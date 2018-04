Jaká musí být minimální výše kreditu na předplacené kartě?

Asi každý majitel předplacené karty dobře ví, že znát přesnou výši svého kreditu se rozhodně vyplatí. Pokud totiž údaj na displeji či v menu telefonu není přesný, ať už z důvodů nezúčtovaných textovek či jiných, může se snadno stát, že si nezavoláte. Každá předplacená karta má totiž minimální požadovanou hodnotu kreditu, kdy ještě umožňuje volat. Když jeho hodnota klesne pod stanovenou hranici, nemůžete uskutečňovat odchozí hovory. Přijímat je můžete. Pokud poklesne na stanovenou hranici kredit během hovoru, bude hovor po několika sekundách přerušen. V každém případě byste si jej ale měli co nejrychleji dobít - jinak vám do měsíce bude předplacená karta deaktivována.

EuroTel Go

Karta Go má dva tarify, a tak nemá stanovenu jednotnou minimální výši kreditu pro hovory nebo textovky. Kredit po skončení hovoru nebo odeslání textovky ale nesmí klesnout pod 0,05 Kč. Pokud tuto podmínku nesplňujete, potom odchozí hovor není uskutečněn. Následně jsou zablokovány odchozí hovory s výjimkou volání na Go linku, kde si můžete dobít kredit. Hovory přijímat můžete. Při poklesu kreditu pod 50 Kč pošle EuroTel textovku s upozorněním na jeho výši a s doporučením doplnit si jej.

Oskarta

Minimální výše kreditu pro odeslání textovky je 2,10 Kč. Účtování textovek u Oskarty probíhá okamžitě a díky tomu můžete u Oskarty ihned zjistit, jak vysoký (či nízký) máte kredit. Pro volání do sítě Oskar potřebujete mít kredit minimálně 3,15 Kč, pro volání do ostatních sítě 6,30 Kč. To se samozřejmě týká klasických Oskaret. Ty se speciálními cenami (3 Kč/hod, 10,50 Kč/hod) vyžadují kredit v hodnotě hovoru do sítě Oskar či minuty hovoru do ostatních sítí. Při poklesu kreditu pod 50 Kč budete upozorněni textovkou a před každým hovorem hlasový automat nejdříve oznámí aktuální výši kreditu. Po vyčerpání kreditu nebudete moci volat, hovory budete moci jen přijímat.

Paegas Twist

Byť Paegas Twist účtuje hovory po půlminutách, pro uskutečnění hovoru potřebujete mít kredit v hodnotě minutového hovoru do vybrané sítě. Prakticky to znamená, že pro hovor do sítě Paegas o víkendu potřebujete mít nabito nejméně 2,80 Kč. Pro textové zprávy není stanoven žádný limit, vzhledem k jejich zúčtování po jedné hodině jich můžete odeslat několik a dosáhnout tak záporné hodnoty svého kreditu. Po dobití karty samozřejmě bude o tuto hodnotu výše kreditu snížena. Upozorňující textovku při poklesu kreditu nedostanete, ale když se dostane pod 30 Kč, budete před každým hovorem upozornění na nízký kredit a bude vám doporučeno dobití.

Co doporučit? Dobíjejte své předplacené karty raději dříve, případně s sebou noste rezervní kupón.