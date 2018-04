Jaká bude Nokia 6310? Máme exkluzivní fotografie. (preview)

Nokia 6310 má velmi dobrý rodokmen. Aby taky ne, když jejími předchůdci byly takové telefony jako Nokia 6110, 6150 a v přímé linii Nokia 6210, která stále drží přední příčky popularity a prodejnosti v kategorii manažerských telefonů. Naváže Nokia 6310 na své předchůdce? Předpoklady pro to rozhodně má, ovšem od jara, kdy byla jako koncept na veletrhu CeBIT představena poprvé, se situace na trhu radikálně změnila a konkurence již některé podobně koncipované výrobky pustila. Ty ostatní se na trh dostanou zřejmě dříve než právě Nokia 6310. Je ovšem nutné vzít v úvahu, že výrobce, finský koncern Nokia, drží většinu informací pod pokličkou a nakonec může být vše jinak. Pokud vše dopadne tak, jak má, Nokia 6310 vám nabídne tyto možnosti...

Kdo očekává dramatické změny ve velikosti a váze telefonu, bude zklamán. Telefon totiž jako by z oka vypadl současné Nokii 6210. Rozměry jsou prakticky identické, podle údajů výrobce má Nokia 6310 rozměry 129 x 47 x 19 mm a Nokia 6210 přesně 129,5 x 47,3 x 18,8 mm. Subjektivně jsou oba přístroje vlastně stejně velké a i stejně těžké. Papírové údaje hovoří o 114 gramech u Nokie 6210 a o 111 gramech u Nokie 6310, v případě 6210 se hmotnost počítá se standardní baterií BLS-2N, v případě novinky pak výrobce udává „ultra tenkou baterii“ bez podrobnější specifikace.

Samotný design Nokie 6310 je až na detaily předního panelu totožný se současnou Nokií 6210. Někoho tento konzervativní přístup může zklamat, jiného zase potěšit. Kdo se již s Nokií 6210 dokonale sžil, nebude mít s novinkou žádné problémy. Nokia se zjevně drží hesla, že někdy méně znamená více. Z boku a zezadu byste Nokii 6310 od své předchůdkyně vůbec nerozeznali. V tomto směru jsou oba telefony naprosto identické, s jednou drobnou výjimkou, kterou je nápis s logem výrobce na vrchní zadní části telefonu. Nokia 6210 jej má plasticky protlačený do těla přístroje a Nokia 6310 má v tom samém místě nalepen štítek se stejným nápisem, a to ve stříbrné barvě. Opravdu drobná změna. Nokia 6310 se bude dodávat ve třech základních barvách, vedle námi testované černé si budete moci vybírat mezi zářivě stříbrnou a laserovou červenou.

Vpředu jsou již změny výraznější. Úplně jiná je klávesnice, nejen její numerická část, ale i všechna horní tlačítka (kontextová tlačítka, směrové šipky a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru). Rozdílný je také celý ozdobný kryt okolo displeje. U Nokie 6210 zahrnuje jen kontextové klávesy a směrové šipky a v horní části končí těsně nad displejem, jen aby se vešlo logo výrobce. Jeho barva je kovově šedá. Naproti tomu ozdobný kryt Nokie 6310 obsahuje dole všechny klávesy mimo numerické a ve své horní části končí až nad ozdobnými otvory reproduktoru. Kryt je vyveden v kombinaci stříbrné a zlaté barvy. Tato barevná kombinace jistě vzbudí mnoho polemik. Naproti tomu spodní ozdobný štítek, který si můžete nechat objednat z Nokia Clubu s vámi zvoleným nápisem či logem, je úplně shodný.

Daleko více rozdílů však najdete pod obalem. Vše pozitivní, co nabízela již Nokia 6210, zůstalo zachováno a přibylo mnoho dalších zajímavých funkcí. Samozřejmostí u Nokie 6310 je vícepoložkový seznam na 500 jmen a vnitřní paměť na více než 150 SMS. Rychlý přenos dat HSCSD také zůstal zachován, naopak přibyla i druhá technologie, GPRS (4+1 timeslot). Na rozdíl od předchůdkyně, která mohla využívat bezdrátový přenos dat Bluetooth jen s pomocí speciální baterie, má Nokia 6310 Bluetooth implementován přímo. WAPový prohlížeč bude již ve standardu 1.2.1, což majiteli přinese několik zajímavých možností, jako uložení čísla z WAPové stránky přímo do telefonu (funkce vCard) nebo uložení záznamu schůzky také do paměti telefonu (funkce vCal). Naopak funkce WTAI (Wireless Telephony Apliccation Interface) umožní přímé vytočení telefonního čísla z WAPové adresy bez nutnosti přerušovat připojení k WAPu. Přes WAP můžete také využít funkci SyncML, která automaticky a průběžně synchronizuje potřebné údaje v telefonu s počítačem. WAP ve spojení s GPRS nachází nové možnosti uplatnění. Nokia 6310 také umí vytáčet telefonní čísla ze seznamu pomocí hlasových povelů a novinkou je i digitální záznamník.

Nově představenou funkcí Nokie 6310 je i elektronická peněženka. Tato služba sice musí být podporována operátorem, ale na druhou stranu dokáže své služby nabídnout jak majitelům předplacených karet, tak i majitelům tarifních programů. Řešení počítá také s debetními i kreditními kartami. Celý systém využívá opět WAPu, kde bude možné on-line zadávat platební příkazy či jiné obchodní transakce. V telefonu jsou přechovávány všechny podstatné informace o platebních či věrnostních kartách majitele se zabezpečením pomocí speciálního kódu. Příspěvek Nokie k rozvoji e-commerce využívá platformy ECML (Electronic Commerce Modeling Language), která by měla zaručit kompatibilitu i s jinými produkty než jen od Nokie.

Nokia 6310 by se podle vyjádření zástupců společnosti měla začít prodávat ještě před koncem letošního roku. Zatím není známa ani předpokládaná cena 6310 v tuzemsku, ale pokud vezmeme v potaz již uveřejněné ceny britských obchodníků, kteří na 6310 berou závazné objednávky, tak v přepočtu by se cena 6310 pohybovala těsně pod hranicí 19 000 Kč. Jelikož do uvedení produktu zbývá pár měsíců, je možné, že konečná cena bude výrazně nižší, především kvůli konkurenci.

Ericsson již několik měsíců nabízí podobně vybavené modely R520s a T39m, když především ten první odpovídá Nokii 6310 i svými rozměry. Ceny obou konkurentů jsou dnes jen málo nad 10 000 Kč a především u R520m lze očekávat další pokles ceny. Vedle Ericssonů musí Nokia počítat i s dalšími soupeři, kterými jsou Siemens S45 a ME45 a Motoroly T280 a V66.