Jaké byly nejlepší hry pro PalmOS v roce 2003?

Hry roku 2003 mají celou řadu kategorií a vyhlášen byl i absolutní vítěz - Hra roku 2003. Vyhlášení nejlepších her přišlo měsíc po podobné anketě s hrami pro platformu PocketPC.

Takže si na chvíli odpočiňme od seriózních kancelářských a diářových programů a pojďme se podívat, které hry by nás mohly zabavit ve volných chvílích...

Podrobnosti a odkazy na recenze najdete na PDArcade.com.

Kategorie Výherce Obrázek 2.místo Akční Magic World Adventura v přitažlivé 2D grafice v zemi Luníků pro PalmOS 5 a vyšší. PalmSW, 17,95 USD Rifle Slugs W Paragon Software 19,95 USD Arkády Interstellar Flames Vesmírná střílečka, kterých na PalmOS zatím k vidění příliš nebylo. Je to předělávka z PocketPC verze, má i skvělý 3D engine, dobrou cenu, vyžaduje ale PalmOS 5... XEN Games, 6,99 USD Shattered Words - Space Compat Astraware 17,95 USD Stolní a karetní GB Solitaire Rok 2003 se PDAmill opravdu povedl a zazářil v kategoriích PocketPC i PalmOS. Dokázal prorazit i v našlapaném trhu solitairů... PDAmill, 9,95 USD Kickoo Patience Kickoo 8 USD Puzzle Cubis Další cena, kterou posbírali u Astraware. Zajímavá logická puzzle v 3D stylu vás ihned zaujme! Astraware, 14,95 USD Puzzle Booble 2 Outlook Entertainment 19,99 USD Závodní Dreamway Očekávané vítězství, výrobce udělal kolem Dreamway docela slušný marketing a řada pařanů na něj přísahá. Potřebujete ovšem PalmOS 5 a moře paměti.... Handy Entertainment, 19,95 USD GTS Racing Astraware 17,95 USD RPG Legacy Ani zde se příliš jiný vítěz nečekal, precizní RPG dungeon je pro fanoušky žánru povinnost. Jde o jeden z nejpozoruhodnějších herních projektů scény PalmOS roku 2003 vůbec! Redshift, 19,99 USD Dragonfire Redshift 14,95 USD Simulátory Plant Tycoon Zprvu nenápadná květinová simulátorová strategie se stala velmi oblíbenou mezi uživateli.... LDW Software, 14,95 USD - Emulátor Nesem Emulátor NES (Nintendo Entertainment System) pro handheldy s PalmOS. KalemSoft, 19,99 USD Gizmo Ultra KalemSoft 21,95 USD Freeware Emulátor CaSTaway Emulátor Atari ST. Codejedi, free ScummVM ScummVM free Strategie Warfare Incorporated První místo této strategie se rovněž očekávalo. Pro mnoho uživatelů je to hra roku, zkrátka naprostá bomba. Handmark, 29,95 USD. Aggression BliT Games 14,95 USD HRA ROKU 2003 Legacy 2. Warfare Incorpo-

rated 3. Magic World

Shrnutí

Pokud bychom měli shrnout situaci na herní scéně PalmOS, je třeba uvést, že rok 2003 byl ve znamení ohromného nástupu her typu "PalmOS 5 only". Díky novým hardwarovým možnostem se na palmech objevily programy dříve nevídané (které byly k vidění jen na PocketPC). PalmOS 5 se stává zkrátka pro fanouška náročnějších her pomalu nutností.

Stále se dá ale hrát i na starších strojích a řada výrobců dokázala i jim v roce 2003 nabídnout novou kvalitu - třeba Warfare Incorporated a další. Bez problémů samozřejmě na OS 3-4 fungují i klasické hry stolní, karetní, puzzle a další populární kategorie.