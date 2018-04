Jaké budou telefony Samsung s PalmOS? (první dojmy)

Na veletrhu ITU Telecom World v Ženevě v úterý Samsung představoval svoje novinky. Mezi nimi byly i již pokročilé nebo i finální verze telefonů s PalmOS, dříve představených na CeBitu. Měl jsem možnost si s nimi chvíli pohrát, a ačkoliv nejde o finální verzi, první dojmy jistě neodmítnete.

Především mne překvapily rozměry zařízení. Z CeBITu jsem si pamatoval, že bylo větší - ve skutečnosti je řada telefonů Samsung s PalmOS zhruba stejně velká jako běžné véčko. Dva představené modely s PalmOS i500 a i505 se liší jen velmi málo - vyšší model i505 má otočný displej a jiný deklarovaný procesor.

Otočný displej u i505 není vůbec špatná věc - displej je totiž dotykový a lze ho otočit úplně a položit jej na telefon tak, že ze zavřeného véčka vidíte celý displej. Zatímco u jiných véček bez dotykového displeje je to téměř k ničemu, u i505 si tak můžete pohodlně pročítat záznamy a se zařízením běžně pracovat. Telefony jsou totiž vybaveny virtuální grafiti ploškou a tak lze i psát a plně zařízení ovládat i při zavřeném véčku s otočeným hlavním displejem.

Displej má o něco větší rozlišení než standardních 320x320 bodů - 324 x 352 bodů, a to proto, že nahoře má navíc stavový řádek ukazující vždy sílu signálu a baterií. Displej typu TFT podporuje 65.536 barev, ale osobně se mi zdálo, že vestavěný PalmOS pro zobrazování ikonek vystačil s 256 barvami. Ne že by to bylo na škodu, pokud jste si pustili aplikaci vestavěné kamery, již běželo plné zobrazení barev. Vestavěná kamera zvládá 1 megapixel (pozor, není jisté, to je údaj z tiskové zprávy, na popiskách na výstavišti psali jen 330K pixelů) a je na zadní straně přístroje. Vestavěná kamera umožní natáčet i krátké klipy a odesílat je i jako MMS.

Pod displejem jsou čtyři tlačítka pro vyvolání nejdůležitějších operací, jak jsme u zařízení s PalmOS zvyklí. Přístroj má i druhý displej, tentokráte nový displej typu OLED o rozlišení 96 x 64 bodů.

Parametry i500 a i505

Nyní k dalším parametrům: i500 je GSM/GPRS triband s procesorem Intel XScale PXA 262 na 300 MHz s 32 MB RAM a 32 MB ROM. Podpora MMS, WAP 2.0 a Javy, ale důležitý je hlavně SD /SDIO slot! Čtyřicetihlasé zvonění už je jen lahůdka pro fajnšmekry (tisková zpráva uvádí 64 hlasů, takže čert aby věděl, já to neumím spočítat).

Model i505 se liší použitým procesorem, je zde Motorola MX1 na 200 MHz (netuším, proč ta změna), ostatní parametry jsou prakticky stejné. Váha 147 gramů u i505 resp 150 u i500 je přesně tolik, co člověk v náprsní kapsičce u košile ještě zvládne bez ošklíbání.

Oba modely jsou vybaveny emailovým klientem a prohlížečem webu, samozřejmě i WAPu. Až na omezení velikosti displeje obojí fungovalo tak, jak jsme zvyklí z normálních počítačů. Pokud by vám vestavěné aplikace nevyhovovaly, můžete si dohrát jakoukoliv jinou, která se snese s PalmOS 5.2. Velmi se mi líbila synchronizace Palmu s počítačem po GPRS síti, jak rozkošné a praktické!

Co k modelům s PalmOS říci?

Vypadají opravdu hodně zajímavě, protože bezproblémově integrují mobilní telefon s GPRS a zařízení s PalmOS vybavené kamerou. Pravda, displej je o maličko menší, než jsme zvyklí, ale se stejným rozlišením a ovládá se velmi pohodlně. Pokud bych měl volit mezi modely i500 a i505, musím říci, že mne oslovilo řešení s otočným displejem, a to i za cenu méně výkoného procesoru.

Navíc Samsung hodlá vyrábět i další doplňky pro své telefony s PalmOS, jak dokumentuje obrázek připojené klávesnice.