Jaké budou mobilní telefony pro rok 2000?

Mobilní rok se láme s hannoverským CeBITem. Opakuji tuto skutečnost dost často na to, aby se dalo tušit, že rekapitulaci toho, co od mobilních telefonů můžeme letos čekat, je třeba začínat reflexí cebitích událostí.

CeBIT hovořil jasnou řečí v několika ohledech. Především je neoddiskutovatelné, že WAP se postupně dostane do všech tříd telefonů, ačkoliv do nástupu GPRS a tedy i účtování podle přenesených dat, nebo do nástupu WAPu přes SMS, nemá mnoho šancí potlačit SIM Toolkit. To neznamená, že by WAP byl k ničemu - jen je potřeba pamatovat na to, že pro něj musíte mít k dispozici datové přenosy. Ještě před létem by se WAP měl objevit i v lowendech - made by Siemens, Alcatel a Motorola.

Další neoddiskutovatelnou věcí je sestup váhy - správný low-end by se pomalu měl vejít do 130 gramů, průměrný business telefon do 110 gramů a pokud chcete kolibříka, počítal bych s váhou okolo 80-90 gramů. Co je přes to, už je buďto výběhový model, nebo super odolný megapogumovaný telefon.

I tací se totiž objevili. Nokia vyrukovala s pogumovaným Nokia 6250, který se může máchat ve vodě i házet po zdi, Ericsson již delší dobu opěvuje R250 pro stavbaře a nyní i lehčí outdoor variantu R310. Siemens se pokouší vrátit se do ringu outdoor zařízení s modelem M35 - sám se kdysi vyšachoval s pogumovanou, hezky vypadající ale nic nadstandardního nevydržící S10 Active. Ostatní se nepochybně přidají, pokud se ukáže, že vrstva gumy a odolnost proti vodě je zárukou vyšších prodejů.

To vše ale neznamená, že výdrž přístrojů ve stand-by a talk-time by se nějak radikálně zvýšila. Pravda, výrobci se stále chlubí rostoucí výdrží, ale přidávání dalších a dalších služeb telefonům mnoho energie odčerpává. Pokud svůj telefon používáte i jako kalendář a zejména, máte-li zapnuté podsvícení displeje při listování kalendářem, nikdy se na uvedený stand-by čas nemáte šanci dostat. Podobně další a další služby - hry, editory hudby, to vše mrhá drahocennou energii zejména na podsvícení displeje. To vše se do spořeby počítá - uživatelé jsou ale nakloněni to nezahrnovat do protelefonovaného času, protože přeci "jenom hráli hru". Počítejte tedy s tím, že i přes lepší technologie a dokonalejší baterie prakticky musíte telefon dobíjet jednou za dva-tři dny, jako dříve.

A jsme u dalších trendů - Bluetooth. Tohle bezdrátové udělátko sice všichni skloňovali ve všech pádech, ale na pultech obchodů se objeví v polovině roku. Vestavěné do mobilních telefonů bude nepochybně také - zatím jen v těch nejdražších, později, v roce příštím, klesne snad do všech telefonů. Konec infraportům to ale zatím není - ne vždy je možno počítat s bluetooth i na druhé straně.

Co dál? Mobilní telefony zatím o mnoho menší nebudou - je pravda, že Motorola a Samsung se chlubí mobilem v hodinkách, přičemž podstatně zdařilejší je ten Motorolácký a je na něm vidět, kdo je tu master of miniaturization. Ale stále je dosti nepohodlné rvát hodinky k uchu a snažit se poslouchat, co vám někdo mektá do mikro-mikrofonu. Navíc si na nich vyťukejte číslo, to je legrace, když není v paměti, co?

Ale všechno se dá řešit - GSM-hodinky mohou být propojeny přes bluetooth s náhlavní soupravou a vlastně jen zobrazují číslo volajícího nebo volaného. Ovládají se samozřejmě hlasem. Omezení paměti vás nemusí zajímat - přes bluetooth si berou data z vašeho PDA, co máte v kufříku. To je zatím hudba budoucnosti, minimálně do příštího CeBITu.

Co se dalších funkcí týká, panují jisté rozpaky. Například FM radio sice zavedla Nokia do modelu 650, tedy do NMT modelu, Sagem jej natlačil také do jedné své řady, ale ostatní spíše přihlížejí vyjma Samsungu, který se zřejmě rozhodl zkoušet kombinace všeho se vším. Nakonec se nechala přemluvit Motorola, ale například Ericsson dodává FM radio jako samostatný modul připojitelný k telefonu. Pokud po FM radiu toužíte, není ani dnes nic ztraceno. V praxi si můžete k mnoha telefonům koupit neznačkový headset s FM radiem vestavěným.

Podobně MP3 přehrávač. Ericsson jej má jako přídavný modul, Samsung má speciální MP3 telefon. Obecně se ale soudí, že než padnou ceny pamětí na únosnou míru tak, aby telefon mohl mít svých 64 MB pro přenos MP3, bude již distribuce hudby vyřešena jinak - a to tak, aby si lízl i operátor.

Ani do barevných displejů se výrobci zatím příliš nehrnou. Ukazuje se, že uživatelům stačí kvalitní kontrastní černobílý, barevný by darmo zatěžoval baterie. Ale už se ukazovaly i nový verze barevných displejů - Siemens se pochlubil displejem vytvořeným na průhledné fólii, Motorola zase má něco jako TFT displej, ale s podstatně nižším odběrem.

Koncem roku se do mobilních telefonů nejvyšší třídy začne drát GPRS - jenže to je pro nás zatím příběh s otevřeným koncem. O GPRS si povíme někdy příště.