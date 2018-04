Jaké doťáky se na nás chystají?

Situace s dotovanými telefony je na našem trhu již delší dobu poněkud stabilizovaná, což je nejlepší znamení nadcházející bouřky. Takže jak to bude s dotovanými telefony u našich dvou operátorů?

RadioMobil se hluboce zamýšlel nad tím, proč je Go sada přeci jenom atraktivnější. Zjištění bylo jednoduché - Motorola d170 přeci jenom nevypadá tak půvabně, jako Alcatel One Touch Easy. Řešení? Jedním bylo nasazení mobilního telefonu roku 1997 - Siemense S6, tím druhým bude další rozšíření Twist sady o novinku.

Tou se s největší pravděpodobností měl stát Ericsson GA 628, ten je ovšem svázán i s konkurenční nabídnou EuroTelu, kde je dotovaným telefonem. Proto se karty mírně zamíchaly - je jisté, že Siemens S6 nahradí jeho mladší bratříček Siemens S 6 D s podstatně vyšší výdrží.

Je ale také možné, že se jedním z dotovaných telefonů stane Sagem RC 715 - rovněž mobil roku 1997. Ten by mohl zabodovat ve vyšší kategorii doťáků - tedy řekněme okolo oněch tří tisícovek. Řekněme si to na rovinu - šlo by o znamenitý tah, telefon je kvalitní, maličkatý, s neotřelým designem a u nás není příliš známý. Také jeho kombinace v Twistu by byla zajímavá.

Jinak Paegas nemá příliš kam sáhnout - všechny ostatní mobily jsou příliš vázány na EuroTel tím, že se u něj velmi dobře prodávají za konkurenceschopných podmínek - případ Ericssonu, Nokie, nebo firmy momentálně nemají nic jiného v nabídce - případ Siemensu, od něhož Paegas dotuje snad všechny současné modely. A co Motorola? Její d170 a d160 vypadá v dnešní době poněkud těžkopádně a jestli firma rychle nepředstaví něco, co by designem poněkud více sedlo do Evropy, bude mít potíže s další pozicí na českém trhu.

Na Philip je třeba zapomenout - poté, co si spálil prsty RadioMobil, si kvalitně naběhl i EuroTel, neboť ani Diga nepatří mezi spolehlivé telefony a jediné štěstí prodejců je, že majitelé volají na First Choice Philipsu (čímž ztrácejí roční záruku u prodejce, protože Philips jim telefon vymění).

Výborně patrně zaboduje Bosch - jeho model 607, jenž jsme nedávno recenzovali, totiž hodlá do svojí nabídky zabudovat EuroTel. Zde se bude jednat o další mobilní telefon do Go sady, který by měla být prodávána za stejnou cenu jako sada s Alcatelem a to od prvního března. Bosch 607 je nástupcem Dancallů, což ve svém designu nezapře. Za nízkou cenu jde o velmi atraktivní telefon - rovněž neokoukaný, spolehlivý a s množstvím funkcí.

Takže jsou tu telefony, na které se přeci jenom můžeme těšit.