Jaké budou jarní novinky Palmu a Sony?

palmOne: Zire31

Jako první se začalo šuškat v polovině týdne o nových modelech od palmOne. Firma prý připravuje pokračovatele své úspěšné low-endové série Zire - Zire21, tentokrát by mělo jít o model Zire31. Hlavní, co uživatelům přinese, bude barevný displej, zůstane ale, bohužel, v nízkém rozlišení 160x160 pixelů. Každopádně je to pokrok a z piety k přednímu PDA výrobci jen lehce poznamenejme, že éra černobílých modelů už opravdu skončila...

Zire31 bude mít vylepšenou paměť - 16MB RAM a 4MB ROM a zrychlí se i procesor, kterým bude Intel 200MHz. Povídá se i o SD a USB konektoru jako u Tungstenu E. Na webu jsou i obrázky prototypu, takže se zdá, že zde budeme mít opět model se dvěma tlačítky (ach jo).

Informace pochází (jak jinak) z Číny, úniky dat o nových modelech odsud už palmOne možná stál víc, než úspory z tamní levné pracovní síly....

palmOne: Tungsten E2

O dalším modelu palmOne jsou zatím informace jen velmi kusé, nicméně velmi zajímavé. Vypadá to totiž, že Tungsten E2 by mohl dostat HiResPlus displej 320x480 pixelů a pokud se potvrdí šeptanda o Bluetooth a palmOne udrží stávající cenu řady E, bude na jaře na trhu určitě nový hit!

Vzhledem ale k tomu, že tyto údaje nejsou nijak ověřené, berte je jako šeptandu, která se může a nemusí potvrdit.

Sony: Inovace low-endu - TJ27/37

Zdá se, že se modely nižší střední třídy se začnou brzy od sebe výrazně odlišovat svou výbavou a možnostmi, podobně jako vyšší třídy modelů.

Úřad FCC totiž schválil firmě Sony nové prototypy řady Clié TJ a informace o nich jsou velmi poutavé:

Inovované modely poběží na iMXL s PalmOS 5.2. Paměť bude 32MB, displej s rozlišením 320x320 pixelů a rozměry 113x75x13mm, váha 142 gramů. Budou mít vestavěný foťák s VGA rozlišením. Dražší TJ37 umí MP3, má reproduktor a proslýchá se, že i Wi-Fi!

Clié T37 s Wi-Fi by byl první handheld nižší střední třídy s WLAN a PalmOS. Nabídka těchto modelů je u nejrozšířenější platformy stále ostudná a SD Wi-Fi karta navíc není stále v dohledu. Záleží samozřejmě i na to, zda se Sony podaří udržet stávající cenu řady Clié TJ.