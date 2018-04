Jaká jsi, předplacená Oskarto?

Uvedení předplacených karet v síti Oskar se o něco opozdilo, údajně proto, že Oskarovi se nezdálo pokrytí dostatečné na to, aby tlačil předplacené karty veřejnosti. Již je téměř jisté a definitivní, že předplacená karta se skutečně bude jmenovat Oskarta a my máme pro vás první informace o tom, kolikpak bude stát a jak se bude používat.

Předem připomínáme, že předplacená Oskarta zatím není v prodeji a podle oficiálních informací bude v druhé polovině dubna - o tom vás neopomenem informovat. Počítejte také s tím, že tyto informace nejsou Oskarem potvrzené, natož oficiální, takže obvyklá výhrada - mohli jsme se splést a může se něco ještě změnit.

Ceník Oskarty si můžete prostudovat zde ve srovnání s Go a Twistem. Jak vidíte, Český Mobil se jednoznačně vydal cestou maximálního zjednodušení tarifní politiky, čímž ale také udělal svůj ceník jednoznačně neporovnatelný s nabídkou RadioMobilu a EuroTelu. Bez hlubší analýzy struktury vašeho telefonování nelze totiž jednoznačně říci, co vás vyjde nejlevněji - ačkoliv, a to už nyní evidentní, ve většině případů je Oskarta výrazně lacinější, než Go nebo Twist.

První velmi zajímavou věcí, je paušální poplatek za volání v síti Oskar. Co to znamená? Pokud se váš hovor vejde do hodiny, bude stát 10,50 Kč s DPH - za to byste mezi Twisty nebo mezi Go kartami volali necelé dvě minutky. Je tedy Oskar takový trubka, že se nechá dobrovolně zruinovat?

Nikoliv, tak jasné to totiž není - velká část hovorů se vejde pod tyto dvě minuty a například já osobně mám okolo třetiny hovorů do půl minuty. Oskar vám tedy desetikorunu zaúčtuje i za to, že někomu protáhnete záznamník - navíc jen pokud ho má na Oskarovi.

I tak je to ale velmi zajímavá nabídka - hovorů nad dvě minuty zejména u studentů a mladých lidí může být velké množství, zkuste si projít podrobný výpis či si párkrát všimnout, jak dlouhé hovory vedete.

Oskar tím ale také jasně tlačí na šíření svých mobilů a tento způsob tarifikace bude jeho významnou zbraní. Partnerský pár, případně pro volání k příbuzným a na jiné delší hovory totiž bude zajímavé Oskartu koupit a vzhledem k tomu, že nemá žádný aktivační poplatek vyjma nutnosti koupit si kredit k provolání, nebude to pro lidi bydlících v pokrytých oblastech žádný velký investiční problém. A pokud se podaří Oskarovi donutit lidi pořídit si druhou SIM kartu, má z půlky vyhráno; lidé málokdy chtějí používat dva mobily, takže pokud Oskar nabídne solidní služby a pokrytí do budoucna, může dostat Twist a Go u mnoha klientů na vedlejší kolej.

Další významnou částí je jednoduchá cena pro volání kamkoliv jinam - 6,30 Kč do všech ostatních mobilních i nemobilních sítí je ve špičce ta nejpříznivější cena co široko hluboko existuje, mimo špičku je to o vcelku akceptovatelnou korunku výše, než Go nebo Twist. A co je hlavní - špička neexistuje, takže stále voláte za jednu cenu, to se opravdu hezky pamatuje.

Další dobrou zprávou je cena SMS - 2,10 Kč je opravdu nejméně z předplacených karet a stejně, jako u EuroTelu v normálních tarifech.

Také další podmínky provozu Oskaret potěší - žádný poplatek za získání karty jsme již zmiňovali, zajímavá je také bonusová politika, kdy za kupon na 900 Kč zaplatíte 800 Kč a za kupon na 1800 Kč zaplatíte rovných 1500 Kč.

Rozmyslet se, zda Oskartu používat nebo nepoužívat, budete muset sami. Pokud jste hračičkové, asi stejně jako já usoudíte, že za ty čtyři stovky, které musíte dát do kuponu to stojí - a navíc si ty peníze zřejmě protelefonujete, o což Českému Mobilu jde.

Pokud potřebujete komunikovat a chcete koupit své ženě či dětem to nejlacinější, asi vás osloví nízké pořizovací náklady karty a opět vás mají Oskaři na háčku.

Pokud ale chcete bezpodmínečně potřebujete sadu s telefonem, tak vám zatím neporadíme - sice se šušká, že Oskar nabídne nějaké Osmobily, ale zatím ani nevíme jaké, ani jak cenově výhodné budou. Ale netruchlete - můžete si výhodně koupit nějaký použitý telefon u nás na Jarmarku.

V každém případě - Oskarta vypadá zajímavě a těšíme se na oficiální informace.