Jaká budou rychlá data od T-Mobile?

T-Mobile a IPWireless na včerejší společné tiskové konferenci oznámili, že T-Mobile bude implementovat technologii UMTS TDD pracovně nazvanou jako Fast-UMTS. Jak tato technologii vypadala na tiskové konferenci v praxi, co od ní můžeme čekat a kde se s ní můžeme již setkat?

Universal Mobile Telecommunactions System (zkráceně UMTS) je jedním ze standardů pro sítě třetí generace, které mají uživatelům přinést rychlé datové přenosy, multimediální aplikace a celou paletu nových služeb. Technologie samotná nabízí dva základní algoritmy, jak vyřešit odesílání a přijímání dat zároveň (tzv. duplex).

Není UMTS jako UMTS

První možnost je FDD (Frequency Division Duplex) neboli stav, kdy je pro odesílání dat využit jeden 5 MHz široký kanál a pro příjem pak druhý 5 MHz široký kanál. Tato technologie je poskytována pod označením UMTS téměř všude v západní Evropě a jsou pro ní k dispozici již desítky telefonních přístrojů (např. Nokia 6630 nebo Sony Ericsson V800).

T-Mobile nejde vyšlapanou cestou

V praxi jsou přenosové rychlosti často pomalejší než EDGE a slibované 2 Mbps patří do říše pohádek. Jediné, k čemu je tak zatím UMTS FDD použitelné v praxi, je vykrytí přetížených oblastí signálem pro klasické telefonování a videotelefonie pochybné kvality s rychlostí 64 kbps a půlminutovým navazováním hovoru. UMTS FDD tedy nabízí datové přenosy i videotelefonii a klasickou vytáčenou telefonii. Pomalé datové přenosy může vyřešit až příchod nadstavby HSDPA, která zvyšuje rychlost downlinku UMTS. Na tuto obdobu EDGE u GSM sítě se rozhodl vyčkat také T-Mobile.

Druhou možností, jak se vyrovnat s odesíláním a přijímáním dat, je TDD (Time Division Duplex), tedy stav, kdy se uplink a downlink střídají na jednom kanále v čase (chvíli se data pouze přijímají a chvíli se jen vysílají). Právě na UMTS TDD je založena technologie společnosti IPWireless, pro kterou se rozhodl český T-Mobile. Ta nabízí pouze datové přenosy a díky řízení kvality služeb a relativně nízké latenci také IP telefonii. Na rozdíl od UMTS FDD však nepodporuje klasickou vytáčenou telefonii a videotelefonování.

Z toho, co zatím můžeme posuzovat, tak testovací síť T-Mobile/IPWireless včera ukázala konstantní rychlosti přes 1 Mbps a latenci v průměru kolem 50 ms. Testovací síť Eurotel/Ericsson pro UMTS FDD („klasické“ UMTS) vykazovala v roce 2003 dlouhodobý průměr 250 kbps a latence okolo 500 ms. Ericsson od té doby UMTS sice trochu vylepšil, nicméně dokud nepřijde zmiňované HSDPA, zdá se implementace UMTS FDD v síti, kde dobře funguje EDGE, téměř zbytečná.

Co umí UMTS TDD?

Sítě UMTS TDD jsou z pohledu struktury identické s klasickými UMTS FDD sítěmi. Jediný, ale za to dost citelný rozdíl, nalezneme ve způsobu komunikace s mobilním telefonem. A právě zde získává UMTS TDD navrch. Společnost IPWireless navíc včera představila také svoji strategii rozvoje koncových zařízení a schopností UMTS TDD.



Budoucí vývoj UMTS TDD, rychlosti se vztahují k celému sektoru.

Z obrázku je tedy zřejmé, že IPWireless na příští rok plánuje novou generaci čipů, která bude jednak rychlejší a jednak bude nabízet podporu pro Multi-Mode TD-CDMA, což nebude nic jiného (aspoň to tak vyplynulo z informací od zástupců T-Mobile) než zařízení schopné pracovat s UMTS TDD jak v pásmu 2 GHz, tak v pásmu 872 MHz (viz dnešní článek).

Prognózy pro rok 2007 vypadají ještě slibněji, ale přeci jen bych se prozatím držel toho, co je slíbeno na rok 2006, protože to je již podle slov Malcolma Gordona, viceprezidenta IPWireless, již ve fázi aktivního testování a jakžtakž funkční. Navíc IPWireless modem připojitelný přes slot na paměťové SD karty by byl klíčovým průlomem v oblasti rozšíření UMTS TDD mezi uživatele PDA.

UMTS TDD v praxi

Včerejší tisková konference obsahovala také praktickou ukázku IPWireless v pásmu 2 GHz s využitím PCMCIA karet. Ta ukázala, že při téměř dokonalém pokrytí (na softwarovém ukazateli pokrytí chyběla jedna čárka) v pravděpodobně jinak nezatížené zkušební síti, dokázala PCMCIA karta dosahovat průměrných a zároveň maximálních rychlostí okolo 1 Mbps. Lze tedy předpokládat, že maximální rychlost byla omezena právě na ten cca. 1 Mbps. Měření z DSL.cz a reálně naměřené latence („pingy“) spojení můžete vidět na přiložených fotografiích. Omluvte prosím jejich kvalitu.

Z výsledků prvních testů dělaných na testovací síti nelze usuzovat nic na to, jak bude tato síť vypadat v praxi. Nicméně je zřejmé, že IPWireless je více než vhodná pro IP telefonii realizovanou např. přes Skype (Roland Mahler výslovně uvedl, že T-Mobile nebude IP telefonii prostřednictvím Skype a podobných programů nijak omezovat) a také pro hraní her, což jsme v praxi měli možnost vidět na hře Quake 3 Arena.



Obr6 – PCMCIA karta pro IPWireless v pásmu 2 GHz již brandovaná pro T-Mobile

O UMTS TDD v praxi by však šlo usuzovat již podle stávajících instalací. Jenže těch není zatím příliš mnoho a dohromady mají přibližně tolik uživatelů jako Eurotel CDMA. Český T-Mobile se tak stal největším zákazníkem IPWireless.

Jak bude vypadat UMTS TDD od T-Mobile?

Viceprezident IPWireless včera hovořil o reálných rychlostech 1 Mbps dosahovaných v síti v UK, což není úplně typický příklad sítě s desítkami tisíc zákazníků. Je ale více než zřejmé, že tyto reálné rychlosti do velké míry závisí na aktuálním zatížení sítě v dané lokalitě. CDMA Eurotelu se totiž v testovací fázi směle blížilo rychlosti 1Mbps také. Každopádně je nyní vcelku nesmyslné vystřelit od boku nějaké číslo hovořící o průměrné přenosové rychlosti, když se T-Mobile chystá nasadit UMTS TDD ve dvou různých pásmech a není zatím vůbec jisté, jak hustou síť základnových stanic hodlá budovat.

Pokud bude základnových stanic dostatek, je možné, zejména v pásmu 2 GHz, dosahovat velmi slušných rychlostí. Pokud jich bude málo, tak budou ty rychlosti prostě nižší. Je to jednoduchá rovnice o samých neznámých, jejíž řešení může vypadat např. jako CDMA od Eurotelu týden po spuštění nebo měsíc po spuštění. Jde jen o to, jak se T-Mobile vypořádá s nenasytnými uživateli, rychlostí výstavby a navyšováním kapacity sítě.