Jaká je čeština pro Sony Ericsson P800?

Jeden z největších českých distributorů mobilních telefonů, společnost GSMobil Group, začala prodávat češtinu pro chytré telefony Sony Ericsson P800. Lokalizace je dostupná pro každého za 1599 Kč (všechny ceny jsou s DPH 5 %). Pokud jste si ale P800 koupili přímo u GSMobil nebo u Eurotelu, zaplatíte 599 Kč. Ještě větší slevu mají majitelé P800 od T-Mobile, kteří zaplatí 449 Kč. Pokud chcete slevu, musíte mít k telefonu platný záruční list (GSMobil, Eurotel, T-Mobile).

Počeštění vám do mobilu nahrají v pražských prodejnách GSMobil (centrála v Čakovicích, prodejna V Jámě). Mimopražští zákazníci mohou telefon do GSMobil poslat. Potom ale navíc zaplatí náklady na dopravu.

GSMobil také prodává nové Sony Ericsson P800 s již nainstalovanou lokalizací. Tyto telefony jsou k dispozici u všech prodejců, kteří nakupují telefony u GSMobil. Oficiální koncová cena P800 u GSMobil je 24 915 Kč za původní anglickou verzi a 25 280 Kč za počeštěnou verzi mobilu. Cena se ale u prodejců může lišit, stejně jako nemusejí mít v nabídce obě verze P800.

Česká verze je vždy podmínkou úspěchu pro mobily prodávané v České republice, a to i tehdy, když jde o chytré telefony, jejichž majitelé většinou vládnou angličtinou. Určitě se dá předpokládat, že část majitelů nejpopulárnějšího chytrého mobilu u nás, Nokie 9210i, by si jej nikdy nepořídila, kdyby česky neuměl.

Čeština je neoficiální

Češtinu pro P800 nevyvíjel výrobce, Sony Ericsson, ale právě společnost GSMobil. Nejde o samotný český firmware, ale o nahrazení francouzského jazykového rozšíření českými texty. Výhodou je, že nebylo nijak potřeba zasahovat do operačního systému P800, stačilo jen upravit standardní jazykové rozšíření o české texty (nejde samozřejmě o tak triviální záležitost, jak by to mohlo na první pohled vypadat). Rozhodně by tak nemělo docházet k nestabilnímu chování a tuhnutí telefonu. Do jádra operačního systému totiž programátoři GSMobilu nezasahovali. To nejhorší, co se vám při používání může stát, je, že občas narazíte na nepřeložený francouzský výraz.

Spousta uživatelů ale bude zklamaná, že i nadále nebudou mít k dispozici českou klávesnici a že texty v menu mobilu nejsou česky, ale jen cesky (bez háčků a čárek). Je to daň za použitou metodu lokalizace. Při nahrazení francouzské verze více dosáhnout nejde. Plnou češtinu by mohla nabídnout jen společnost Sony Ericsson. Není to záležitost vlastníka operačního systému, společnosti Symbian. Systém Symbian totiž české prostředí podporuje, je jen třeba ho pro konkrétní zařízení připravit. Pro uživatele, kteří ale vůbec nemluví anglicky nebo jinou z řečí, podporovaných v P800, je ale i cestina požehnáním a možná důvodem, proč si P800 pořídí.

Naše zkušenosti z dvoutýdenního používání P800 s českou lokalizací jsou dobré. Samozřejmě jsme za tuto dobu narazili na spoustu nelogických překladů a zkrácenin, které by jistě šlo přeložit lépe. Při překladu menu mobilního telefonu vždy doporučujeme, aby se tvůrci inspirovali kombinací zdařilých lokalizací mobilů Nokie, Siemensu, Sony Ericssonu, ale třeba i Alcatelu. I když chápeme, že při obrovském množství textů, které bylo potřeba přeložit, dojde snadno k přehlédnutí nebo nevhodnému překladu.

Tvůrcům počeštění se občas "podařilo" použít výraz, který bychom nahradili vhodnějším slovem, ale musíme uznat, že nám vždy bylo jasné, co je překladem myšleno. Rádi ale uvítáme názory uživatelů v diskusi, zástupce GSMobilu to jistě bude inspirovat při případném vytváření aktualizace.

Pozor na zálohování dat

Před instalací češtiny se nemusíte strachovat o to, zda máte aktuální verzi firmwaru. V servisu vám ji totiž nainstalují zdarma, jako součást počeštění. Doporučujeme vám před lokalizací zálohovat svá data v mobilu. Při instalaci češtiny totiž přijdete o všechna data v mobilu; nastavení bude samozřejmě resetováno. Použijte ale program P800 Synchronize a nikoliv Backup & Restore. Ten totiž data z anglické verze neumí nahrát zpět do počeštěné.

Po převzetí lokalizované verze P800 už ale Backup & Restore použít můžete – pro provedení zálohy mobilu s čerstvě nainstalovanou lokalizací. V budoucnu se tak kdykoliv budete moci vrátit do tohoto stavu. Pamatujte ale na to, že tuto zálohu budete moci opět nahrát jen do počeštěné verze P800. Vrátíte-li se k původní anglické verzi, nebudete moci tuto zálohu použít. Po záloze si můžete do mobilu zpět nasychronizovat data a začít ho běžně používat.