Jaké budou iPAQy tohoto léta?

Úniky pocházejí z serveru, který eviduje a schvaluje zařízení s Bluetooth Bluetooth Qualification Program. Zde se nyní objevily dva iPAQy - rx3700 a rx3400, které získaly svolení k použití loga Bluetooth. Měly by používat standard Bluetooth 1.1, ne novější Bluetooth 1.2, který umí lépe kooperovat s Wi-Fi. Bluetooth Qualification Program neposkytuje bohužel podrobnější informace (jako při úniku informací z úřadu FCC), již dříve ale popsal parametry těchto modelů server MobileGadgets.

Podle již dříve zveřejněných informací by se mělo jednat o iPAQy známé pod kódovými názvy Gable a Monroe. iPAQ rx3400 by měl mít 1,3 MPix foťák, 300 MHz procesor Samsung 2440 a běžet na Windows Mobile 2003 Second Edition. Paměť bude 64 MB RAM a 64 MB ROM. Displej je QVGA (240x320 pixelů). Tento model bude mít SDIO slot a bude se prodávat za 399 USD.

Vyspělejší rx3700 je podobný rx3400, má ale lepší procesor (400MHz) a nabídne Wi-Fi 802.11b a lepší baterii. Stát bude asi o 100 USD víc, tedy asi 500 USD. Oba modely nabídnou samozřejmě Bluetooth a výkonný infraport k ovládání spotřebičů s IrDa. Oba by navíc měly mít bohatou multimediální softwarovou výbavu k nahrávání a přehrávání videa.

Očekává se, že iPAQy rx3400 a rx3700 oficiálně Hewlett-Packard představí příští měsíc, spekuluje se o tom, že současně přijde na trh i první iPAQ s VGA displejem hx4700.

Další aktualita je o velmi očekávaném iPAQu h6300, který v USA obdržel osvědčení od úřadu FCC. Tento první iPAQ s GSM/GPRS bude vybaven navíc Wi-Fi, Bluetooth, procesorem TI OMAP 200 MHz. Nabídne 64 MB RAM, 64 MB flash ROM a SDIO slot. Jeho rozměry jsou 119x75x19 mm a váha 190 gramů.

Firma Hewlett-Packard sice oficiální informace zatím neuvolnila, přesto se na webu objevily různé polooficiální "předrecenze", či "první dojmy". Z toho se dá soudit, že oficiálně bude tento handheld představen asi velmi brzy. Uvedení takovéhoto zařízení na trh není tak jednoduché jako u klasického PDA, jedná se s provozovateli GSM sítí, testuje se a to vytváří předpoklady pro různé neoficiální úniky informací.