 národních týmů. Náš jsem v nich bohužel nenašel. Máte možnost i zahrát si přes bluetooth. Po startu hry lze zvolit přátelský zápas, ligu, turnaj, atd. Také si můžete zvolit typ formace, který lze měnit i v průběhu hry. Ovládání bude ze začátku poměrně složité, ale zase jen běhat a střílet by bylo málo. Takže časem si můžete osahat všechny funkční klávesy a k nim i přiřazené akce. Hra běží plynule, vlastní zápasy jsou doplněny o pohledy do stadiónů, a doprovází je skandování fanoušků. Pokud jste příznivci sportovních her, můžete vyzkoušet hlavní stránky hry, kde najdete pár informací, ale nic převratného.

A co říci na závěr? Viděli jste jen část z her, které Nokia pro telefony N-Gage v budoucnu připravuje. Snad vám tento popis a obrázky pomohli udělat si lepší přehled o hrách, než je budete koupit. Vývojáři odvedli velký kus práce, takže ať se vám zkrátí chvíle v autobuse a ať ve škole moc nevyrušujete se zvuky.