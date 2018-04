Jak zařídit, aby Nokia byla supervibrační

Vyzváněcích tónů je dnes již mnoho, každý si je mění a zapíná či vypíná podle svého. Ovšem pokud jde o vibrace, jsme všichni odkázáni jen na to, co náš telefon běžně předvádí. Nyní se ovšem tento stav změní a radovat se mohou majitelé všech Nokií, které umí přijímat vyzváněcí tóny pomocí SMS. Anglický server Phat Tonez totiž začíná rozesílat vyzváněcí melodie, které zároveň přinutí váš telefon vibrovat s nejméně dvounásobnou intenzitou. Upozornění pro uživatele s drobnou konstitucí - přílišné otřesy způsobují poškození kloubů a páteře.

Server Phat Tonez přišel s nápadem, jak ještě ozvláštnit zasílané vyzváněcí tóny na telefony Nokia. Součástí SMS zprávy je kromě kódu melodie také příkaz, který jádru telefonu říká, aby zrychlilo pohyb vibračního motorku. Technologie, která vlastně jen využívá jednoho z příkazů v telefonu, byla nazvána ExtraVibrate. Velkou výhodou je, že nevyžaduje žádné hardwarové úpravy mobilu, vše obstará SMS zpráva. Nápad s úpravou vibrace jistě padne na úrodnou půdu, jak vyplývá z ankety našeho serveru, 78 procent uživatelů dnes používá na mobilu upozornění pomocí vibrací.

Podle zástupců Phat Tonez je využívání silnější vibrace nezávadné, nezpůsobuje údajně žádné poškození motorku ani telefonu. Jediným negativním vlivem je větší odběr energie a tedy rychlejší vybíjení baterie. Možnosti ExtraVibrate uvítají především lidé, kteří dokáží vibrace svého mobilu přehlédnout. Také těm, kteří se pohybují v hlučném prostředí a spoléhají na pohyby telefonu jako na jedinou možnost, jak si příchozího hovoru všimnout, možná díky silnější vibraci unikne méně hovorů. A také nezapomeňme na překvapení přátel, kterým vtisknete do ruky svůj mobil a necháte jej zazvonit.

„Upřímně, byl jsem dost skeptický, nevěřil jsem tomu, že bude telefon vibrovat víc. Ale jak se ukázalo, vibrace jsou vážně skoro dvojnásobné. Je to docela sranda,“ přiznává Mark Tenner z Cambridge.

V nabídce severu Phat Tonez je zatím jediná vyzváněcí melodie s podporou ExtraVibrate - současný hit britské skupiny No Dubt s názvem Hey Baby. Brzy by se však měl počet melodií výrazně rozšířit. Špatnou zprávou pro uživatele v Česku je, že ze serveru nelze poslat SMS do naší republiky. Nicméně lze předpokládat, že se tento trik brzy rozšíří i do dalších zemí.