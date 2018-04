Jak zjistit typ procesoru a jiná nastavení

sysFtrNumProcessorID

(od verze 2.0)

Typ procesoru Prvním procesorem, který byl montován do počítačů Palm Pilot, byl typ MOTOROLA MC68328: člen úspěšné rodiny procesorů MC68000, která oživuje počítače Apple Macintosh (a historicky Atari ST, Commodore Amiga a další). Později byly počítače Palm Pilot osazovány novějším procesorem MOTOROLA MC68 EZ 328. Dnes již vývojáři společnosti 3Com, Inc. vážně uvažují o tom, že by v počítačích Palm Pilot byl pro zvýšení výkonu instalován některý z procesorů typu RISC, který by pro starší aplikace emuloval chování původních procesorů od Motoroly. Mezi oběma typy procesorů, které jsou instalovány v počítačích Palm Pilot a kompatibilních, jsou drobné odlišnosti, které se týkají zejména vnitřní architektury a některých hardwarových registrů. Pokud tedy píšete program, který využívá registry procesoru (technika nedoporučovaná vývojáři PalmOS, ale nezbytná například ke grafice ve stupních šedi, přehrávání WAV souborů nebo ovládání jednoduchého hardwaru), potřebujete znát, který procesor je v počítači instalován. Tato vlastnost zjišťuje typ procesoru, který je přítomen v počítači Palm Pilot nebo kompatibilním. Vrácená hodnota je 32-bitové číslo ve tvaru 0xMMMMrrrr, kde: MMMM je číslo, odpovídající modelu procesoru, uvedené v následující tabulce.

je číslo, odpovídající modelu procesoru, uvedené v následující tabulce. rrrr je číslo revize Konstanta Model procesoru sysFtrNumProcessor328 Motorola 68328 (Dragonball) sysFtrNumProcessorEZ Motorola 68EZ328 (Dragonball EZ) Pro zjištění typu procesoru se používá konstanta sysFtrNumProcessorMask , která slouží k oddělení bitů popisujících typ procesoru. Použití je následující: Boolean ProcesorJeMC68EZ328() { UInt32 typ; Err chyba; chyba = FtrGet(sysFtrCreator, sysFtrNumProcessorID, &typ); if(chyba) { return false; } else { return (typ & sysFtrNumProcessorMask) == sysFtrNumProcessorEZ; } } Ve starších verzích PalmOS (1.0) nebyla tato systémová vlastnost definována. To nám ale nevadí, protože všechny počítače Palm Pilot, na kterých běží operační systém PalmOS 1.0, používají starší typ procesorů MC68328.