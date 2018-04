Jaké budou ceny hovorů a připojení do internetu?

Minulý týden proběhlo tolik očekávané jednání mezi zástupci aktivity Internet proti monopolu, NIXu a SPT Telecomu. Někdo si sliboval mnoho, někdo ani v předložený výsledek nedoufal - pocity se různí člověk od člověka. S tím, jak si Telecom tarify představuje, jste již měli možnost se seznámit, ale na delší článek zbyl čas až o víkendu. Zde jsou tedy další podrobnosti z jednání.

Především bylo vítaným překvapením, že k jednání se připojil i pověřený zástupce NIXu Vojtěch Vrba za Telenor Internet. Velcí provideři totiž příliš nesluli podporou k IPM, velcí ji z počátku přímo odmítali a až později ji alespoň malými a opatrnými prohlášeními podpořili.

Druhým vítaným překvapením bylo, že Telecom a pan Čupa dodrželi svůj slib a připravili návrh tarifních úprav. Tento návrh je rozhodně níže, než chystané tarify na rok 1999, ale asi se příliš nespletu, když řeknu, že velký aplaus za něj Telecom nesklidí. Především zdražení o nějakých 20 procent mezi 7-17 hodinou oproti stávajícímu stavu bude hodně lidem ležet v žaludku. Nicméně cenový návrh je zde v grafu a podrobné povídání o tarifech jste již mohli číst v tomto článku - nečetli-li jste, učiňte tak, abych se zbytečně neopakoval. Důležité je poznamenat, že ceny se týkají i ISDN linek!

Na druhou stranu je potřeba vyložit i důvody, které vedou Telecom k tomu, že tento návrh je takový, jaký je.

Především - obecně vytoužený paušál nepřichází do úvahy. Ani nebylo potřeba ptát se na ekonomickou stránku věci, on je totiž nemožný technicky a souvisí to se zastaralou technikou účtování. To totiž zatím v síti Telecomu neprobíhá podle linky volající, ale podle linky volaného - čísla jsou rozřazena do skupin podle předvoleb a podle nich jsou také tarifikována. Tedy není zatím možné, aby se například zavedl vyšší paušál a nižší místní poplatky, jak jsme to navrhovali i pro normální telefonní účastníky. Nicméně Telecom přislíbil k tomuto tématu se vrátit v okamžiku, kdy rozlišení tarifní skladby bude možno nejenom na straně linky k volanému, ale i k volajícímu, takže je možné, že se během roku setkáme s naplněním idee "různé produkty pro různé lidi" a tedy s možností volby vyššího paušálu a nižších minutových poplatků i za hlasové volání. To ovšem zavisí na dokončení implementace Inteligent Network, kdy účtování bude moci probíhat i podle příznaků odchozí linky, na kterou bude odlišný tarif aplikován.

Navíc paušální poplatek nemají rádi ani provideři - zejména velikánům jako EuNet, CesNet a PVT.Net by silně zamíchal kartami prodeje pevných linek, protože zavěsit se za paušál přes modem 56 kbps je v takovém případě levnější, než totéž na pevné lince. Je docela dost dobře možné, že by takovouto variantu mohli u ČTÚ zablokovat sami provideři internetu. Ale na to je ještě dost času...

Znovu zdůrazňuji - paušální poplatek je technický problém zastaralého účtovacího systému, jehož obměna se sice provede, ale ne zítra. Sice je hezké, že by to šlo dělat ručně, ale zkuste si to u 400 000 klientů.

Druhak Telecom chce, aby lidé na internetu volali co nejvíce o víkendech a po 21 hodině - tehdy má jeho síť dostatečný prostor. Proto je také toto časové pásmo maximálně zvýhodněno. Zde má Telecom v jednom pravdu - pokud se lidé pokusí časově přizpůsobit, bude to znamenat značné úspory za připojení. Pokud se nepřizpůsobí, nechť si to zaplatí - asi tolik tím bylo Telecomem myšleno.

Sestavovací poplatek je zase obrana před Voice over IP - asi nejsem sám, koho by napadlo koupit si dvě Aplia a telefonovat po internetu za lacinější tarif. Vzhledem k tomu, že v tomto případě je telefonát okolo 2-4 minut, nevyplatilo by se to oproti normální sazbě. Nepříjemné je, že pokud jste zvyklí připojit se k internetu na dvě minutky pro stažení pošty, zaplatíte více, než v normálním režimu, nicméně provideři si samozřejmě mohou nechat i normální čísla. Smůlu budou mít ti, kteří pro nekvalitní linku několikráte spadnou - jako třeba já. Nicméně já již vím, jak to vyřeším do doby, než si pořídím radiovou linku City.Way - každé spadlé připojení budu reklamovat ...

K jednotným telefonním číslům se Telecom staví poměrně rozpačitě. Momentální model znamená veškerou komunikaci směřovat například do Prahy, absence Inteligent Network znamená nemožnost routovat hovor. Tím by si Telecom samozřejmě vytížil hlavní město, což nechce, a také by se to nelíbilo velkým providerům, kteří za těžké peníze stavěli desítky přípojných bodů.

O jednotném telefonním čísle bude NIX s SPT Telecom ještě jednat, ale již nyní se zná nejschůdnější variantou počkat na Inteligent Network, kdy bude možno definovat routování do nejbližšího přípojného bodu ISP a také kdy by mohla padnout dohoda, kolik přípojných bodů je potřeba na to, aby provider dostal takové globální telefonní číslo. Samozřejmě i to je kámen úrazu, který by se providerům nemusel líbit a některé skupiny by mohly toto ujednání blokovat u ČTÚ, pokud by měli dojem, že to zvýhodňuje velké či naopak malé providery.

Páteční presentace návrhu tarifu Internet 99 znamenala jistý vstřícný posun, nicméně dílo tím není dokonáno. Tarif potřebuje kosmetické úpravy - tu a tam snížit desetníčky, tu a tam ubrat pár hodin. Teprve pak by se stal tarifem, který opravdu přinese snížení internetových sazeb a který by mohl i nabídnout potenciál další zajímavé expanze internetu. Jednání s SPT Telecom v tomto smyslu pokračují a tlak nepolevuje. Další pracovní schůzka se uskuteční koncem týdne, kdy bychom měli znovu konzultovat představy - na poslední schůzce SPT Telecom své představy zveřejnil a nyní je řada na nás, nabídnout jejich prorůstovou korekci.

Abych nezapomněl, další zdražování hovorů nás nepochybně ještě čeká. Únosná cena za minutu místního hovoru totiž má být kolem 1,70 Kč - a tuto sumu jsem neslyšel u SPT Telecom, ale zcela vážně u jednoho z jeho konkurentů. Asi nepřekvapí, že podobnou sumu zaplatí telefonující v Německu, Francii či Finsku. A že tu máme nižší reálný příjem? Nějak jsem si nevšiml, že na objednávkách ATM switche u Alcatel Alshom by byla rubrika "Reálná kupní síla cílové země" - dodavatele techniky, která se na nákladech telefonních hovorů podílí přes 81%, to jaksi nezajímá.

Víte, co si myslím? Kdyby EU zrušila direktivu zákazu dotování místních hovorů, byly by časem lokální hovory zdarma a telefonní operátoři by vydělávali nadstandardními službami. Některým lidem se to ale líbit nebude - takovou službou bude i internet a znamená to faktický útok na ostatní providery, které majitel přístupových tras vezme hezky zkrátka. Tak tomu ale běžně je ve světě - velcí internetový provideři jsou vlastněni majitely infrastruktury. A konec konců, i v Čechách padá jeden provider za druhým do rukou majitelů telekomunikační infrastruktury a já jsem zvědav, kdy i Aliatel bude donucen k tomu, aby ustoupil ze své pozice poskytovatele infrastruktury a zakoupil nějakého etablovaného providera. Odhaduji to na nějaké čtyři roky. Inu, uvidíme :)

Dočetli jste až sem? Pak si nezapomeňte přečíst článek Telekomunikace v České republice - sitauce a stav. Podrobně v něm líčím další problematiku okolo SPT Telecom.

